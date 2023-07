Inégalité à Gangnam, Séoul, le quartier le plus célèbre de Corée du Sud

Kim Bok-soon parcourt le courrier dans le quartier de Guryong à Séoul, qui se trouve à Gangnam, le quartier le plus riche de la ville. (Hannah Yoon)

SEOUL – Kim Bok-soon a une vue à un million de dollars depuis son porche à Gangnam, le quartier huppé du sud de Séoul qui a été rendu célèbre dans le monde entier grâce à la chanteuse de K-pop Psy’s mégahit « Gangnam Style ». Elle donne sur certains des bâtiments les plus hauts et les plus fastueux de Corée du Sud, y compris des tours d’appartements si luxueuses qu’elles ont leurs propres spas et parcours de golf intérieurs.

Mais ce n’est pas le style de vie que mène Kim. Elle ne fait pas partie des fashionistas au volant de Mercedes et à cheval de « Gangnam Style ». Son porche se trouve affront un cabane faite de panneaux de contreplaqué, de déchets de plastique et de tôle ondulée à Guryong, un bidonville tentaculaire qui se trouve techniquement dans le district de Gangnam.

Le style de vie VIP est si proche, mais si loin.

La femme de 60 ans doit prendre le bus sur seulement deux miles pour se rendre au nouveau condo brillant où elle travaille comme femme de chambre. Mais c’est un trajet à travers, dit-elle, « le gouffre entre les riches et les pauvres ».

« Du sol en marbre aux chambres climatisées… tout me donne l’impression d’être dans un rêve », a-t-elle déclaré. Son sol est fait de feuilles de vinyle et elle n’a qu’un petit ventilateur pour faire face à la chaleur estivale.

Alors que la distance entre le domicile de Kim et son lieu de travail est faible, le fossé socio-économique est énorme.

La situation de Kim résume l’élargissement de la fracture économique, un problème politique et social qui revient à chaque élection mais qui s’est jusqu’à présent avéré insoluble.

Cela a été résumé en 2019 par le film sud-coréen « Parasite », primé aux Oscars, dans lequel une famille pauvre endure les frustrations ressenties par beaucoup.

La crise financière asiatique de 1997, qui a provoqué des faillites d’entreprises et des licenciements massifs, a déclenché des inégalités économiques croissantes.

Cet écart a atteint un record l’année dernière, lorsque les 20% les plus riches de Corée du Sud ont enregistré 64 fois la richesse moyenne des 20% les plus pauvres.

Pire encore, beaucoup de gens pensent qu’il est impossible de vivre une version coréenne du rêve américain.

Les personnes «nées avec une cuillère en or» dans la bouche peuvent s’attendre à bénéficier d’une éducation privée coûteuse et de décrocher des emplois confortables grâce à leurs familles bien connectées. Mais ceux qui n’ont pas de tels privilèges – nés avec des « cuillères à terre » – disent qu’ils n’ont jamais la moindre chance d’avancer.

Nulle part cette inégalité n’est plus évidente que dans le microcosme de Gangnam, qui abrite ceux qui ont prospéré pendant la transformation économique de la Corée du Sud et ceux qui ne l’ont pas fait.

Les deux ont leurs racines dans la transition de la Corée du Sud de la dictature au tigre asiatique démocratique.

En préparation des Jeux olympiques d’été de 1988, les chefs militaires de Séoul ont rasé des quartiers délabrés pour construire des stades, des parcs et des réseaux de transport en commun.

Quartiers du sud de Séoul — « Gangnam » signifie « au sud de la [Han] fleuve » — a le plus profité de ces projets et s’est rapidement associé à la nouvelle Corée du Sud — et aux nouveaux riches.

Mais ceux qui ont été déplacés ont installé des colonies de squatters dans des zones comme Guryong, qui couvre environ 66 acres et comprend 1 100 ménages – un nombre qui diminue régulièrement en raison des incendies, des inondations et d’autres catastrophes. Un incendie en janvier a détruit une soixantaine de maisons dans le village.

Le gouvernement tente de réaménager la zone depuis des années, mais les autorités, les résidents et les propriétaires fonciers ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions.

Et donc les deux extrêmes coexistent.

Kim Jin-young, esthéticienne devenue promoteur immobilier, 39 ans

Kim a dit qu’elle avait gravi « l’échelle de Gangnam » de bas en haut : de sa première maison ici, un studio exigu à 450 $ par mois qu’elle partageait avec son mari après leur mariage il y a 15 ans, jusqu’à l’appartement de 3,5 millions de dollars dans lequel ils vivent maintenant. .

Lorsqu’ils se sont mariés, Kim a rejoint son mari dans le secteur de la promotion immobilière. Cela lui a ouvert les yeux sur le fonctionnement interne de la classe supérieure de Gangnam.

« Avant, je pensais que les riches vivaient dans un monde différent du mien », a-t-elle déclaré.

Maintenant, elle prêche que n’importe qui peut entrer dans ce monde avec une éthique de travail infatigable et une attitude proactive, un état d’esprit important pour aider à naviguer dans les mouvements à haut risque et à haut rendement comme les investissements dans le développement immobilier.

Kim et son mari possèdent des propriétés d’une valeur de près de 13 millions de dollars.

Elle porte un sac à main Hermès et a récemment acheté une Lamborghini. Elle envoie ses enfants à des tuteurs privés et a récemment offert à ses parents un voyage de luxe en Europe.

« Les gens disent que l’argent ne peut pas acheter le bonheur, mais je suis beaucoup plus heureux maintenant que lorsque je n’avais plus d’argent », a déclaré Kim.

Hong Yoon-taek, entrepreneur, 32 ans

Hong a ouvert le premier bureau de sa start-up dans le quartier fastueux de Cheongdam à Gangnam, connu pour ses rues bordées de magasins comme Louis Vuitton et Chanel et les embouteillages de Porsche.

Il ne pouvait pas vraiment se permettre le bureau à l’époque, mais il savait que l’investissement serait payant : il visait stratégiquement le 1 %.

Hong possède une entreprise de construction modulaire et vend des logements préfabriqués qui sont parfaits comme chalets de vacances pour les résidents aisés de Gangnam, a-t-il déclaré.

L’entrepreneur vit à seulement 10 minutes de son bureau et passe son temps libre à profiter pleinement de tout ce que Gangnam a à offrir – de l’exercice le long de la rivière Han à l’exploration de bars et de restaurants locaux chics, tous accessibles à pied.

« Gangnam est le meilleur endroit où vivre pour les jeunes professionnels », a-t-il déclaré. « C’est sûrement cher mais ça vaut le prix. »

Lee Won-jun, banquier d’affaires, 30 ans

La société de courtage en valeurs mobilières où travaille Lee est l’une des sociétés les mieux rémunérées de Corée du Sud – et parmi celles qui subissent le plus de pression, a-t-il déclaré.

Pour compenser ses longues journées de travail, Lee aime terminer la nuit avec du vin millésimé rare et du whisky single malt. Le week-end, il conduit sa BMW élégante dans des clubs de golf pour une journée sur les greens avec des amis, la famille ou parfois des clients.

Né et élevé à Gangnam, Lee reconnaît son éducation confortable. En tant qu’adulte, il doit « travailler beaucoup plus dur » pour continuer à profiter des choses qu’il a eues dans sa vie. C’est quelque chose qu’il se rappelle constamment pour endurer des journées mouvementées au travail, ce qui laisse peu de temps à l’homme de 30 ans pour même sortir avec quelqu’un.

Le jeune financier a déclaré que Gangnam n’est « pas un endroit facile », ajoutant que la vie ici a un coût. « Depuis ma naissance, Gangnam est ma maison, mais pour suivre le rythme de ma vie ici, je dois vraiment me démener pour gagner beaucoup plus d’argent », a-t-il déclaré.

Jo Yong-seok, 57 ans, propriétaire de l’entreprise

Son travail quotidien est de diriger une entreprise de logistique, mais Jo se décrit comme un « papa Gangnam ». Après avoir étudié sa sortie d’une ville du sud vers une université à Séoul, Jo s’est marié et a eu deux enfants dans la ville. Ils se sont installés à Gangnam, le meilleur quartier de Séoul pour l’éducation.

Gangnam compte plus de 2 400 « écoles de cram » privées, où les enfants étudient pendant des heures après la fin de leur journée normale.

Dans l’environnement académique hyper compétitif de la Corée du Sud, près de 80% des enfants fréquentent ces écoles de cram, à un coût moyen de 320 dollars par mois, selon Statistics Korea.

Mais de nombreux parents de Gangnam, dont Jo, dépensent beaucoup plus. Lorsque son fils faisait sa préparation à l’université en tant que lycéen, Jo dépensait 1 500 $ par mois en tutorat.

Kim Jung-yeol, 76 ans, retraité

Kim vit peut-être du « mauvais » côté de Gangnam, mais il est fier de sa parcelle immobilière. À moins d’un mile de la communauté fermée immaculée de Jo, Kim vit dans une cabane qu’il appelle « l’une des meilleures » de Guryong.

Il est fabriqué à partir de matériaux de rebut, notamment du contreplaqué, du métal et des feuilles de plastique. La pluie s’infiltre par le toit pendant la saison de la mousson. Il utilise des toilettes et des bains communs. Mais après 35 ans ici, dit-il, cela « ne me dérange plus vraiment ».

« Ici, je peux respirer l’air de la montagne. Je peux écouter mes voisins discuter ou simplement jouer avec des chiens errants », a déclaré l’ancien ouvrier du bâtiment. « Je vois ces appartements en boîte d’allumettes de l’autre côté de la route et je pense à ce que serait la vie là-bas », a-t-il déclaré en désignant les gratte-ciel. « Je finirais probablement par me sentir isolé et déprimé. »

Kim Chong-ho, 60 ans, missionnaire

Kim se prépare pour cet été saison de la mousson. Il a effectué des travaux de réparation sur sa cabane d’une chambre après qu’elle a été frappée par des précipitations record et des typhons l’été dernier.

Il a mis les pieds à Guryong pour la première fois il y a trois décennies, lorsqu’il est venu à Séoul d’une île du sud en tant que demandeur d’emploi sans le sou. « Personne ne veut venir ici, mais nous [Guryong residents] s’est retrouvé ici parce qu’il n’y avait pas d’autre option », a-t-il déclaré.

Les habitants âgés et pauvres de Guryong ne peuvent même pas se permettre les logements sociaux à loyer contrôlé proposés par le gouvernement comme alternative, a-t-il déclaré.

« Nous sommes aussi des résidents de Gangnam, mais les responsables du district refusent de nous héberger. Ils nous traitent comme des sans-voix », a-t-il déclaré.