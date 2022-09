Indy Dhial – Kelowna Capital Nouvelles

Indy Dhial – Candidat au Conseil

UN:

Notre empreinte existante est limitée et dépenser des millions pour étendre notre infrastructure déjà vieillissante n’est pas une option. Nous devons prendre des décisions qui offrent une variété de logements et répondent aux besoins de tous les milieux socio-économiques, c’est-à-dire non seulement des appartements, mais des maisons unifamiliales abordables.

B :

Si la province va de l’avant avec la loi sur les délinquants prolifiques, Kelowna doit agir rapidement pour adopter ses politiques, en créant un processus qui n’est pas une solution unique pour les crimes commis. Ce programme créera une nouvelle voie pour les personnes souffrant de toxicomanie et de problèmes de santé mentale et offrira la possibilité d’aider nos personnes vulnérables à obtenir l’aide dont elles ont besoin.

C :

Ce qui se passe n’est pas unique à Kelowna, mais notre environnement l’est. Le changement commence par l’examen de ce que nous avons en place et de son efficacité. Nous devons examiner ce qui réussit et continuer à soutenir ces programmes, mais nous devons également examiner ce qui ne fonctionne pas et rediriger l’argent des taxes municipales vers de nouvelles façons novatrices de changer la voie dans laquelle nous nous dirigeons actuellement.

RÉ:

Bien que je l’ai rencontré récemment, Wade Redden est peut-être l’une des personnes les plus terre-à-terre et les plus saines que j’ai rencontrées. Je l’ai rencontré à plusieurs reprises ces derniers temps et qu’il soit avec sa famille ou juste avec sa femme, il prend toujours le temps de s’arrêter et de parler et de vous faire sentir comme un vieil ami.

