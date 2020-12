La FIFA souhaite améliorer la règle du hors-jeu, qui est actuellement à l’origine de nombreuses controverses, mais il est difficile de trouver un consensus parmi les experts débattant de la question, a déclaré vendredi Gianni Infantino, le chef de l’organisation mondiale de football.

L’introduction de la technologie VAR a permis aux officiels d’identifier les hors-jeu qui ne seraient pas visibles à l’œil nu.

Mais beaucoup estiment que bien que techniquement correct, le hors-jeu marginal n’est pas dans l’esprit du jeu, surtout lorsqu’il faut quelques minutes pour prendre une décision.

« La règle du hors-jeu a évolué au cours des 100 dernières années et nous en discutons à nouveau », a déclaré Infantino lors d’une conférence de presse.

«Nous cherchons à savoir si nous pouvons améliorer la règle du hors-jeu, non pas à cause du VAR mais parce que nous voulons promouvoir le football offensif.

« La question est donc de savoir si nous donnerions plus d’avantage au joueur attaquant, alors le hors-jeu a évolué au fil des ans et cela aiderait s’il n’y avait plus de hors-jeu marginal », at-il ajouté. « Ce sont les discussions qui ont lieu actuellement. »

La question est discutée par l’IFAB, l’organisme de réglementation du football, où la FIFA détient la moitié des huit voix, et Infantino a déclaré qu’il n’était pas facile de trouver un terrain d’entente entre ses experts, y compris d’anciens joueurs et arbitres. .

«Habituellement, vous avez des opinions et des opinions différentes», dit-il.

Infantino a également fait sa défense habituelle du VAR, dont il a fait l’une de ses priorités après avoir été élu en 2016 et présenté à temps pour la Coupe du monde 2018.

« Le VAR aide le football, il n’est certainement pas nocif pour le football. Je pense aussi que nous devons nous rappeler qu’il a été introduit il y a deux ans, pas 200 ans », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’un certain nombre d’erreurs avaient été commises parce que de nombreux arbitres n’avaient aucune expérience de la technologie. « Beaucoup de ces arbitres n’ont pas grandi avec VAR », a déclaré Infantino.

(Écrit par Brian Homewood; édité par Christian Radnedge)