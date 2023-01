Ineos de Jim Ratcliffe déclare son intérêt à acheter Manchester United

La société Ineos du milliardaire britannique Jim Ratcliffe a officiellement rejoint la course pour acheter Manchester United mardi. Les propriétaires de United, la famille Glazer, ont déclaré qu’ils étaient prêts à écouter les offres du club de Premier League en novembre et Ratcliffe souhaite conclure un accord. Le fan de Boyhood United, Ratcliffe, qui a fait une offre infructueuse de 4,25 milliards de livres (5,2 milliards de dollars) pour acheter Chelsea l’année dernière, est depuis longtemps lié à la tenue d’Old Trafford. “Nous nous sommes officiellement engagés dans le processus”, a déclaré un porte-parole d’Ineos à la BBC.

Après avoir échoué avec son rachat de Chelsea lorsque Roman Abramovich a vendu les Blues au magnat américain Todd Boehly et à son consortium, Ratcliffe est de retour dans la chasse au géant de la Premier League.

United n’a pas encore commenté la nouvelle de l’intérêt du joueur de 70 ans à succéder aux Glazers basés aux États-Unis.

Mais, né à Failsworth, dans le Grand Manchester, Ratcliffe est l’un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne et pourrait être plus acceptable pour le soutien de United que les Glazers, qui ont connu de nombreuses manifestations de fans au cours de leur règne troublé.

Les Glazers, qui ont réalisé une prise de contrôle du club par effet de levier en 2005, se sont révélés profondément impopulaires auprès des supporters en raison de la baisse de fortune de l’équipe sur le terrain ces dernières années.

Leur achat de United a également accablé le club d’énormes dettes et ils ont longtemps été accusés de retirer plus financièrement qu’ils n’ont investi en termes de fonds de transfert.

Les Glazers ont encore plus irrité les fans de United en soutenant l’échec du projet de Super League européenne en avril 2021, ce qui aurait conduit le club à rejoindre une compétition en échappée.

Un communiqué de United en novembre a déclaré que le conseil “examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant l’entreprise”.

United n’a pas remporté la Premier League depuis 2013 et son dernier trophée majeur est survenu il y a six ans.

Après une triste sixième place en Premier League la saison dernière, United a été revitalisé par le patron Erik ten Hag et occupe la quatrième place du classement après avoir battu son rival Manchester City 2-1 samedi.

Ineos souhaite élargir un portefeuille sportif qui comprend déjà la propriété de l’équipe française de Nice et de l’équipe suisse du FC Lausanne-Sport, ainsi que de l’équipe cycliste Ineos Grenadiers, anciennement Team Sky.

Ratcliffe pourrait être confronté à la concurrence d’investisseurs saoudiens après que le ministre des Sports du pays, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, a déclaré en novembre qu’il “pourrait” y avoir un intérêt à acheter United et Liverpool, qui sont également à vendre.

La société d’investissement américaine Raine Group, qui a géré la vente de Chelsea, conseille exclusivement United, qui est évalué à environ 5 milliards de livres sterling.

