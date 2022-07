Industry Baby Lil Nas X et Kendrick Lamar sont à égalité pour 7 nominations aux VMA

Les nominations VMA de MTV sont arrivées et Montero est en lice pour BEAUCOUP d’hommes de la lune.

Bien qu’il ait été complètement exclu des BET Awards de cette année, Lil Nas X est en tête du peloton des nominations aux MTV VMA. Le chanteur / rappeur “Industry Baby” a remporté 7 nominations ainsi que Jack Harlow et Kendrick Lamar, plaçant le Hip Hop au premier plan des nominés VMA de cette année.

Doja Cat et Harry Styles sont juste derrière avec 6 nominations chacun, et à égalité pour 5 sont Dua Lipa, Billie Eilish Ed Sheeran, Taylor Swift et The Weeknd.

Chanson de l’année :

La catégorie chanson de l’année récompense Sir Elton John pour sa contribution au hit de Dua Lipa “Cold Heart (PNAU Remix)”, les autres nominés dans la catégorie incluent “Easy on Me” d’Adele, “Happier Than Ever” d’Eilish, “Lizzo’s” À propos de Damn Time », The Kid LAROI & Justin Bieber’s « Stay » et « Woman » de Doja Cat.

Artiste de l’année:

La catégorie Artiste de l’année de cette année mettra en vedette son tout premier artiste de musique latine, Bad Bunny. Ed Sheeran, qui a été le premier lauréat du prix en 2018, est de retour avec sa deuxième nomination dans la catégorie. Lizzo, Harry Styles, Lil Nas X, Drake et Jack Harlow sont également nominés dans la catégorie.

Vidéo de l’année :

La catégorie “vidéo de l’année” comportera désormais sept vidéos, les VMA ayant élargi cette catégorie, ajoutant un autre nominé à leurs 6 habituels. Lil Nas X, qui a remporté le prix de la vidéo de l’année l’année dernière pour “Montero (Call Me by Your Name ) », est à nouveau nominé dans la catégorie convoitée pour « Industry Baby », la chanson et la vidéo de Jack Harlow et est nominé pour 6 prix. Si “Industry Baby” remporte le titre de vidéo de l’année, Lil Nas X deviendra la première personne dans les 39 ans d’histoire de l’émission à le faire. Il affrontera dans cette catégorie Taylor Swift. Si Tay Tay la ramène à la maison, cela fera d’elle la première triple gagnante de la “vidéo de l’année”.

Comme d’habitude, MTV invite les fans à voter pour leurs favoris dans 16 catégories sur Site Internet de MTV, le vote se termine le 19 août. L’émission sera diffusée le 28 août à 20 h HE. La remise des prix sera diffusée en direct depuis le Prudential Center de Newark, NJ, disponible sur BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TVLand et VH1.