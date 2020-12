INDIANAPOLIS: Rigoberto Sanchez est revenu mercredi sur le terrain d’entraînement des Colts d’Indianapolis.

On ne sait toujours pas quand il reviendra en action.

À peine 15 jours après avoir subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur cancéreuse, le vétéran de 26 ans a déclaré qu’il était reconnaissant d’être de retour dans les locaux de l’équipe.

C’était tout simplement génial d’être avec mes frères, d’être sur le terrain », a déclaré Sanchez, décrivant comment il a lacé ses crampons mercredi. J’étais reconnaissant avant. Je n’ai pas pris un jour pour acquis depuis le jour où je suis entré dans ce bâtiment et je suis encore plus reconnaissant aujourd’hui.

Il a refusé de dire où les médecins ont trouvé la tumeur, disant qu’il voulait la garder personnelle. Sanchez a également déclaré qu’il n’était pas encore clair s’il aurait besoin d’un traitement supplémentaire.

Le premier indice que quelque chose n’allait pas est venu pendant l’entraînement le 25 novembre. Sanchez a dit que quelque chose n’allait pas alors qu’il s’échauffait pour les coups d’envoi et s’est immédiatement rendu chez un entraîneur adjoint avant de se rendre au personnel médical, qui a suggéré de faire une IRM.

La chirurgie était prévue moins d’une semaine plus tard.

Je suis tellement reconnaissant qu’ils l’ont attrapé tôt et qu’il ne s’est répandu nulle part dans mon corps, a-t-il déclaré. C’est incroyable comment les choses se passent parfois. J’aurais pu aller dans n’importe quelle autre équipe et Indiana est comme où il en est pour la médecine.

Sanchez a toujours décidé de jouer ce dimanche contre le Tennessee en partie parce qu’il pensait que la ligue COVID-19[feminine Les protocoles ne permettraient pas aux Colts (9-4) d’avoir un nouveau parieur à temps et en partie parce que les médecins lui avaient dit qu’il ne risquerait plus rien en jouant.

Bien qu’il ait cédé ses fonctions de coup d’envoi au botteur recrue Rodrigo Blankenship, Sanchez a botté cinq fois pour une moyenne de 50,8 verges dans une défaite cruciale contre le Tennessee. Les Titans et les Colts sont désormais à égalité au sommet de l’AFC Sud.

Mais même avant le match, il y a eu des moments difficiles pour Sanchez.

C’était émouvant », a-t-il déclaré. Il y a eu quelques fois dans les échauffements d’avant-match où je l’ai simplement perdu.

Indy (9-4) a utilisé Ryan Allen ces deux dernières semaines. Allen avait une moyenne de 46 verges, légèrement inférieure à la moyenne de Sanchez de 47,2 verges.

L’entraîneur Frank Reich a déclaré plus tôt mercredi qu’il y avait une chance »Sanchez pourrait revenir cette semaine. Mais Sanchez ne va pas le pousser.

J’essaie juste de regarder le côté positif après qu’ils m’ont dit que je devrais me faire opérer », a-t-il déclaré. C’est l’une de ces choses qui, selon vous, ne vous arriveront jamais, et je ne pensais pas que cela pourrait m’arriver non plus.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL