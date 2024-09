« Industry » renouvelée pour une saison 4 sur HBO

HBO remet au travail les traders de Pierpoint.

Le câblodistributeur premium a commandé une quatrième saison de Industriesa série dramatique se déroulant dans le monde de la finance à Londres. Le renouvellement intervient alors qu’il reste encore deux épisodes à la saison 3, dont la finale est prévue pour le 29 septembre.

Industrie a connu une croissance considérable de ses audiences cette saison. Bien qu’elle n’ait jamais été l’une des plus grandes séries de HBO, la série, créée par Mickey Down et Konrad Kay, a progressé de 40 % par rapport à sa deuxième saison, avec une moyenne de 1,6 million de téléspectateurs multiplateformes par épisode depuis sa première diffusion le 11 août. Ce chiffre va probablement continuer à augmenter, car HBO mesure l’audience pendant 90 jours à partir d’une première diffusion.

« Pendant trois saisons, Industrie « La série a été inflexible dans son examen de l’ambition et de la classe sociale, se consolidant ainsi comme une série phare de HBO », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO et responsable des séries et films dramatiques de HBO. « Sous la vision singulière de Mickey et Konrad, ce regard tordu et palpitant sur la finance londonienne a redéfini la série contemporaine sur le lieu de travail. Nous sommes ravis que les téléspectateurs et les critiques aient reconnu que la saison 3 était plus importante et meilleure que jamais, encouragés par les performances sublimes de notre casting inégalé. Nous sommes convaincus que Mickey et Konrad, aux côtés de l’équipe incroyable dirigée par la productrice exécutive Jane Tranter de Bad Wolf et la productrice exécutive Kathleen McCaffrey, porteront la saison 4 à des sommets encore plus élevés. »

La troisième saison a suivi Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) et Eric (Ken Leung) de Pierpoint alors qu’ils font un gros pari sur une société d’énergie verte dirigée par un membre de la noblesse britannique (Kit Harington, qui a raconté THR c’est un fan de longue date de Industrie) qui les met en contact avec les plus hauts niveaux de la finance, des médias et du gouvernement. Harper (Myha’la), quant à lui, cherche un moyen de revenir dans le monde addictif de la finance.

« Nous sommes plus que ravis et reconnaissants envers HBO, l’incroyable équipe de Bad Wolf et notre casting et notre équipe phénoménaux pour leur confiance continue en Industrie « Et pour nous avoir permis de grandir en tant que créateurs, scénaristes et désormais réalisateurs tout en portant la série vers de nouveaux sommets », ont déclaré Down et Kay dans un communiqué. « Nous sommes impatients de plonger plus profondément et de proposer la meilleure saison à ce jour dans la saison quatre. »

Tranter de Bad Wolf a ajouté : « Cela a été un voyage extraordinaire au cours des huit dernières années, du développement initial jusqu’à la commande d’une quatrième saison de IndustrieLa confiance inébranlable de HBO en Mickey, Konrad, le casting et toute l’équipe créative de Bad Wolf est un énorme vote de confiance en ces temps incertains. Cet engagement à encourager les nouveaux talents et à investir dans une programmation de qualité a donné naissance à une série dont nous sommes tous exceptionnellement fiers. Bad Wolf a hâte de retrouver tout le monde aux Wolf Studios Wales pour prendre part à la série. Industrie vers des sommets encore plus hauts. »

Le casting de l’industrie comprend également Conor MacNeill, Sagar Radia, Sarah Goldberg, Miriam Petche, Indy Lewis, Adam Levy, Sarah Parish, Trevor White, Elena Saurel, Irfan Shamji, Andrew Havill, Roger Barclay, Fady Elsayed et Fiona Button.

Bad Wolf produit la série pour HBO et la BBC. Down et Kay sont producteurs exécutifs avec Tranter, Kate Crowther et Ryan Rasmussen de Bad Wolf et Rebecca Ferguson de la BBC. Kathleen McCaffrey de Little Gems rejoindra la série en tant que productrice exécutive pour la saison 4. Down et Kay réalisent également la série avec Isabella Eklöf et Zoé Wittock.