Indy 5, Mission 7, Tortues

Le la saison des films d’été est terminée mais selon les recettes du box-office, le public doit encore rattraper son retard sur de nombreux films. Alors que la plupart des fans l’ont probablement vu Barbie, Oppenheimer, et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, de nombreux autres blockbusters potentiels cet été n’ont pas répondu aux attentes financières, et vous pouvez voir si cela était justifié dans le confort de votre foyer.

Nous parlons de Indiana Jones et le cadran du destin, Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1, Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem, et Le dernier voyage de Déméterqui ont tous obtenu de nouvelles dates de sortie à domicile aujourd’hui.

Steelbook exclusif à Best Buy. Image: Disney

Indiana Jones et le cadran du destin Date de sortie physique

Bien qu’il soit déjà disponible en version numérique, Disney vient d’annoncer que Indiana Jones et le cadran du destin sortira en 4K et Blu-ray le 5 décembre. Best Buy propose un steelbook exclusif, Wal-Mart propose une épingle en émail exclusive, et bien que les caractéristiques spéciales soient en grande partie les mêmes que celles de la version numérique (détaillé ici), il existe également une piste avec partition uniquement vous permettant de regarder le film et d’entendre uniquement la partition de John Williams.

On ne sait pas encore quand le film sera disponible en streaming.

Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 Domicile et physique Date de sortie

J’ai l’impression que cela a pris plus de temps que d’habitude, mais à partir d’aujourd’hui, Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 est disponible pour regarder numériquement partout où vous obtenez vos films numériques. Les sorties 4K et Blu-ray arriveront ensuite le 31 octobre. Pas encore de nouvelles sur un streaming libérer.

La sortie de Mutant Mayhem. Image: Primordial

Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem Libération physique

Chaos mutant est déjà disponible pour posséder ou louer sous forme numérique, ainsi que pour diffuser sur Paramount+, mais les vrais fans veulent le tenir entre leurs mains. C’est exactement ce qu’ils pourront faire le 12 décembre lorsque l’incroyable film d’animation sortira en 4K et Blu-ray.

Le dernier voyage de Déméter Date de sortie physique

Le meilleur film de l’été « Dracula sur un bateau » est également disponible pour acheter en numérique déjà mais arrive à Blu-Ray et 4K 17 octobre.

Et, bien sûr, de nombreux autres films de l’été sont actuellement disponibles, du moins sous forme numérique. Mais quatre d’entre eux, annoncés aujourd’hui, semblaient assez remarquables.

Correction du 10/10/23 à 16h30 : L’article original indiquait que Mission Impossible n’avait pas de date de sortie physique, ce qui est le cas. Cela a été modifié et ajouté.

