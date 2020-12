Dublin, 01 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport «Marché de la sauce aux pommes – Prévisions de 2020 à 2025» a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

La taille du marché de la sauce aux pommes devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 9,69% au cours de la période de prévision pour atteindre une taille de marché de 5,229 milliards de dollars US en 2025, contre 3,002 milliards de dollars US en 2019.

L’augmentation de la population mondiale et les migrations des campagnes vers les villes sont sur le point d’influencer la croissance du marché de la compote de pommes dans le monde entier, ce qui ouvre également la voie à l’adoption de nouvelles tendances et devrait stimuler davantage la demande de compote de pommes là où elle n’a pas été un constituant traditionnel. de son alimentation. Cela s’explique également en partie par le fait que la migration des campagnes vers les villes entraîne une augmentation du revenu disponible.

Cela s’est traduit par un abandon de la consommation traditionnelle et une reprise de l’adoption de moyens de vie normalement endémiques des zones urbaines ou des économies développées. Au vu de ce qui précède, il convient de noter que 1,7 milliard de personnes soit environ 23% de la population mondiale vivaient dans une ville et 45% de la population mondiale résidait dans des zones rurales qui devraient chuter de 40% d’ici 2030 selon United Nations (ONU).

Ainsi, faciliter une augmentation des ventes sur les canaux de commerce électronique qui étaient déjà de l’ordre de 25 billions USD en 2018 et équivalaient à 30% du PIB mondial (produit intérieur brut) cette année-là, selon la CNUCED. En outre, la valeur du commerce électronique B2B était de 21 billions de dollars, soit 83% de tout le commerce électronique, et celle du commerce électronique B2C était de 4,4 billions de dollars. Les trois principaux pays qui ont occupé les ventes B2C étaient la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni.

En outre, les ventes de commerce électronique B2C transfrontalières estimées s’élevaient à 404 milliards de dollars en 2018. Les effets de l’urbanisation rapide conduisent également à une meilleure éducation qui se traduit automatiquement par la capacité de génération de revenus élevés ainsi qu’un investissement consciencieux dans nutrition personnelle grâce à des produits dérivés d’ingrédients naturels comme la compote de pommes entre autres. De plus, les économies émergentes et les infrastructures de vente au détail en ligne prometteuses devraient augmenter les ventes de compote de pommes au cours des prochaines années.

L’industrie des biens de consommation des pays nouvellement industrialisés connaît une présence accrue de détaillants en ligne qui facilitent la croissance des produits alimentaires tels que les condiments et les conserves, en dehors de facteurs tels que la croissance du groupe à revenu intermédiaire et la population croissante de femmes qui travaillent. Dans le cas de la Chine, par rapport à ceux de leur prédécesseur, les consommateurs d’aujourd’hui recherchent les méthodes les plus rapides et les plus pratiques pour répondre à leurs demandes, facilité par la possibilité d’acheter via des applications de paiement mobile comme AliPay et WeChat Pay. En outre, les entreprises mondiales avec des opérations basées sur les données exploitent les données de préférence des consommateurs, qui sont obtenues à partir de diverses plates-formes numériques pour mieux comprendre les segments de clientèle et, par conséquent, cibler les mêmes, ce qui a conduit à un meilleur placement des produits et des stratégies marketing répondant de manière satisfaisante aux attentes des clients.

La tendance à la hausse de la production biologique devrait contribuer au marché de la compote de pommes dans le segment biologique. Cela conduirait le segment biologique du marché à détenir une part substantielle. Du point de vue du marché mondial des aliments et boissons biologiques. Selon certaines informations, les terres agricoles biologiques de l’UE ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, 500 000 hectares de terres étant convertis chaque année en production biologique. Couvrant l’UE 28, en 2018, la superficie couverte par l’agriculture biologique était de l’ordre de 13,4 millions d’hectares, ce qui correspond à 7,5% de la superficie agricole totale utilisée de la zone susmentionnée. Les pâturages et les prairies représentaient 44% des terres agricoles biologiques de l’UE, 11% de la production biologique étaient représentés par des permanents et le reste était représenté par les cultures arables.

Principaux sujets abordés:

1. Introduction

1.1. Définition du marché

1.2. Segmentation du marché

2. Méthodologie de recherche

2.1. Données de recherche

2.2. Hypothèses

3. Résumé analytique

3.1. Faits saillants de la recherche

4. Dynamique du marché

4.1. Facteurs de marché

4.2. Restrictions du marché

4.3. Analyse des cinq forces des porteurs

4.3.1. Pouvoir de négociation des fournisseurs

4.3.2. Le pouvoir de négociation des acheteurs

4.3.3. La menace de nouveaux participants

4.3.4. La menace des substituts

4.3.5. Rivalité concurrentielle dans l’industrie

4.4. Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie

6. Analyse du marché de la sauce aux pommes, par type

6.1. introduction

6.2. Sucré

6.3. Non sucré

7. Analyse du marché de la sauce aux pommes, par nature

7.1. introduction

7.2. Conventionnel

7.3. Biologique

8. Analyse du marché de la sauce aux pommes, par emballage

8.1. introduction

8.2. Pochettes

8.3. Bocaux

8.4. Coupes

8.5. Autres

9. Analyse du marché de la sauce aux pommes, par canal de distribution

9.1. introduction

9.2. Hors ligne

9.2.1. Dépanneurs

9.2.2. Autres

9.3. En ligne

10. Analyse du marché de la sauce aux pommes, par géographie

10.1. introduction

10.2. Amérique du Nord

10.2.1. Marché de la sauce aux pommes en Amérique du Nord, par type, 2019 à 2025

10.2.2. Marché de la sauce aux pommes en Amérique du Nord, par nature, 2019 à 2025

10.2.3. Marché de la sauce aux pommes en Amérique du Nord, par emballage, 2019 à 2025

10.2.4. Marché de la sauce aux pommes en Amérique du Nord, par canal de distribution, 2019 à 2025

10.2.5. Par pays

10.2.5.1. États Unis

10.2.5.2. Canada

10.2.5.3. Mexique

10.3. Amérique du Sud

10.3.1. Marché de la sauce aux pommes en Amérique du Sud, par type, 2019 à 2025

10.3.2. Marché de la sauce aux pommes en Amérique du Sud, par nature, 2019 à 2025

10.3.3. Marché de la sauce aux pommes en Amérique du Sud, par emballage, 2019 à 2025

10.3.4. Marché de la sauce aux pommes en Amérique du Sud, par canal de distribution, 2019 à 2025

10.3.5. Par pays

10.3.5.1. Brésil

10.3.5.2. Argentine

10.3.5.3. Autres

10.4. L’Europe 

10.4.1. Marché de la sauce aux pommes en Europe, par type, 2019 à 2025

10.4.2. Marché européen de la sauce aux pommes, par nature, 2019 à 2025

10.4.3. Marché de la sauce aux pommes en Europe, par emballage, 2019 à 2025

10.4.4. Marché de la sauce aux pommes en Europe, par canal de distribution, 2019 à 2025

10.4.5. Par pays

10.4.5.1. Allemagne

10.4.5.2. Espagne

10.4.5.3. Royaume-Uni

10.4.5.4. Italie

10.4.5.5. France

10.4.5.6. Autres

10.5. Moyen-Orient et Afrique

10.5.1. Marché de la sauce aux pommes au Moyen-Orient et en Afrique, par type, 2019 à 2025

10.5.2. Marché de la sauce aux pommes au Moyen-Orient et en Afrique, par nature, 2019 à 2025

10.5.3. Marché de la sauce aux pommes au Moyen-Orient et en Afrique, par emballage, 2019 à 2025

10.5.4. Marché de la sauce aux pommes au Moyen-Orient et en Afrique, par canal de distribution, 2019 à 2025

10.5.5. Par pays

10.5.5.1. Émirats arabes unis

10.5.5.2. Afrique du Sud

10.5.5.3. Autres

10.6. Asie-Pacifique

10.6.1. Marché de la sauce aux pommes en Asie-Pacifique, par type, 2019 à 2025

10.6.2. Marché de la sauce aux pommes en Asie-Pacifique, par nature, 2019 à 2025

10.6.3. Marché de la sauce aux pommes en Asie-Pacifique, par emballage, 2019 à 2025

10.6.4. Marché de la sauce aux pommes en Asie-Pacifique, par canal de distribution, 2019 à 2025

10.6.5. Par pays

10.6.5.1. Chine

10.6.5.2. Japon

10.6.5.3. Australie

10.6.5.4. Inde

10.6.5.5. Autres

11. Environnement concurrentiel et analyse

11.1. Principaux acteurs et analyse de la stratégie

11.2. Acteurs émergents et rentabilité du marché

11.3. Fusions, acquisitions, accords et collaborations

11.4. Matrice de compétitivité des fournisseurs

12. Profils d’entreprise

12.1. Groupe Andros

12.2. Colman (Unilever)

12.3. Edmund Barton Ltd.

12.4. Holmes Made Foods LLC

12.5. Musselman’s

12.6. Stokes

12.7. Trois arbres

12.8. Tree Top, Inc.

12.9. KornuKopia

