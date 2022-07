“Inédifiant et insultant”: Roundhay déconcertée alors que Liz Truss déforme la banlieue de Leeds où elle a grandi

Sur les avenues bordées d’arbres et les boulevards spacieux de Roundhay à Leeds, on peut trouver beaucoup de choses : torréfacteurs de café, studios de yoga et librairies indépendantes. On peut trouver le deuxième plus grand parc urbain d’Angleterre et des maisons individuelles qui se vendent en moyenne 572 000 £ la pièce.

Cependant, on peut avoir du mal à trouver une seule âme ici qui soit d’accord avec la suggestion de Liz Truss selon laquelle cette région – où elle a passé son adolescence – est un endroit avec « de faibles attentes et… un manque d’opportunités ».

“Elle parle de son cul”, a déclaré jeudi Kevin Clamp, devant le pub de bière artisanale Thomas Osborne de la région. « Il y a tellement d’argent par ici que c’est embarrassant. C’est propre, vert, riche. La plupart des gens donneraient leur bras droit pour vivre dans un endroit comme celui-ci.

Le décorateur de 57 ans était originaire d’Afrique du Sud. “J’ai vécu partout dans le monde avant de m’installer ici [six years ago] donc je reconnais une plongée quand j’en vois une », a-t-il déclaré. “Je doute qu’elle puisse dire la même chose.”

Roundhay s’est retrouvé de manière inattendue au cœur de la course pour devenir le nouveau chef conservateur et le prochain Premier ministre du Royaume-Uni.

Des questions sur l’intégrité de Mme Truss ont été soulevées après qu’elle ait décrit le quartier – l’un des plus recherchés de cette ville du West Yorkshire – comme au «cœur du mur rouge».

Dans une tentative apparente de créer un récit de points communs avec le nord et les moins nantis, cette fille d’un professeur d’université a également suggéré que la Roundhay School – qu’elle a fréquentée avant d’aller à l’Université d’Oxford – avait à plusieurs reprises laissé tomber les enfants avec ses « faibles attentes ». , des normes éducatives médiocres et un manque d’opportunités ». Trop de talent, a-t-elle déclaré, « a été gaspillé ».

(L’indépendant)

Désormais, les observateurs ont souligné que la banlieue aisée – qui abrite une poignée de footballeurs professionnels – présente peu des caractéristiques généralement associées au soi-disant mur rouge. Ce n’est pas post-industriel, pas privé (les familles de Roundhay West gagnent en moyenne 55 700 £ par an) et fait partie d’une circonscription – Leeds North East – qui, jusqu’en 1997, avait voté conservateur pendant près d’un demi-siècle.

L’école Roundhay, quant à elle, est située sur un terrain de 22 acres, a actuellement une note « exceptionnelle » de l’Ofsted et dispose d’une liste d’anciens élèves qui comprend des vice-chanceliers universitaires, des juges et un ancien rédacteur en chef de Le télégraphe du dimanche. Sans parler du collègue député conservateur de Truss, Nick Gibb – un homme qui ne répond actuellement pas à la demande de commentaire, mais qui se dit apocalyptique à propos de l’insulte.

“Ses commentaires sont des mensonges flagrants”, a déclaré la conseillère du quartier travail Zara Hussain L’indépendant. “C’est honteux qu’elle ait tenté de les utiliser dans le cadre de sa campagne.”

L’ancien député Conservatove de la région, Timothy – maintenant Lord – Kirkhope a été plus poli mais non moins clair dans son sens. “Je pense qu’elle suggérait qu’elle était la seule personne à être allée dans une université et que tous les autres étaient des enfants pauvres du centre-ville, ce qui n’était certainement pas le cas”, a-t-il déclaré plus tôt dans la semaine.

(Conseil municipal de Leeds)

En effet, à Roundhay dans son ensemble, la dénégation de la région et de l’école – très appréciée dans ces régions – semble s’être déroulée aussi bien qu’on pourrait s’y attendre.

Dans Philip Howard Books, le propriétaire Phil Caplan (Howard est son deuxième prénom) était particulièrement cinglant. Il a grandi dans la région et a ouvert son magasin ici, dans le centre de Street Lane, il y a 23 ans.

“Elle nous saccage tous et l’école en particulier pour la seule raison de donner cette fausse impression qu’elle a cette touche commune – pour un gain politique – et c’est peu édifiant et insultant”, a déclaré l’homme de 61 ans. « Mais c’est aussi dommageable. Les gens qui ne connaissent pas Roundhay auront maintenant cette idée très erronée de ce que c’est et cela pourrait avoir un impact sur les entreprises ici. Elle risque de nuire aux moyens de subsistance des gens pour son propre intérêt.

Que penserait-il de quelqu’un qui fait cela devenant premier ministre?

“Eh bien, l’idée [of the leadership race] était censé échapper à ce manque d’intégrité », a répondu le père de deux enfants. “Cela vous fait vous demander si cela se produit.”

L’épouse Ros y réfléchit. Son père et son frère sont tous deux allés à l’école Roundhay, en l’occurrence. “Ils sont devenus médecins généralistes”, a-t-elle déclaré. “Alors, ça ne leur a pas fait de mal.”

(L’indépendant)

Une nouvelle génération n’était pas moins impressionnée par les commentaires de Truss.

Dans l’ombre de 13 nouveaux appartements de luxe en construction à proximité de Roman Terrace, Simran Caur a déclaré qu’elle avait été consternée d’entendre parler négativement du quartier par une personnalité aussi en vue.

“En tant qu’adolescent qui grandit ici, c’est un endroit tellement charmant”, a déclaré la travailleuse de la mode de 25 ans. « C’est propre et sûr, et la ville est juste à votre porte. Mes parents – ils ont travaillé dur pour nous donner une très bonne enfance ici. Alors l’entendre dire ça ? Cela la fait sonner comme, pense-t-elle qu’elle est meilleure que nous?

Cela la dissuaderait-elle de voter pour Truss si elle devenait chef des conservateurs ? Un moment de réflexion.

“Le fait qu’elle soit conservatrice me dissuaderait probablement de voter pour elle de toute façon”, a-t-elle décidé. “Mais mentir comme ça ne va pas vraiment me convaincre.”