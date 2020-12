Dublin, 11 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport « Petites cellules: parts de marché, stratégie et prévisions, dans le monde, 2021 à 2027 » de Wintergreen Research, Inc a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Cette étude 2020 compte 322 pages, 135 tableaux et figures. Les principaux fournisseurs du marché des petites cellules ont investi dans une technologie et des processus de haute qualité pour développer une surveillance de pointe et une capacité d’activation de déclenchement numérique.

L’économie numérique dépend de la 5G et des petites cellules. La croissance à venir lors de la 4e révolution industrielle après le coronavirus dépend de l’utilisation des smartphones pour tout. Les marchés post-Covid-19 créent des opportunités significatives pour la croissance du marché des petites cellules dans tous les secteurs. Les améliorations apportées à la technologie de liaison mobile existante à partir de petites cellules permettent au réseau mobile d’améliorer à la fois la couverture et la capacité.

Les marchés des petites cellules englobent la virtualisation, le cloud, la périphérie et les divisions fonctionnelles. À mesure que les réseaux 5G seront mis en ligne en 2021, ils nécessitent une sophistication croissante de la part des opérateurs mobiles fournis par de petites cellules. Le défi à relever dans la construction du réseau mobile est de mettre à la portée des technologies d’accès radio 5G la robotique et les processus automatisés. Une gamme de services de connectivité est nécessaire. Des API sont nécessaires dans chaque petite cellule pour gérer la connectivité à un certain nombre de capteurs clients mis en œuvre dans différents segments.

Les ventes de petites cellules étaient de 13,5 milliards de dollars en 2020, et devraient atteindre 189 milliards de dollars en 2027. Les dépenses de réseau pour les nouvelles constructions sont passées de l’investissement dans les tours macrocellulaires à 98% des nouvelles dépenses sur les petites cellules et les micro-réseaux. Les petites cellules prennent en charge les communications sans fil sur de courtes distances, augmentant la densification des réseaux. Tous les endroits intérieurs et extérieurs doivent augmenter la couverture sans fil, ce qui permet une croissance significative du marché des petites cellules.

Les marchés des petites cellules englobent la virtualisation, le cloud, la périphérie et les divisions fonctionnelles. La 5G nécessite une sophistication croissante de la part des opérateurs mobiles. Le défi est d'apporter les technologies d'accès radio 5G aux gens. Une gamme de services de connectivité est nécessaire. Des API sont nécessaires dans chaque petite cellule pour gérer la connectivité à un certain nombre de segments de clientèle.

Forces motrices du marché des petites cellules:

Nécessité de permettre l’évolution du réseau de communication local

Disponibilité de logiciels entièrement virtualisés, distribués et ultra-fiables

Logiciel efficace pour contrôler l’infrastructure agile

L’automatisation facilite la densification du réseau à grande échelle à faible coût

Réduit les coûts en implémentant le réseau via des déploiements tiers

Intégration efficace des technologies de base à petites cellules

Intégration des systèmes réalisée avec des normes ouvertes et interopérables

Normes ouvertes et interopérables nécessaires pour garantir la concurrence

Normes ouvertes et interopérables nécessaires pour garantir des économies d’échelle

L’adoption de ces technologies de l’ère 5G nécessitera des changements culturels dans les processus

Principaux sujets abordés:

1. Petites cellules: description du marché et dynamique du marché

1.1 Définition des petites cellules

1.1.1 Les architectures à l’échelle Web délivrent des signaux à proximité du smartphone

1.1.2 Les petites cellules deviendront les principaux catalyseurs de la 5G

1.1.3 Vision pour la 5G

1.1.4 Le marché des petites cellules d’extérieur en est aux premières étapes du déploiement

1.2 Les petites cellules apportent la 5G transformationnelle

1.2.1 Forces motrices du marché des petites cellules

1.3 Réseaux de petites cellules

1.3.1 L’industrie des petites cellules aborde le changement rapide

1.4 Amélioration du signal des petites cellules

1.5 Radios à spectre partagé

1.6 Divisions fonctionnelles de la station de base

1.6.1 Stations de base cellulaires miniatures à petites cellules

1.6.2 Défis des opérateurs de petites cellules

1.6.3 Stations de base pour petites cellules

1.7 La 5G conçue comme un tissu de connectivité unificateur qui connecte tout ce qui nous entoure

1.8 Modèle d’entreprise pour les petites cellules

1.8.1 Les risques liés aux sites de petites cellules différents des risques liés aux sites de la tour

2. Parts de marché et prévisions des petites cellules

2.1 Forces motrices du marché des petites cellules

2.2 Parts de marché et segments des petites cellules

2.2.1 Petites cellules Ericsson

2.2.2 Petites cellules Samsung

2.2.3 Nokia Small Cells

2.3 Prévisions du marché des petites cellules

2.4 Segments du marché des petites cellules

2.5 Connectivité mobile intérieure des transporteurs interurbains de petites cellules

2.6 Connectivité mobile extérieure des transporteurs interurbains de petites cellules

2.7 Connectivité mobile des stades à petites cellules et des grandes salles

2.8 Connectivité mobile des sous-réseaux de véhicules distants de petites cellules

2.9 Véhicules autonomes à petites cellules

2.10 Connectivité des campus privés de petites cellules

2.11 Petites cellules résidentielles

2.12 Petites cellules pour robots industriels

2.13 Segments du marché des petites cellules Pourcentage de la croissance totale et en pourcentage

2.13.1 Applications de petites cellules 3G, 4G et 5G

2.13.2 Nombre de clients sans fil

2.13.3 Trafic de données mobiles

2.13.4 L’activité internationale 5G augmente de manière significative

2.13.5 Pays du réseau 5G: Corée du Sud

2.13.6 Réseaux 5G en Chine

2.13.7 Réseau 5G au Japon

2.13.8 Réseau 5G aux États-Unis

2.13.9 Principaux fournisseurs de 5G

2.13.10 Problèmes d’installation de petites cellules

2.13.11 Backhaul pour petites cellules

2.13.12 Besoins de l’entreprise en matière de couverture intérieure

2.14 Petites cellules / campus

2.14.1 Santé

2.14.2 Enseignement supérieur

2.14.3 Propriétés immobilières commerciales

2.14.4 5G pour les bâtiments d’accueil, les salles de congrès et les espaces de loisirs

2.14.5 Efficacité spatiale du spectre

2.14.6 Réponse des fournisseurs de petites cellules aux défis du marché

2.15 DAS

2.16 Nombre d’utilisateurs Internet mobiles

2.17 Prix des petites cellules

2.18 Analyse du marché régional des petites cellules

2.18.1 Opérateurs de réseau de raccordement mobile pour les fournisseurs de gazon en gros

2.18.2 Réseaux de petites cellules américaines

2.18.3 San Francisco dirige le déploiement des petites cellules municipales

2.18.4 San Francisco montre la voie du déploiement des petites cellules municipales

2.18.5 Marché Asie-Pacifique

2.18.6 Chine

2.18.7 Japon

2.18.8 Royaume-Uni

2.18.9 Réponse du Royaume-Uni aux menaces de Huawei

2.18.10 UK EE

2.18.11 Iran

2.18.12 Déploiements de petites cellules par région et densité, architecture intérieure et extérieure

3. Produits résidentiels à petites cellules et marchés des opérateurs

3.1 Base installée de petites cellules

3.1.1 Présentation des technologies sans fil

3.2 Petites cellules de l’industrie du sans fil pour les propriétaires

3.3 Transporteurs

3.4 Exemples industriels et urbains d’installations à petites cellules

3.5 Verizon

4. Recherche et technologie sur les petites cellules

4.1 Technologie des petites cellules

4.1.1 LTE et petites cellules

4.1.2 Bandes de sécurité publique

4.2 Réseau mobile moderne

4.3 Position FCC sur les petites cellules

4.3.1 Comprendre les petites cellules et leur rôle dans la 5G

4.3.2 Règlements

4.4 Réglementations locales sur les petites cellules

4.4.1 Plateforme Qualcomm FSM libérée par décision de la FCC

4.4.2 Règles des petites cellules sur les petites cellules en tant que macro-cellules

4.4.3 Les petites cellules soutiennent la compétitivité des nations

4.5 Associations industrielles

4.5.1 Cambridge Wireless

4.5.2 ETSI

4.5.3 Forum IOT des fournisseurs de réseaux

4.5.4 3GPP

4.5.5 Le projet Telecom Infra

4.6 Couche réseau macro

4.6.1 Technologie des petites cellules LTE

5. Profils d’entreprises de petites cellules – fabricants d’équipement, fournisseurs de services et installateurs sélectionnés

5.1 Airspan

5.2 ANS

5.2.1 Systèmes d’antennes distribuées ANS (DAS), petites cellules

5.3 ADRF

5.4 Airspan

5.5 AT&T

5.5.1 Petites cellules AT&T

5.5.2 La fibre est la clé de la 5G

5.6 CommScope / Airvana

5.6.1 Chiffre d’affaires de Commscope par segment

5.7 Corning / SpiderCloud

5.7.1 Technologie à petites cellules SpiderCloud

5.7.2 Système « SON » auto-organisateur / auto-optimisant à petites cellules Corning

5.8 Château de la Couronne

5.9 Petites cellules Ericsson

5.9.1 Vue holistique Ericsson du réseau

5.9.2 Chiffre d’affaires de LM Ericsson

5.9.3 Avantages Ericsson des petites cellules intégrées

5.9.4 Site du poteau lumineux Ericsson

5.9.5 Système de points radio Ericsson

5.9.6 Point radio double bande Ericsson

5.9.7 Point radio renforcé Ericsson pour les déploiements en extérieur et en stade

5.9.8 Solutions Ericsson pour petites cellules dans le bâtiment

5.9.9 Ericsson, AT&T, Qualcomm et Small cells

5.10 Déphaseurs Fujitsu

5.11 Huawei

5.11.1 Réalisations des petites cellules Huawei dans les technologies 4.5G / 5G avec China Mobile

5.11.2 Densifier les réseaux cellulaires, créer une solution d’interférence inter-cellule sérieuse

5.11.3 Revenus de Huawei

5.11.4 Huawei

5.11.5 Huawei

5.11.6 Collaboration des opérateurs Huawei 5G

5.11.7 Essais des fournisseurs Huawei 5G

5.11.8 Huawei 5G X-Haul

5.12 Mavenir / ip.access

5.12.1 Mavenir / ip.access

5.12.2 Normes industrielles d’accès à IP

5.12.3 Petites cellules Viper Ip.access

5.13 Motorola

5.14 Nokia

5.14.1 Les petites cellules Nokia améliorent le coût total de possession

5.14.2 Les petites cellules Nokia offrent une capacité et une couverture rentables, à l’intérieur et à l’extérieur, clé de l’innovation réseau

5.14.3 Les petites cellules Nokia prennent en charge un réseau hétérogène

5.14.4 Déploiements Nokia Small Cell

5.14.5 Smart WiFi offre un accès sans fil de qualité opérateur avec le Wi-Fi Nokia AirScale

5.14.6 Nokia AirScale Wi-Fi permet aux fournisseurs de services sans spectre sous licence d’exécuter un service Wi-Fi qui tire parti du Mobile Edge Computing

5.14.7 Revenus Nokia

5,15 NTSI

5.16 Optimos

5.16.1 La ville de New York choisit Optimos

5.16.2 Récupération Irma et Maria – Acorn

5.16.3 Optimos International déploie les PICO à l’échelle nationale

5.17 Qualcomm

5.17.1 Avantage de leadership Qualcomm 5G

5.17.2 Cellulaire de pointe de Qualcomm Technologies

5.17.3 Revenus de Qualcomm

5.18 Samsung

5.18.1 Segment Samsung Mobile Communications

5.18.2 Samsung développe de petites cellules 5G pour Verizon

5.18.3 Réseau ultra large bande 5G de Verizon

5.18.4 Fonctionnalités clés améliorées Samsung du BBU de nouvelle génération

5.18.5 Amplificateur de signal cellulaire, DAS, équipement de sécurité publique Das

5.19 Forum des petites cellules

5.20 Technologies solides

5.21 Texas Instruments

5.22 ZTE

5.22.1 Chiffre d’affaires ZTE

5.23 Liste sélectionnée des entreprises de petites cellules

5.23.1 Amplificateurs de signal de téléphone portable pour la maison

