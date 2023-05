Indy 500: Josef Newgarden remporte le premier Indy 500 après avoir dépassé au dernier tour Marcus Ericsson à Indianapolis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Une énorme collision à l’Indy 500 a vu Felix Rosenqvist récupérer Kyle Kirkwood, renversant la voiture de ce dernier et envoyant l’un de ses pneus voler au-dessus des spectateurs et s’écraser dans une voiture garée – les deux conducteurs s’éloignant de l’accident

Josef Newgarden a remporté son premier Indy 500 après avoir dépassé Marcus Ericsson dans le dernier tour lors d’une arrivée chaotique de la plus grande course automobile d’Amérique.

Newgarden s’est imposé lors d’une fusillade dans le dernier tour après que la course ait été signalée trois fois au drapeau rouge dans les 16 derniers tours.

Le pilote Penske s’est enfui et a dépassé Ericsson dans la ligne droite arrière pour passer au virage trois, avant de retenir l’ancien pilote de Formule 1 dans le dernier virage.

Santino Ferrucci a terminé troisième, devant Alex Palou et Alexander Rossi, avec moins d’une seconde pour se séparer des cinq premiers.

« Je suis tellement reconnaissant d’être ici. J’ai commencé en tant que fan dans la foule. Cet endroit est incroyable », a déclaré Newgarden.

« Peu importe où vous êtes assis – au volant de la voiture, en train de travailler dessus, dans la foule – vous faites partie de cet événement et de l’énergie. Merci à Indianapolis. J’aime cette ville.

« Tout le monde n’arrêtait pas de me demander pourquoi je n’avais pas gagné cette course. Ils te regardent comme si tu étais un échec si tu ne gagnais pas et je voulais tellement gagner, je savais que nous le pouvions. »

Il a ajouté: « Avec un tour à faire, vous voulez être deuxième et cela a en fait bien fonctionné que j’ai eu une course dans la ligne droite arrière. Je savais que si je pouvais juste le faire passer et le faire entrer [Turn] Trois, on pourrait peut-être tenir jusqu’à la ligne.

« Mais il était si rapide dans les lignes droites que ce n’était pas garanti. C’était un combat, juste un gros combat. Ce n’est pas facile de gagner cette course. C’est la course la plus difficile au monde à gagner. »

Josef Newgarden célèbre sa victoire

Ericsson critique la fusillade d’un tour

Il n’est pas rare qu’un Indy 500 termine sous la prudence (derrière la voiture de sécurité), mais les officiels ont décidé que la course devrait être décidée avec un dernier tour.

Ericsson a conduit Ferrucci hors de la voie des stands et la course est immédiatement passée au vert, afin d’obtenir un tour de course dont le Suédois était mécontent.

« C’était une fin de course injuste et dangereuse », a-t-il déclaré. « Nous n’avons jamais fait de redémarrage hors des stands. Nous ne mettons pas les pneus à température.

« Nous avons tout fait correctement aujourd’hui. J’ai fait un dernier redémarrage génial. J’ai pris Josef complètement au dépourvu, j’ai gardé la tête du premier virage, ce que personne n’a fait de toute la journée.

« Je ne pouvais tout simplement pas le retenir. Je suis fier de nous, félicitations à Josef, c’est un digne champion. Je suis juste déçu de la façon dont cela s’est terminé. Je ne pense pas que ce soit juste. »

Un pneu franchit une clôture et heurte une voiture à l’extérieur du circuit

Le premier drapeau rouge est venu avec 16 tours à faire lorsqu’un accident effrayant a vu Felix Rosenqvist récupérer Kyle Kirkwood, avec le pneu arrière gauche de ce dernier volant au-dessus de la clôture de capture, devant la foule et dans un véhicule garé à l’extérieur du circuit.

NBC a rapporté que personne n’avait été blessé et que les deux conducteurs avaient été libérés du centre médical, après que Kirkwood se soit renversé au virage deux.

Pato O’Ward de McLaren était en lice pour la victoire dans la dernière partie de la course car il avait les pneus les plus frais, mais il a tagué Ericsson en essayant de prendre la deuxième place avec 12 tours à faire et s’est écrasé. Simon Pagenaud et Agustin Canapino ont également été impliqués dans un accident au même virage lors d’un autre incident, de sorte que le drapeau rouge a de nouveau été signalé.

Un troisième drapeau rouge a été appelé avec deux tours à faire lorsqu’il y a eu un carambolage vers l’arrière du peloton, tous les pilotes revenant indemnes après la fin de la célèbre course de 500 milles.