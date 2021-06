IndyCar: quand regarder le double en-tête du GP de Detroit en direct sur Sky Sports F1 après six vainqueurs en six courses

Romain Grosjean sera en action à Detroit ce week-end

Après le drame du mois de mai, qui a culminé avec une quatrième victoire à Indianapolis 500 record pour Helio Castroneves, la saison IndyCar se dirige vers Détroit pour un week-end clé à double titre.

Les courses sept et huit d’une campagne extrêmement compétitive voient les voitures revenir dans les rues de Belle Isle pour la première fois depuis 2019 pour les qualifications et les courses le samedi et le dimanche, en direct sur Sky Sports F1.

La piste temporaire de 2,35 milles avait organisé un double en-tête chaque année depuis 2012 avant que la pandémie de Covid-19 n’oblige l’annulation de la course de l’année dernière, mais Detroit revient pour 2021 avec un peloton de 25 pilotes.

La liste des engagés comprend Romain Grosjean, de retour à l’action pour la dernière épreuve sur route après avoir pris la pole position et terminé deuxième lors de sa précédente apparition au GP Indy.

Grosjean s’était initialement inscrit pour participer aux épreuves sur route/rue lors de sa saison recrue, mais, après avoir regardé l’Indy 500 à domicile en Suisse, il participera désormais pour la première fois à un ovale lors de l’événement World Wide Technology Raceway en août.

« La première étape, c’est étrange d’être à la maison à le regarder et de ne pas en faire partie, sachant que vos amis le font », a déclaré Grosjean au Presse Associée à propos de l’Indy 500.

« Nous verrons donc quelle est la situation et ensuite, du point de vue familial, ce que nous pensons faire. Au départ, j’ai dit que je ne voulais pas faire d’ovales, maintenant j’aimerais en essayer un et voir ensuite si je veux en faire plus. «

2:04 Helio Castroneves a remporté son quatrième Indianapolis 500 après avoir dépassé Alex Palou dans les derniers tours d’une course palpitante de 200 tours Helio Castroneves a remporté son quatrième Indianapolis 500 après avoir dépassé Alex Palou dans les derniers tours d’une course palpitante de 200 tours

Il y a eu six vainqueurs différents dans les six premiers tours de la saison et Alex Palou de Chip Ganassi est en tête du classement du champion en titre Scott Dixon après avoir terminé deuxième derrière Castroneves au Brickyard.

Mais Palou porte une pénalité de six places sur la grille à Detroit après un changement de moteur au cours du week-end Indy.

Pato O’Ward d’Arrow McLaren SP est troisième au classement après un bon début de saison dans l’équipe, à 37 points de Palou.

Le Dual à Detroit : quand regarder en direct sur Sky F1

Samedi – Course 1

16h : Qualifications

19h : Course

Dimanche – Course 2

14h : Qualifications

17h : Course