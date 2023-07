Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu’il ne voulait parler que de « choses positives » après avoir été interrogé mercredi lors de sa conférence de presse avant la Coupe du monde féminine sur les nombreux différends entre joueuses et fédérations.

L’Angleterre, le Canada, l’Espagne, le Nigeria et d’autres ont tous eu des problèmes de soutien financier ou de soutien plus large de leurs fédérations au cours des dernières semaines et des derniers mois.

« Jusqu’au 21 août (le lendemain de la finale), vous n’entendrez de moi que des choses positives sur tout et sur tout le monde », a déclaré Infantino.

« Si quelqu’un n’est toujours pas satisfait de quelque chose, je suis vraiment désolé. Je suis content de tout et j’aime tout le monde. Quant au 21 août, nous nous concentrerons sur d’autres problèmes dans le monde et nous traiterons tous les problèmes qui se présenteront.

Dans sa déclaration d’ouverture aux médias d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, Infantino a commencé par une blague.

« Pour ceux d’entre vous qui attendent de savoir comment je me sens aujourd’hui, aujourd’hui je me sens fatigué parce que je viens d’atterrir mais je me sens très heureux », a déclaré Infantino, en référence à sa conférence de presse juste avant la Coupe du monde masculine 2022 au Qatar dans laquelle il a accusé l’Occident de « l’hypocrisie », ajoutant tristement : « Aujourd’hui je me sens Qatari, je me sens Arabe, je me sens Africain, je me sens gay, je me sens handicapé, je me sens travailleur migrant ».

S’exprimant la veille du début de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, Infantino a évité de répondre aux préoccupations concernant la manière dont le tournoi a été géré et la manière dont le football féminin en général a été géré par l’instance dirigeante.

Interrogé directement sur la vidéo australienne critiquant la disparité entre les sexes dans les prix en argent de la Coupe du monde et le manque de conventions collectives dans le monde, Infantino a refusé d’y répondre.

Au lieu de cela, il a parlé du nombre de territoires dans lesquels la FIFA pourra diffuser la Coupe du monde et du nombre de téléspectateurs qu’elle peut potentiellement atteindre grâce à ces accords de diffusion. La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a déclaré que pour la première fois dans l’histoire de la FIFA, l’organisation avait décidé de rechercher des investissements pour la Coupe du monde féminine en tant qu’entité à part entière. Auparavant, le tournoi était regroupé avec la Coupe du monde masculine.

Autre première pour ce tournoi, la FIFA a garanti l’indemnisation des joueurs via l’attribution de prix en argent aux fédérations participantes. Infantino a été invité à aborder le nouveau système de paiements directs aux joueurs qui participent à la Coupe du monde et comment ces paiements seront effectués pour s’assurer que les joueurs les reçoivent.

« L’argent est toujours une question délicate, une question sensible », a répondu Infantino. « Je suis plutôt content qu’avant d’être président, le prix en argent était inférieur à ce qu’il est maintenant. Nous avons consulté les fédérations et les joueurs pour emprunter la bonne voie. Les paiements passeront par les fédérations et ensuite elles paieront les joueurs. Nous avons également été en contact avec toutes les fédérations à travers le monde en ce qui concerne les taxes spécifiques et les accords avec les joueurs qu’ils peuvent avoir et nous travaillons ensemble pour avoir une coupe du monde fluide à cet égard, et à partir du 21 août, nous nous concentrerons sur ces autres questions.

Une chose dont la FIFA était heureuse de parler était la vente de billets pour le tournoi de cette année. Samoura a déclaré que le nombre de billets vendus pour cet événement dépassait le nombre total de billets vendus pour la Coupe du monde féminine en France.

Selon Samoura, 1,375 million de billets ont été vendus jusqu’à présent – ​​mais elle a terminé avec un appel à tous en Nouvelle-Zélande car les stades australiens sont susceptibles de se vendre, mais la Nouvelle-Zélande a encore des stades en deçà de sa capacité.

« Nous avons encore des billets disponibles. N’attendez pas la dernière minute pour acheter des billets », a déclaré Samoura. « C’est un moment à savourer. »

(Photo: Dan Mullan / Getty Images)