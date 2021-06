Inégalité des vaccins: Biden et le G-7 font un « lacune moral impardonnable »

« Un milliard de doses n’est qu’une goutte dans l’océan par rapport aux besoins désespérés dans le monde. Cela se traduit par 500 millions de personnes entièrement vaccinées, ce qui ne fera pas une brèche dans la pandémie », a déclaré Lawrence Gostin, professeur de droit de la santé mondiale à l’Université de Georgetown, à ma collègue Emily Rauhala. «Ce qui est particulièrement exaspérant, c’est que nos six alliés combinés n’ont fait qu’égaler la promesse du président Biden. Pourtant, le Royaume-Uni et l’Europe disposent de doses suffisantes pour vacciner toutes leurs personnes vulnérables. … Ce qui doit arriver ensuite, c’est de promettre des dons de vaccins continus à grande échelle, de financer l’infrastructure et la livraison des vaccins et de renforcer les capacités de fabrication dans les centres régionaux. »