Au début du mois, après que la qualification en Ligue des Champions soit passée d’improbable à impossible pour son équipe de Manchester United, diables Rouges Le patron Erik ten Hag a admis que les projets de transfert du club seraient probablement entravés par une potentielle huitième place.

« Bien sûr, c’est important (de finir aux places européennes). Mais nous avons deux opportunités. Un en championnat et un en finale de la FA Cup », a déclaré Ten Hag, Manchester United affrontant son pire résultat en Premier League mais se préparant également pour un match revanche de Man City à Wembley.

« Certainement (manquer la Ligue des champions) aura un impact sur le budget. Mais je suis sûr que Manchester United est une équipe et un club très attractifs pour lesquels jouer.

« De nombreux joueurs seront très heureux de jouer pour Manchester United, j’en suis sûr. »

En dehors du terrain, United continue de prouver que, malgré une décennie de contre-performance, le coup du diables Rouges reste difficile à ignorer. Dan Ashworth n’a pas eu besoin de le demander à deux fois lorsqu’on lui a proposé de quitter le projet ambitieux de Newcastle pour jouer un rôle clé dans la reconstruction d’Ineos.

Southampton a autorisé « à contrecœur » Jason Wilcox à occuper également le poste de directeur technique à Old Trafford, tandis que le nouveau PDG Omar Berrada espère reproduire le succès de City sur la moitié rouge de Manchester.

Sur Cependant, sur le terrain, l’attrait de ce maillot rouge emblématique peut-il survivre à la perspective très réelle d’une saison sans football européen d’aucune sorte, sans parler de la Ligue des Champions ?

Alors que certaines informations insistent sur le fait que le défenseur niçois Jean-Clair Todibo reste favorable à un transfert d’un club dirigé par Sir Jim Ratcliffe à un autre, les commentaires qu’il a faits à Recevez l’actualité du football français mardi suggèrent que – malgré ces connexions avec Ineos – un déménagement à Old Trafford est loin d’être gagné d’avance.

« Je veux gagner des titres et jouer dans les meilleures compétitions européennes », a déclaré le remplaçant potentiel de Raphael Varene, évalué à 40 millions de livres sterling. Recevez l’actualité du football françaisUnited ne fera certainement pas ce dernier la saison prochaine et il est peut-être peu probable qu’il fasse le premier non plus.

« Ce sont mes objectifs. J’aimerais aussi aller dans un club qui me permettra de devenir meilleur, de me permettre de progresser au niveau individuel. C’est ce qui m’intéresse. Je suis honnêtement ouvert à rejoindre n’importe quelle ligue. Je regarde plus ou moins tous les championnats et chacun pourrait me plaire.

« Je ne suis pas fixé sur la ligue à rejoindre. Pourrais-je m’épanouir en Premier League ? Oui, je le pense et je pense que je pourrais m’épanouir dans n’importe quelle ligue. Y a-t-il une possibilité que mes chances correspondent mieux à la Premier League ? Il y a une chance, oui.

« (Mais le football européen) est dans mon esprit. Aller dans ce genre de clubs permet de jouer dans les meilleures compétitions européennes. Jouer ces compétitions européennes, ça permet d’être plus vu et ça donne plus de garanties pour l’équipe de France.

« C’est pourquoi je pense à partir. »

Ratcliffe, lors de la confirmation de l’investissement d’Ineos dans Manchester United en décembre, a évoqué la nécessité de ‘du temps et de la patience‘.

C’est un message qu’il a peut-être envoyé non seulement à une base de fans désespérée de jours meilleurs, mais aussi aux joueurs désignés pour jeter les bases d’une nouvelle ère à Old Trafford.

Si Todibo est prêt à risquer une saison sans football européen, sera-t-il récompensé par une action en Ligue des champions plus tard, en supposant qu’Ineos puisse obtenir le titre. diables Rouges de retour sur la bonne voie ? C’est le dilemme que les principales cibles de United doivent prendre en compte.

Mais après que Ten Hag ait parlé des effets négatifs que l’absence de la Ligue des Champions pourrait avoir sur son budget, une autre année sans siège à la table suprême européenne ne renforcera pas non plus la main du club du point de vue des négociations.

United a un avantage pour signer Todibo en raison de la connexion avec Ineos, mais s’il est absolument déterminé à recevoir une offre de football en Ligue des champions ailleurs, il pourrait s’échapper.

