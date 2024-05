Ineos envisage un futur transfert pour un talent sensationnel, Solskjaer l’a laissé quitter Manchester United gratuitement

Au cours des deux dernières années, Manchester United a démontré de plus en plus sa volonté d’offrir des opportunités aux jeunes talents.

En témoigne Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo qui s’imposent comme des habitués. Erik ten Hag met également davantage de jeunes au défi de se mobiliser.

Peut-être que l’ancien prodige Angel Gomes a été victime d’un mauvais timing. Il est devenu le plus jeune joueur de Manchester United sous la direction de José Mourinho en 2017.

Gomes a quitté Manchester United en 2020 avec un transfert gratuit, Ole Gunnar Solskjaer n’ayant pas pu lui offrir le temps de jeu pour le convaincre de rester.

Photo de Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images

Manchester United surveille Angel Gomes

Après une saison en prêt au Portugal, l’importance d’Angel Gomes pour le club lillois ne cesse de croître.

A seulement 23 ans, Gomes s’est imposé comme un excellent jeune milieu de terrain, polyvalent grâce à sa capacité à attaquer et à protéger les quatre défenseurs.

Selon un nouveau rapport de Football TBR via Graeme Bailey, Manchester United surveille les progrès d’Angel Gomes.

D’autres équipes de Premier League sont intéressées par un transfert potentiel cet été, notamment Tottenham et West Ham, et il est rapporté : « Manchester United a également surveillé les progrès de Gomes et des sources pensent qu’ils envisageraient de le ramener à Old Trafford à l’avenir. .»

Gomes faisait partie de l’équipe anglaise des moins de 21 ans qui a remporté le Championnat d’Europe l’année dernière. Il totalise huit passes décisives pour Lille cette saison.

Il serait tout à fait logique que United ramène Gomes, c’est un talent exceptionnel et de nombreux fans de United aimeraient le voir s’associer à Kobbie Mainoo au milieu de terrain central.

Ineos a une solide connaissance de la Ligue 1 grâce à son passage à Nice et connaîtra bien le talent de Gomes. S’ils pensent qu’il y a là une opportunité pour Gomes, dont le contrat expire en 2025, United pourrait bien l’explorer.

Pourquoi Angel Gomes a quitté Manchester United

L’année dernière, Angel Gomes a expliqué pourquoi il avait quitté Manchester United et a évoqué le manque d’opportunités et de plan cohérent.

Il a dit L’Athlétisme: « Après les conversations que j’ai eues avec le staff de Lille, il était plus logique pour moi d’y aller car je savais que j’allais avoir plus d’opportunités ; il y avait quelque chose en place.

« À l’époque, United ne m’a pas donné l’essentiel du plan. J’avais l’impression d’être juste là.

Gomes a récemment été salué par l’entraîneur de Lille comme le « joueur le plus intelligent » du club, et la prochaine étape de sa carrière sera intéressante.

Pour qu’un retour à Manchester United fonctionne, le club devrait le convaincre qu’un rôle régulier l’attend.

