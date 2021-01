Dublin, 8 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport « Marché des intérieurs automobiles – Croissance, tendances et prévisions (2020-2025) » a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Le marché des intérieurs automobiles devrait enregistrer un TCAC d’environ 4,83% au cours de la période de prévision (2020-2025).

L’intérieur automobile des véhicules comprend un système d’infodivertissement, un tableau de bord, des panneaux de carrosserie, etc. L’intérieur automobile joue un rôle très important dans les performances, l’esthétique et la commercialisation du véhicule.

Afin de répondre au besoin de créer des systèmes légers et économes en carburant, les fabricants proposent un matériau léger à utiliser dans les intérieurs automobiles, ce qui stimule le marché intérieur automobile. Par exemple, les fabricants utilisent maintenant des matériaux légers tels que l’acier à haute résistance et le thermoplastique.

En raison des attentes croissantes des clients et de la concurrence féroce, un grand nombre de constructeurs automobiles proposent des systèmes d’infodivertissement même dans les voitures d’entrée de gamme. Ceci, à son tour, pourrait stimuler le marché de l’infotainment et, par conséquent, la sous-catégorie des systèmes d’infodivertissement devrait connaître la croissance la plus rapide. Actuellement, les véhicules sont équipés de gadgets avancés, tels qu’un système de divertissement, une connectivité mains libres et un système de positionnement global (GPS), pour améliorer l’expérience de conduite.

Cependant, les ventes mondiales d’automobiles devraient tomber à un peu moins de 62 millions d’unités en 2020, contre un sommet de près de 80 millions d’unités en 2017. Le secteur devrait connaître une tendance à la baisse en raison d’un ralentissement de l’économie mondiale et l’avènement de la pandémie de coronavirus dans toutes les économies clés. La fermeture des installations de fabrication a encore aggravé la situation et pourrait entraver la croissance du marché en 2020 et 2021.

Principales tendances du marché

Le système d’infodivertissement domine le marché des intérieurs automobiles

Le système d’infodivertissement est le segment le plus important du marché des intérieurs automobiles.

Auparavant, les voitures étaient proposées avec un seul écran d’infodivertissement, mais à mesure que la technologie progresse, le nombre et la dimension des écrans d’infodivertissement augmentent également. En tant que tels, les écrans d’infodivertissement sont devenus les principaux points focaux pour tous les constructeurs automobiles et ces écrans sont dotés des dernières capacités technologiques, car la Mercedes Classe S 2021 sera livrée avec cinq écrans tactiles ainsi que l’unité centrale de 12,8 pouces OLED. écran. Honda a dévoilé la nouvelle Honda E qui a des écrans de pilier à pilier. Cela comprend deux écrans de 6 pouces avec un écran TFT de 8,8 et deux écrans LCD de 12,3 pouces.

Les constructeurs automobiles améliorent constamment leurs systèmes d’infodivertissement pour fournir les meilleures fonctionnalités et technologies à leurs clients. Certains des lancements et modèles récents sont:

En juillet 2020, Volkswagen a annoncé les mises à niveau de sa gamme de véhicules 2021, l’un des principaux changements étant le système d’infodivertissement MIB3. Le nouveau système d’infodivertissement MIB3 offre App-Connect sans fil, avec couplage multi-téléphones et reconnaissance vocale améliorée. Le système d’infodivertissement MIB3 comprend un système de navigation repensé, avec des conceptions de carte améliorées, des options d’itinéraire intuitives, un accès rapide aux lieux fréquemment visités et une gestion avancée des itinéraires. MIB3 dispose également de la plate-forme de divertissement audio la plus récente et la plus avancée de SiriusXM, SiriusXM avec 360L.

En août 2020, Skoda a lancé un système d’infodivertissement de nouvelle génération à Karoq, Kodiaq et Superb. Les nouveaux systèmes sont équipés d’une carte SIM intégrée qui assure une connexion Internet permanente, qui permet également diverses fonctionnalités en ligne telles que la radio Internet et la technologie sans fil SmartLink.

Alors que les voitures arrivent avec de plus en plus de fonctionnalités connectées, les acteurs des télécommunications et de la technologie s’associent aux principaux acteurs de l’automobile pour développer les meilleures solutions de connectivité et d’infodivertissement pour les clients. Par exemple,

En mai 2020, Honda conclut un partenariat avec Tencent pour développer un système d’infodivertissement pour le marché chinois. Dans le cadre de ce partenariat, Tencent inclura de nouvelles fonctions dans le système pour les voitures Honda, telles que la commande vocale, pour effectuer un paiement, puis récupérer leur achat. Le nouveau système d’infodivertissement permettra aux passagers d’écouter le contenu musical en streaming exclusif de Tencent, la radio Internet, les livres audio et les journaux.

L’Asie-Pacifique est le leader du marché des intérieurs automobiles

Le marché des intérieurs automobiles est dominé par la région Asie-Pacifique, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord.

En Asie-Pacifique, les initiatives gouvernementales, telles que les subventions et les allégements fiscaux, dans divers pays incitent les équipementiers automobiles à construire leurs usines de fabrication dans la région. La Chine est l’un des plus gros consommateurs de véhicules. La demande d’intérieurs haut de gamme, de confort et de fonctionnalités nouvelles et innovantes, comme les affichages tête haute et le système de navigation, ainsi que l’attention croissante accordée au respect des normes de sécurité, sont le moteur du marché dans la région.

En Chine, les acteurs locaux collaborent pour produire les meilleurs produits d’intérieur. Par exemple, BAIC Yinxiang Automobile Co. Ltd a collaboré avec ADAYO (une filiale de Foryou Corporation). ADAYO se spécialise dans la conception et le développement de systèmes d’infodivertissement pour véhicules, de systèmes de navigation Baidu, GPS et GLONASS (monomode ou bimode) et de systèmes d’assistance à la conduite.

L’Inde représente la quatrième plus grande industrie automobile au monde, avec plus de 3,4 millions de voitures vendues en 2019. Au cours des dernières années, il y a eu une demande croissante de la part des consommateurs pour des fonctionnalités, comme les systèmes d’infodivertissement avec des installations de navigation, la commodité et la connectivité. Par exemple,

En août 2020, Kia a lancé son nouveau Sonet avec un écran d’infodivertissement HD de 10,25 pouces et un tableau de bord de 4,2 pouces (10,66 cm), et il comprend un éclairage d’ambiance sonore à LED. De même en janvier 2020, Tata Altroz ​​a lancé avec le système d’infodivertissement à écran tactile flottant de 7 pouces et l’éclairage ambiant.

Le marché des intérieurs automobiles en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance des véhicules d’entrée de gamme et de luxe au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel

Le marché des intérieurs automobiles est modérément consolidé avec diverses entreprises de taille moyenne et grande et quelques grands acteurs. Certains acteurs se concentrent sur l’expansion de leur présence géographique en acquérant ou en fusionnant avec les acteurs régionaux et nationaux. Des investissements importants sont réalisés par les entreprises sur les marchés étrangers pour répondre à la demande croissante et développer leurs activités. L’expansion et les investissements sont les stratégies de croissance les plus privilégiées, suivies des fusions et acquisitions.

En 2019, Faurecia, l’un des principaux fabricants de tableaux de bord, a introduit les matériaux de performance NAFILEAN qui ont contribué à réduire le poids et à améliorer les performances. On estime que NAFILEAN réduit le poids du produit jusqu’à 25% par rapport aux pièces en plastique moulées par injection standard, tout en offrant un ajustement et une finition améliorés de 40%. La production de matériaux de performance automobile (APM) dans le cadre de la joint-venture de Faurecia et Interval, une importante coopérative agricole française, a défini des plans d’extension de l’activité sur le marché nord-américain, qui est déjà en cours.

En 2019, Alcantara propose des tissus Dashboard pour les OEM de luxe. Les marques de luxe, telles que Ferrari, Alfa Romeo, Bugatti, McLaren, Lamborghini, Porsche, Audi, Lexus, BMW, Maserati et Jaguar, utilisent Alcantara. Mais le matériau a également été présenté dans des modèles plus courants, comme ceux de Dodge, Nissan et Subaru.

