Inexplicable : 9 mystères océaniques que les scientifiques n’ont pas encore résolus

La Terre est principalement un monde aquatique – plus de 70 % de sa surface est recouverte d’océans – et pourtant nous savons très peu de choses sur ce qui réside sous les vagues.

L’océan, dans cette optique, est comme un monde étranger au nôtre. Beaucoup de ses créatures nous sont encore inconnues, tant en nature qu’en nombre. Leurs comportements et adaptations restent inexplicables. Même les contours mêmes de ce monde ne sont pas encore cartographiés : nous en savons probablement plus sur la surface de Mars que sur le fond des océans.

Comprendre la mer, c’est mieux comprendre notre planète, à un niveau fondamental. « Il y a tellement de choses sur le fonctionnement de la planète qui sont essentiellement préservées dans ce genre de musée sous-marin », a déclaré Vicki Ferrini, chercheuse scientifique principale à l’Université de Columbia, à Mandy Nguyen de Vox en 2021.

Mais l’océan n’est pas seulement une source de mystère, c’est aussi un lieu d’aventure. Sur Inexplicable — Le podcast de Vox sur les grands mystères et tout ce que nous apprenons en enquêtant sur l’inconnu. Nous avons parlé aux scientifiques qui ont voyagé pour comprendre ce royaume aquatique. Ils ont rencontré des créatures redoutables comme le calmar géant, mené des enquêtes médico-légales sur des morts mystérieuses, visité des villes de poulpes et se sont aventurés aussi profondément que possible.

« Comment pourrais-tu ne pas être enthousiasmé par ça? » Ferrini a parlé de l’exploration des océans. « Les gens ont cet enthousiasme passionné pour l’espace, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais l’océan est tout aussi excitant, sinon plus, pour moi parce qu’il est ici. C’est la même planète sur laquelle nous vivons.

Et il y a encore d’innombrables découvertes à faire. Alors plongeons-nous ! Voici sept grands mystères océaniques que nous avons découverts, en commençant par la surface, puis en descendant très profondément dans l’obscurité.

Pour plus de mystères, écoutez et suivez Inexplicable partout où vous écoutez des podcasts.

D’où vient l’eau de la Terre ?

Alexander Gerst/ESA via Getty Images

Avant de plonger dans l’océan, il faut se demander pourquoi la Terre en possède. Vraiment : les scientifiques ne comprennent pas vraiment comment l’eau a fini par recouvrir les deux tiers de la surface de notre planète.

Le problème est simple. Lorsque la Terre se formait, il faisait extrêmement chaud. Toute eau présente au début aurait bouilli.

« Alors, comment faire en sorte qu’autant de liquide se condense à la surface d’une planète qui devrait être vraiment très chaude ? » Lydia Hallis, planétologue à l’Université de Glasgow, raconte InexplicableC’est Noam Hassenfeld.

Les scientifiques peuvent réfléchir à quelques options plausibles. A-t-il été délivré par des comètes qui se sont écrasées sur notre monde ? Ou, plus fantastique encore, avons-nous de l’eau uniquement en raison d’un événement extrêmement circonstanciel où des planètes comme Jupiter se dirigent vers le soleil depuis le système solaire externe ? Ou était-il, d’une manière ou d’une autre, profondément enfoui dans la Terre primitive ?

Les possibilités sont importantes car elles peuvent nous aider à comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre. Sans l’arrivée de l’eau sur Terre, la vie telle que nous la connaissons n’existerait pas.

Hallis a parcouru le monde pour enquêter et tenter de trouver des échantillons de l’eau la plus ancienne de la Terre.

Voici ce qu’elle a appris jusqu’à présent :

Lectures complémentaires : Les origines inexplicables de la vie sur Terre

Où se cache la pollution plastique dans l’océan et comment y parvient-elle ?

Désormais, une histoire océanique qui commence en surface, sur terre.

Chaque année, des tonnes de plastique fabriqué sur terre sont déversées dans la mer. Mais les scientifiques n’ont pas encore terminé leur travail consistant à déterminer tous les coins et recoins dans lesquels notre pollution plastique se fraye un chemin.

« Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de tout le plastique manque », déclare l’océanographe Erik van Sebille. Inexplicable. « Nous avons du plastique foncé. Tout comme les astronomes possèdent de la matière noire et de l’énergie noire, nous, océanographes, n’avons aucune idée de l’endroit où se trouve la majeure partie du plastique présent dans nos océans. Nous l’avons perdu.

Des chercheurs comme van Sebille veulent savoir où va le plastique afin de mieux comprendre ses effets sur la vie marine. Quel dommage ce plastique cause-t-il à la vie marine, et peut-il être réparé ?

Lectures complémentaires : Oups, nettoyer le Great Pacific Garbage Patch était probablement une mauvaise idée

Qu’est-ce qui alimente les vagues scélérates ?

À la surface de l’océan, les vagues scélérates peuvent sembler surgir de nulle part. Ces murs d’eau sont au moins deux fois plus grands que les plus grosses vagues qui les entourent, dépassant parfois 100 pieds. Contrairement aux tsunamis, ils ne sont pas déclenchés par un événement évident comme un tremblement de terre. Et pendant longtemps, les scientifiques n’étaient même pas sûrs de l’existence des vagues scélérates ; peut-être s’agissait-il simplement d’un mythe commode pour expliquer les mystérieuses disparitions de nombreux navires au fil des années.

Mais tout cela a changé en 1995, lorsque l’on a enregistré pour la première fois.

Depuis, les scientifiques tentent de les comprendre. Comment se forment ces vagues géantes et qu’est-ce qui maintient leur hauteur imposante ? « Tout ce qui sort de l’ordinaire mérite l’attention des scientifiques », explique Ton van den Bremer, qui étudie la mécanique des fluides à l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas. InexplicableC’est Meradith Hoddinott.

En sondant les extrêmes des ondes scélérates, des scientifiques comme van den Bremer espèrent mieux comprendre la physique qui sous-tend de nombreux types d’ondes.

Lectures complémentaires : La grande théorie unifiée des vagues scélérates dans Quanta Magazine.

Pourquoi les baleines s’échouent-elles sur les plages ? Et les humains sont-ils responsables ?

En plongeant plus profondément, nous trouvons la vie marine. Les scientifiques se posent constamment des questions sur leurs comportements les plus particuliers.

Par exemple, chaque année, des milliers de mammifères marins comme les baleines se retrouvent piégés sur les plages ou dans les eaux peu profondes proches des côtes. Selon certaines études, ces échouages ​​seraient en augmentation.

Mais pourquoi les animaux font-ils cela ? Et les humains sont-ils responsables ?

C’est une question incroyablement difficile à répondre, car même si nous savons que les humains affectent l’environnement océanique, il peut être difficile d’analyser l’impact de ces effets sur les espèces individuelles.

Mais il est important de le comprendre. Car comment protéger les animaux quand on ne sait pas exactement comment on leur fait du mal ?

Entrez Darlene Ketten (alias « Dr. Doom »), une chercheuse de Woods Hole spécialisée dans les enquêtes médico-légales sur la mort des baleines. Elle mène La loi et l’ordre-type d’enquêtes sur la mort des baleines. « Ce qui nous maintient au laboratoire et sur la plage, c’est la recherche de plus en plus d’informations », explique Ketten. Inexplicableoù elle explique comment elle mène ses enquêtes.

Lectures complémentaires : Le cas curieux des anciens os de baleine

Un humain peut-il vraiment être ami avec une pieuvre ?

En 2020, le documentaire Mon professeur de poulpe a suscité une question fascinante : une relation bienveillante peut-elle se nouer entre les humains et une créature marine comme une pieuvre ? On ne sait pas si l’amitié évoquée dans le documentaire était authentique du point de vue de la pieuvre. La vie intérieure des animaux ne sera peut-être jamais entièrement comprise.

Mais c’est une question fascinante à laquelle réfléchir. « C’est comme un voyage interstellaire », déclare l’écrivain scientifique Ferris Jabr sur Inexplicable. « C’est comme si nous pouvions nous rapprocher le plus de ce genre de moment de contact extraterrestre. »

Si nous pouvons nous connecter avec une pieuvre, avec quoi d’autre pourrions-nous nous connecter ?

Lectures complémentaires : Pourquoi nous soucions-nous de l’intelligence des animaux ?

Combien de poissons vivent dans la mystérieuse « zone crépusculaire » de l’océan ?

Amanda Northrop/Vox

À mesure que vous plongez plus profondément dans l’océan, de moins en moins de lumière solaire brille. À environ 200 mètres sous la surface, vous atteignez une zone appelée mésopélagique, ou « zone crépusculaire ». La lumière du soleil disparaît presque complètement, et notre connaissance de ces profondeurs sombres s’estompe également.

« Il est presque plus facile de le définir par ce que nous ne savons pas que par ce que nous savons », a déclaré Andone Lavery, un acoustique à la Woods Hole Oceanographic Institution, à Byrd Pinkerton de Vox. « C’est éloigné. C’est profond. C’est sombre. C’est insaisissable. C’est capricieux.

Pourtant, cette région de l’océan est extrêmement importante. Il est possible – mais pas certain – que plus de poissons vivent dans la zone crépusculaire que dans le reste de l’océan réuni, et ces créatures de l’océan sombre jouent un rôle important dans la régulation du climat.

Lectures complémentaires : Les scientifiques sondent les profondeurs de la zone crépusculaire de l’océan. Il en va de même pour la pêche commerciale.

Pourquoi tant de créatures marines brillent-elles ?

Il est faux de dire qu’il n’y a pas de lumière dans les profondeurs de l’océan. Il y a de la lumière, mais elle ne vient pas du soleil. Au fond de l’océan (et également à la surface), les plongeurs découvrent des manifestations de bioluminescence d’un autre monde, scintillant comme des feux d’artifice dans l’obscurité. Presque toutes les créatures des eaux profondes s’illuminent d’une manière ou d’une autre.

« Il y avait tout cela de clignotements, de lueurs et d’étincelles tout autour de moi », raconte la biologiste marine Edie Widder. Inexplicable à propos de ses aventures sous-marines. « Vous ne le regardez pas à distance. Vous êtes au centre de l’écran. En fait, vous en faites partie car tout mouvement que vous effectuez déclenche des flashs tout autour de vous.

Widder a passé sa carrière à essayer de comprendre pourquoi tant de créatures marines brillent. La quête l’a amenée à affronter certaines des créatures les plus étranges et les plus insaisissables de la Terre.

Lectures complémentaires : L’œil sous-marin qui révèle les secrets de l’océan

Seulement 20 pour cent des fonds marins ont été cartographiés. Qu’est-ce qu’il y a là-bas ?

Actuellement, seulement 20 % des fonds marins ont été cartographiés, ce qui en fait un endroit plus mystérieux que la surface de la Lune ou de Mars. Cela signifie que chaque fois que les explorateurs descendent au fond, ils voient potentiellement des choses qu’aucun humain n’a jamais vues auparavant. Plus de personnes ont participé aux missions Apollo sur la Lune qu’au Challenger Deep, la partie la plus profonde de la tranchée la plus profonde de l’océan.

Nicole Yamase fait partie de ces exploratrices chanceuses. Elle a dit Inexplicable comment c’est là-bas.

Lectures complémentaires : Les étranges créatures des grands fonds vivant sur l’épave de l’Endurance

Quels secrets sont enfouis dans la boue au fond de l’océan ?

La curiosité des scientifiques ne s’arrête pas qu’au fond des mers. Ils s’intéressent également à ce qui se cache en dessous.

Il y a soixante ans, des géologues ont tenté de forer les fonds marins pour extraire un morceau du manteau terrestre, une couche profonde de la Terre qu’aucun humain n’a directement observée. Leur mission ne s’est pas déroulée exactement comme prévu. Mais cela a semé les graines d’un nouveau domaine scientifique qui a contribué à réécrire non seulement l’histoire de la planète mais, potentiellement, nos définitions de la vie elle-même.

Lectures complémentaires : Comment une aventure sous-marine malheureuse dans les années 1960 a changé la façon dont les scientifiques voient la Terre

Si vous avez des idées de sujets pour de futures émissions, envoyez-nous un email à [email protected].

Mise à jour, 28 septembre, 9 h 40 HE : Cet article a été mis à jour pour inclure des épisodes plus récents de Inexplicable podcast.