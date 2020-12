BRACKLEY, Angleterre: le milliardaire britannique Jim Ratcliffe a ajouté à ses investissements sportifs en achetant un tiers du champion de Formule 1 Mercedes via son géant chimique INEOS, a annoncé vendredi l’équipe britannique.

INEOS était déjà un sponsor principal de Mercedes mais détient désormais une part égale dans l’équipe avec Daimler, dont l’actionnariat est passé de 60%, et Toto Wolff, directeur de l’équipe et directeur général.

INEOS est présidé par Ratcliffe et possède l’équipe cycliste britannique anciennement connue sous le nom de Team Sky, ainsi que les équipes de football Nice et Lausanne et l’équipe de voile de la Britains Americas Cup.

Les grands défis sont au cœur de notre état d’esprit chez INEOS et notre implication dans un certain nombre de sports différents démontre que nous visons toujours le meilleur, a déclaré Ratcliffe.

C’est une opportunité unique, a-t-il ajouté, de faire un investissement financier dans une équipe au sommet de sa forme.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a remporté le championnat des pilotes en 2020, rejoignant Michael Schumacher en tant que sept fois champion. L’équipe remporte le championnat des constructeurs chaque année depuis 2014.

