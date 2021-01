MARIÉE À First Sight La mariée controversée d’Australie, Ines Basic, craint un accueil furieux au Royaume-Uni – alors que sa série de l’émission commence à être diffusée sur E4.

La star de télé-réalité, 30 ans, a été critiquée par les téléspectateurs britanniques en raison de son traitement envers son mari Bronson Norrish et affirme qu’elle a reçu des menaces de mort sur Instagram.

Ines raconte au Sun Online: « J’ai toujours voulu aller en Angleterre mais je ne sais pas si je le ferai un jour car je pourrais me faire poignarder.

« Je veux que tout le monde sache que je suis une fille vraiment gentille, à l’époque j’étais juste un esprit fermé et tout a été filmé il y a deux ans. Je ne pourrais même plus être cette personne si j’essayais. »

Marié à la première vue, les téléspectateurs australiens se sont initialement retournés contre Ines après avoir réprimandé l’ancien strip-teaseur Bronson pour son anneau à sourcils, alors qu’elle l’avait rencontré pour la première fois dans l’allée.

Même si elle soutient qu’elle n’a pas été impressionnée par le piercing inattendu de son futur mari.

Elle a franchement partagé: « De toutes les personnes dans le monde avec qui me mettre, j’ai pensé que c’était une insulte. L’anneau de sourcil qui m’a envoyé – j’étais vraiment en colère contre [it]. Pensent-ils que je suis un morceau de merde ou quelque chose comme ça, c’est ce que je mérite [in] la vie?

« Je ne pouvais tout simplement pas être gentil avec lui parce que je le prenais si personnellement. J’y suis allé vraiment déterminé à être placé avec l’homme de mes rêves – pas ça.

« Il y a un temps pour tout, et je ne pense pas qu’un anneau de sourcil soit pour un mariage. C’est une chose unique, vous n’en voyez pas beaucoup. »

Au lieu de cela, Ines souhaite qu’elle ait été jumelée avec un « gars britannique sexy » – de préférence le nouvel amour d’Olivia Wilde, le chanteur de Watermelon Sugar Harry Styles.

Elle a partagé: « Putain, j’aurais préféré être jumelée à un britannique sexy avec un accent.

«Harry Styles est mon rêve. J’avais l’habitude de rester assis là à regarder des heures de ses interviews sur YouTube parce que j’étais tellement obsédé par lui.

«Une fois, je suis allé à un rendez-vous avec un Britannique, et il a dit que le membre de sa famille avait conçu la robe de mariée pour l’une des princesses et connaissait la famille royale.

« Je ne sais pas s’il a inventé ça mais il m’a ensuite dit que j’étais fou. »

Ines a ajouté qu’elle espère que la reine – et les Beckham – regardent la sixième série sur E4.

Elle a dit: « J’adore l’idée de la reine assise [watching MAFS] dans le palais – ou les Beckham. J’adorerais faire partie du groupe d’amis de Victoria. Je promets que je suis gentil. «

Maintenant, Ines se prépare à plus de réactions négatives de la part du Royaume-Uni, car les téléspectateurs la verront s’impliquer dans une liaison au fur et à mesure que la série se poursuit.

«Ce n’était pas mon meilleur côté», explique-t-elle. « Mais tout a été tourné il y a deux ans. Il a également été essentiellement scénarisé et [the editing] a été manipulé. Si les gens voient mes histoires Instagram, ils apprendront à me connaître. «