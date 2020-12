Dublin, 11 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport « Banana Flakes Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis by Nature, Application, Distribution Channel » a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Selon ce rapport, le marché mondial des flocons de banane était évalué à 941,74 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 1323,37 millions de dollars d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 4,5% de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés de la croissance du marché et des acteurs de premier plan ainsi que leur développement sur le marché.

Les flocons de banane sont préparés à partir de bananes naturellement mûres, qui sont soigneusement traitées par déshydratation afin de maintenir le goût et la valeur nutritionnelle des flocons. Ces flocons sont connus pour leur profil nutritionnel et sont riches en minéraux tels que le magnésium, le calcium, le potassium, le fer et le zinc. De plus, les flocons de banane contiennent des niveaux élevés d’oligo-éléments ainsi que des vitamines telles que A, B, B6, B9, C et E. De plus, les flocons de banane sont composés de 3% d’eau, avec une faible teneur en matières grasses avec une teneur plus élevée en fibres et potassium.

La banane est cultivée dans plus de 120 pays. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la production annuelle totale de banane en 2017 était de 114 millions de tonnes dans le monde. Les pays leaders dans la culture de la banane sont l’Inde, la Chine, les Philippines, l’Équateur, le Brésil, le Mexique, le Costa Rica, la Colombie et la Thaïlande. La banane est l’une des cultures vivrières essentielles après le blé, le riz et le maïs. Alors que la population mondiale dépasse les 7 milliards, les besoins de consommation augmentent également considérablement. De plus, la sensibilisation croissante de la population à la santé dans diverses régions, comme l’Amérique du Nord et l’Europe, entraîne une augmentation de la demande de banane et de ses produits. Les principaux pays producteurs de bananes ont élargi leur zone de récolte pour répondre à la demande alimentaire croissante à travers le monde.

Bata Foods BV; Diana Group; Futurcorp SA; Ingredient Inc.; Naturkostbar KG, JOHS. THOMS GmbH & Co. KG, P&G Food Industries, Rabeler Fruchtchips GmbH, Van Drunen Farms et Z Natural Foods font partie des acteurs bien établis sur le marché mondial des flocons de banane.

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée dans le monde entier à un rythme rapide. En juin 2020, les États-Unis, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas positifs et de décès signalés. Selon les chiffres de l’OMS mis à jour en juin 2020, environ 7 482 952 cas confirmés et 419 497 décès ont été signalés dans le monde. L’épidémie a affecté les économies et les industries en raison des verrouillages, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’alimentation et les boissons sont l’une des principales industries mondiales confrontées à de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux en raison de cette pandémie. La Chine est le centre de fabrication mondial et le plus grand fournisseur de matières premières pour diverses industries; cependant, c’est aussi l’un des pays les plus touchés par la pandémie du COVID-19.

Le verrouillage de diverses usines et usines en Chine affecte les chaînes d’approvisionnement mondiales et nuit à la fabrication et aux ventes de diverses entreprises de flocons de banane. La panne globale du marché due au COVID-19 affecte également la croissance du marché des flocons de banane en raison de la fermeture des usines, des obstacles dans la chaîne d’approvisionnement et du ralentissement de l’économie mondiale.

Principaux sujets abordés:

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Directives relatives au rapport

1.3 Segmentation du marché

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

3.1 Portée de l’étude

3.2 Méthodologie de recherche

3.2.1 Collecte de données:

3.2.2 Entretiens primaires:

3.2.3 Formulation d’hypothèse:

3.2.4 Analyse factorielle macro-économique:

3.2.5 Développement du numéro de base:

3.2.6 Triangulation des données:

3.2.7 Données au niveau des pays:

4. Paysage du marché des flocons de banane

4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse PEST

4.2.1 Amérique du Nord

4.2.2 Europe

4.2.3 APAC

4.2.4 MEA

4.2.5 SAM

4.3 Opinion d’expert

5. Marché des flocons de banane – Dynamique clé du marché

5.1 Facteurs de marché

5.1.1 Avantages pour la santé associés à la consommation de flocons de banane

5.1.2 La culture substantielle de la banane dans plusieurs régions

5.2 Restrictions du marché

5.2.1 Ne convient pas aux régimes pauvres en glucides et aux patients diabétiques

5.3 Opportunités de marché

5.3.1 Utilisation croissante des flocons de banane par le secteur des aliments et des boissons

5.4 Tendances futures

5.4.1 Les flocons de banane bio gagnent du terrain auprès des consommateurs

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des dispositifs de retenue

6. Flocons de banane – Analyse du marché mondial

6.1 Aperçu du marché des flocons de banane

6.2 Marché des flocons de banane – Revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

6.3 Positionnement concurrentiel – principaux acteurs du marché

7. Analyse du marché des flocons de banane – par nature

7.1 Aperçu

7.2 Marché des flocons de banane, par nature (2019 et 2027)

7.3 Biologique

7.3.1 Aperçu

7.3.1.1 Biologique: marché des flocons de banane – Revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

7.4 Conventionnel

7.4.1 Aperçu

7.4.1.1 Conventionnel: marché des flocons de banane – Revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

8. Analyse du marché des flocons de banane – par application

8.1 Aperçu

8.2 Marché des flocons de banane, par application (2019 et 2027)

8.3 Ménage

8.3.1 Aperçu

8.3.2 Ménage: Marché des flocons de banane – Revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

8.4 Industrie des aliments et des boissons

8.4.1 Aperçu

8.4.2 Industrie des aliments et des boissons: marché des flocons de banane – revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

8.5 Autres

8.5.1 Aperçu

8.5.2 Autres: Marché des flocons de banane – Revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

9. Analyse du marché mondial des flocons de banane – par canal de distribution

9.1 Aperçu

9.2 Répartition du marché des flocons de banane, par canal de distribution, 2019 et 2027

9.3 Supermarchés et hypermarchés

9.3.1 Aperçu

9.3.2 Supermarchés et hypermarchés sur le marché des flocons de banane, prévisions de revenus jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

9.4 Magasins spécialisés

9.4.1 Aperçu

9.4.2 Magasins spécialisés sur le marché des flocons de banane, revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

9.5 En ligne

9.5.1 Aperçu

9.5.2 En ligne sur le marché des flocons de banane, revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

9.6 Autres

9.6.1 Aperçu

9.6.2 Autres sur le marché des flocons de banane, revenus et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars américains)

10. Marché des flocons de banane – Analyse géographique

10.1 Aperçu

10.2 Amérique du Nord: marché des flocons de banane

10.3 Europe: marché des flocons de banane

10.4 APAC: Marché des flocons de banane

10.5 MEA: Marché des flocons de banane

10.6 SAM: Marché des flocons de banane

11. Impact de la pandémie COVID-19 sur le marché mondial des flocons de banane

11.1 Aperçu

11.2 Amérique du Nord: évaluation de l’impact de la pandémie de COVID-19

11.3 Europe: évaluation de l’impact de la pandémie de COVID-19

11.4 Asie-Pacifique: évaluation de l’impact de la pandémie de COVID-19

11.5 Moyen-Orient et Afrique: évaluation de l’impact de la pandémie de COVID-19

11.6 Amérique du Sud: évaluation de l’impact de la pandémie de COVID-19

12. Profils d’entreprises clés

12.1 Bata Foods BV

12.1.1 Faits clés

12.1.2 Description de l’entreprise

12.1.3 Produits et services

12.1.4 Aperçu financier

12.1.5 Analyse SWOT

12.2 Groupe Diana

12.2.1 Faits clés

12.2.2 Description de l’entreprise

12.2.3 Produits et services

12.2.4 Aperçu financier

12.2.5 Analyse SWOT

12.3 Futurcorp SA

12.3.1 Faits clés

12.3.2 Description de l’entreprise

12.3.3 Produits et services

12.3.4 Aperçu financier

12.3.5 Analyse SWOT

12.4 Ingrédient Inc.

12.4.1 Faits clés

12.4.2 Description de l’entreprise

12.4.3 Produits et services

12.4.4 Aperçu financier

12.4.5 Analyse SWOT

12,5 Naturkostbar KG

12.5.1 Faits clés

12.5.2 Description de l’entreprise

12.5.3 Produits et services

12.5.4 Aperçu financier

12.5.5 Analyse SWOT

12.6 JOHS. THOMS GmbH & Co. KG

12.6.1 Faits clés

12.6.2 Description de l’entreprise

12.6.3 Produits et services

12.6.4 Aperçu financier

12.6.5 Analyse SWOT

12.7 Industries alimentaires P&G

12.7.1 Faits clés

12.7.2 Description de l’entreprise

12.7.3 Produits et services

12.7.4 Aperçu financier

12.7.5 Analyse SWOT

12.8 Rabeler Fruchtchips GmbH

12.8.1 Faits clés

12.8.2 Description de l’entreprise

12.8.3 Produits et services

12.8.4 Aperçu financier

12.8.5 Analyse SWOT

12.9 Fermes Van Drunen

12.9.1 Faits clés

12.9.2 Description de l’entreprise

12.9.3 Produits et services

12.9.4 Aperçu financier

12.9.5 Analyse SWOT

12.10 Z Aliments naturels

12.10.1 Faits clés

12.10.2 Description de l’entreprise

12.10.3 Produits et services

12.10.4 Aperçu financier

12.10.5 Analyse SWOT

13. Annexe

13.1 À propos de l’éditeur

13.2 Glossaire

Pour plus d’informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/f4xe1f

L’histoire continue

Research and Markets propose également des services de recherche personnalisée fournissant une recherche ciblée, complète et personnalisée.

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood, Senior Press Manager press@researchandmarkets.com For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900