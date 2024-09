Ines de Ramon interdit à ses amis de parler d’elle et de Brad Pitt

Selon certaines informations, Ines de Ramon aurait interdit à ses amis et à sa famille de parler d’elle et de son petit ami de deux ans, Brad Pitt, dans le but de « construire une relation de confiance » avec la star de cinéma.

Un initié proche a révélé à la Courrier quotidien que la jeune femme de 31 ans aime Brad et veut qu’il lui fasse confiance.

« Ines a dit à tous ses amis de ne jamais divulguer la moindre information sur elle ou eux », a déclaré la source. « Elle joue la carte de la sécurité car elle aime Brad et veut qu’il lui fasse confiance car elle espère l’épouser un jour »,

« Elle tient vraiment à lui », a ajouté la confidente.

Un autre informateur a partagé que Brad aime beaucoup avoir de l’intimité, notant : « Ines sait que Brad a un gros problème avec les femmes qui embrassent et racontent, il déteste ça et pense que c’est nul. »

« Il a toujours eu peur que les femmes l’utilisent pour sa célébrité », a poursuivi la source.

Mais une source proche a également mentionné que « Ines ne fait clairement pas ça et il se sent à l’aise avec elle ».

« Elle fait très attention à ne rien dire sur lui parce qu’elle veut établir une relation de confiance avec lui, elle veut qu’il s’appuie sur elle et la considère comme une épouse potentielle », a souligné la source. « Elle est là pour le long terme et ne veut rien gâcher avec Brad. »