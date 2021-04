Le globe est rapidement divisé en «nantis» et «démunis» du vaccin contre le coronavirus, créant un écart qui pourrait définir la prochaine phase de la pandémie.

En utilisant des chiffres publiquement disponibles de Our World in Data, le Washington Post a constaté que près de la moitié – 48 pour cent – de toutes les doses de vaccin administrées jusqu’à présent sont allées à seulement 16 pour cent de la population mondiale dans ce que la Banque mondiale considère comme des pays à revenu élevé.

Au cours de l’été et de l’automne de l’année dernière, les pays riches ont conclu des accords directement avec les fabricants de vaccins, achetant une part disproportionnée des premières doses – et sapant un effort soutenu par l’Organisation mondiale de la santé, appelé Covax, pour distribuer équitablement les vaccins.

Alors maintenant, dans un petit nombre de pays relativement riches, y compris les États-Unis, les doses sont relativement abondantes et les campagnes de vaccination de masse progressent rapidement. Mais une grande partie du monde a encore du mal à garantir un approvisionnement suffisant. Pour beaucoup, l’immunité des troupeaux est dans plusieurs mois, voire des années, ce qui pourrait prolonger la crise.

Une équipe du Global Health Innovation Center de l’Université Duke a constaté que les pays à revenu élevé bloquaient 53% de l’approvisionnement en vaccins à court terme. Ils estiment que les 92 pays les plus pauvres du monde ne seront pas en mesure d’atteindre un taux de vaccination de 60 pour cent de leur population avant 2023 ou plus tard.

Le devant du peloton

Israël a jusqu’ici immunisé le plus grand nombre de personnes par habitant. Au 19 avril, près de 60% des Israéliens avaient reçu au moins une dose et près de 58% étaient entièrement vaccinés, selon Our World in Data. Bien qu’Israël ait été plus tardif que certains pays à signer des accords sur les vaccins, il a proposé de payer des prix plus élevés et de donner aux entreprises pharmaceutiques accès à ses données sur les soins de santé. Le pays aurait dépensé 788 millions de dollars en vaccins contre les coronavirus d’ici mars, notamment pour une importante cargaison de vaccin à ARN Pfizer-BioNTech. Alors qu’Israël a été critiqué pour avoir négligé la population palestinienne en son sein, sa campagne de vaccination a par ailleurs été considérée comme un succès et a permis le retour à un mode de vie plus normal, y compris la levée des exigences relatives aux masques extérieurs.

Les gens s’assoient dans un café à Tel Aviv le 19 avril. Israël a vacciné suffisamment de personnes pour pouvoir lever les mandats de masque à l’extérieur. (Corinna Kern pour le Washington Post)

[Israel’s ahead-of-the-world vaccine rollout offers hope for countries lagging behind]

Bretagne est un autre pays qui montre la voie. Entre le développement, l’achat et l’administration de vaccins, le pays dépensera environ 16 milliards de dollars, selon une estimation du National Audit Office. Pour étirer l’offre autant que possible, la Grande-Bretagne a choisi d’espacer les doses de plusieurs mois, ce qui signifie que si près de 50% du pays a reçu au moins un vaccin, un peu plus de 16% sont entièrement vaccinés. La campagne a été retardée ce mois-ci lorsque les préoccupations concernant les caillots sanguins rares chez les personnes recevant le vaccin AstraZeneca ont conduit le gouvernement à restreindre l’utilisation chez les adultes de moins de 30 ans. Pourtant, les premières études en Grande-Bretagne montrent une réduction significative des infections et des hospitalisations après une première dose d’AstraZeneca. ou les vaccins Pfizer. Et le pays a pu lentement commencer à lever son verrouillage.

Les États Unis, après avoir connu l’une des épidémies les plus meurtrières au monde, fait maintenant l’envie du monde avec son approvisionnement abondant en vaccins et sa campagne de vaccination qui progresse rapidement. Le pays a dépensé des milliards pour le développement, les transactions et la distribution de vaccins. Environ 41 pour cent des résidents américains ont reçu au moins une dose et plus de 26 pour cent sont entièrement vaccinés. À partir de cette semaine, tous les Américains de plus de 18 ans sont éligibles pour se faire vacciner – une étape importante qui pourrait renouveler les questions sur ce que le pays prévoit de faire avec ses centaines de millions de doses excédentaires prévues.

L’administration Biden est confrontée à des appels croissants de la part des défenseurs de la santé publique et des militants pour partager, soit en donnant des doses aux pays dans le besoin, en transférant la technologie pour augmenter la capacité de fabrication, ou en assouplissant les restrictions à l’exportation qui ont conservé un nombre disproportionné de vaccins, ainsi que des vaccins critiques. matériaux, aux États-Unis.

[U.S. could have 300 million extra vaccine doses, raising concerns about hoarding]

Chili est une autre vedette de la vaccination, bien qu’elle n’ait pas encore échappé aux prises de la pandémie. Le Chili a agi rapidement pour obtenir un nombre élevé de doses potentielles. Il est maintenant en tête de l’hémisphère occidental en termes d’inoculations par habitant, avec environ 41 pour cent de la population ayant reçu une dose et plus de 29 pour cent entièrement vaccinée. Dans le même temps, de nouveaux cas de covid-19 augmentent en raison des nouvelles variantes, de la fatigue du verrouillage et du recours à un vaccin chinois qui s’est avéré moins efficace que les offres occidentales.

Un patient covid-19 sous respirateur est traité à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Felso-Szabolcsi de Kisvarda, en Hongrie, le 13 avril. (Attila Balazs / EPA-EFE / Shutterstock)

Hongriepariez aussi sur autant de vaccins que possible, rompant avec l’effort d’achat collectif de l’Union européenne pour conclure des accords bilatéraux pour les vaccins fabriqués en Chine et en Russie. Environ 35 pour cent des personnes là-bas ont reçu une dose, mais le pays connaît toujours une augmentation printanière des décès.

Tous les deux Canada et le Union européenne ont beaucoup plus de vaccins que la plupart des autres pays du monde, mais leurs campagnes de vaccination sont la source de colère et de réactions politiques importantes. Malgré de nombreux accords d’achat anticipé, le Canada a eu du mal à obtenir et à administrer en douceur les doses réelles, laissant les résidents bouillonnants à mesure que les cas grimpent. Les responsables européens, quant à eux, ont été critiqués pour avoir pris trop de temps pour négocier des accords, ce qui a entraîné un déploiement retardé et une poussée printanière alimentée par des variantes.

Coincé au milieu

Parmi les pays que la Banque mondiale classe comme étant à revenu moyen inférieur ou supérieur, les campagnes de vaccination se déroulent pour la plupart lentement.

Les Brésiliens attendent de recevoir une dose du vaccin AstraZeneca lors d’une journée de vaccination pour les 57 ans et plus à Duque de Caxias, près de Rio de Janeiro, le 21 avril. (Ricardo Moraes / Reuters)

Mais Serbie – un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure qui a conclu des accords pour les vaccins chinois et russes – a complètement vacciné environ 27% de sa population, peu d’autres s’en rapprochent.

Brésil, un pays peuplé à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, par exemple, perd des milliers de personnes par jour à cause du coronavirus. Moins de 12% des habitants de la région ont reçu une dose, et l’épidémie alimentée par des variantes dans le pays se transforme en un événement régional de grande diffusion.

Un autre cas inquiétant est Inde, l’un des principaux fabricants de vaccins contre les coronavirus qui se débat avec son déploiement national au milieu d’une augmentation du nombre de cas. Moins de 8 pour cent de la population a reçu au moins une dose et 1 pour cent est entièrement vacciné, selon les estimations de Our World in Data.

[India’s devastating outbreak is driving the global coronavirus surge]

Avec une offre restreinte, la Chine et la Russie se sont engagées dans la diplomatie des vaccins, en faisant don ou en vendant des doses aux pays dans le besoin dans une apparente tentative d’influence. Pakistan, par exemple, a reçu des doses de fabricants de vaccins chinois et attend un petit envoi de vaccin russe Spoutnik V. Jusqu’à présent, moins de 1 pour cent de la population a été vaccinée.

Laissé derrière

Pour de nombreux pays, les campagnes de vaccination ne font que commencer.

Covax, la campagne soutenue par l’OMS pour distribuer des doses, vise à en fournir suffisamment à 20 pour cent des pays participants d’ici la fin de l’année, mais pourrait avoir du mal à atteindre cet objectif. Bien que les expéditions soient arrivées dans certains pays, le nombre de doses est limité et les expéditions à venir peuvent être retardées.

[Nearly 20 percent of the U.S. population is fully vaccinated. Many countries may not hit that target this year.]

Un travailleur se prépare à stocker des boîtes de vaccins dans une chambre froide alors que le pays reçoit son premier lot de vaccins contre le coronavirus sous Covax à Accra, au Ghana, le 24 février. (Francis Kokoroko / Reuters)

Ghana a reçu les premières doses du programme en février, par exemple, mais comme la plupart des économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, il en a beaucoup moins que ce dont il a besoin. Environ 3% des personnes ont reçu une dose, selon une estimation de Our World in Data datant du début du mois.

Dans Nigeria, où les responsables sont confrontés à la fois à une pénurie de fournitures et à une réticence à la vaccination, moins de 1 pour cent des personnes ont reçu une dose.

Un petit nombre de pays, dont Tanzanie, ont indiqué qu’ils n’avaient pas besoin de vaccin – bien que cela puisse changer à mesure que la pandémie progresse.