Le marché mondial des chaînes à neige atteindra 274 $. 1 million d’ici 2027. Au milieu de la crise du COVID-19, le marché mondial de la chaîne à neige est estimé à 229 $ US. 3 millions en 2020, devraient atteindre une taille révisée de 274 $ US.

1 million d’ici 2027, avec un TCAC de 2,6% sur la période 2020-2027.

Le marché américain est estimé à 62 millions de dollars, tandis que la Chine devrait croître de 4,8% CAGR

Le marché des chaînes à neige aux États-Unis est estimé à 62 millions de dollars américains en 2020. La Chine, deuxième économie mondiale, devrait atteindre une taille de marché projetée de 54,8 millions de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 4,8% sur la période d’analyse 2020 à 2027. Parmi les autres marchés géographiques remarquables figurent le Japon et le Canada, chacun prévoyant une croissance de 0,6% et 1,9% respectivement sur la période 2020-2027. En Europe, l’Allemagne devrait croître d’environ 1,2% TCAC. Nous apportons des années d’expérience en recherche à cette 9e édition de notre rapport. Le rapport de 139 pages présente des informations concises sur l’impact de la pandémie sur la production et le côté acheteur pour 2020 et 2021. Une reprise progressive à court terme par zones géographiques clés est également abordée.

Les concurrents identifiés sur ce marché comprennent, entre autres,

Produits de sécurité APV

Autoliv, Inc.

BABAC

Entreprise de fabrication de chaînes Laclede,

Groupe industriel Peerless, Inc.

Pewag International GmbH

Trygg Nosted Kjetting AS

I. INTRODUCTION, MÉTHODOLOGIE ET ​​PORTÉE DU RAPPORT

II. RÉSUMÉ

1. APERÇU DU MARCHÉ

Part de marché des concurrents mondiaux

Scénario de part de marché des concurrents de la chaîne à neige dans le monde (en%):

2019 et 2025

Impact de Covid-19 et d’une récession mondiale imminente

2. FOCUS SUR CERTAINS JOUEURS

3. TENDANCES ET FACTEURS DU MARCHÉ

4. PERSPECTIVE DU MARCHÉ MONDIAL

Tableau 1: Estimations et prévisions du marché mondial de la chaîne de neige en

Mille USD par région / pays: 2020-2027

Tableau 2: Scénario de marché rétrospectif mondial de la chaîne de neige en $ US

Mille par région / pays: 2012-2019

Tableau 3: Évolution de la part de marché des chaînes à neige dans les zones géographiques clés

Monde entier: 2012 VS 2020 VS 2027

III. ANALYSE DE MARCHÉ

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE DU MARCHÉ

ÉTATS UNIS

Faits et chiffres du marché

Part de marché des chaînes à neige aux États-Unis (en%) par entreprise: 2019 et 2025

Analyse du marché

Tableau 4: Estimations du marché des chaînes à neige aux États-Unis et

Projections en milliers de dollars américains: 2020 à 2027

Tableau 5: Marché des chaînes à neige aux États-Unis: un historique

Revue en milliers de dollars US pour 2012-2019

CANADA

Tableau 6: Estimations et prévisions du marché canadien des chaînes à neige en

Mille USD: 2020 à 2027

Tableau 7: Revue du marché historique de la chaîne de neige canadienne en $ US

Mille: 2012-2019

JAPON

Tableau 8: Marché japonais de la chaîne à neige: estimations des ventes annuelles

et projections en milliers de dollars pour la période 2020-2027

Tableau 9: Marché de la chaîne à neige au Japon: analyse des ventes historiques en

Mille USD pour la période 2012-2019

CHINE

Tableau 10: Perspectives de croissance du marché chinois des chaînes à neige en $ US

Mille pour la période 2020-2027

Tableau 11: Analyse historique du marché de la chaîne de neige en Chine en $ US

Mille: 2012-2019

L’EUROPE 

Faits et chiffres du marché

Marché européen des chaînes à neige: scénario de part de marché concurrent:

(en%) pour 2019 et 2025

Analyse du marché

Tableau 12: Scénario de demande du marché européen des chaînes à neige en $ US

Mille par région / pays: 2020-2027

Tableau 13: Marché des chaînes à neige en Europe: un marché historique

Perspective en milliers USD par région / pays pour la période

2012-2019

Tableau 14: Évolution de la part de marché européenne des chaînes à neige par

Région / Pays: 2012 VS 2020 VS 2027

FRANCE

Tableau 15: Marché de la chaîne à neige en France: estimations et

Projections en milliers de dollars pour la période 2020-2027

Tableau 16: Scénario de marché historique de la chaîne de neige française en US $

Mille: 2012-2019

ALLEMAGNE

Tableau 17: Marché des chaînes à neige en Allemagne: passé récent, actuel

et analyse future en milliers de dollars pour la période 2020-2027

Tableau 18: Analyse historique du marché de la chaîne à neige allemande en $ US

Mille: 2012-2019

ITALIE

Tableau 19: Perspectives de croissance du marché italien des chaînes à neige en $ US

Mille pour la période 2020-2027

Tableau 20: Analyse historique du marché des chaînes à neige en Italie en $ US

Mille: 2012-2019

ROYAUME-UNI

Tableau 21: Marché britannique de la chaîne à neige: ventes annuelles

Estimations et projections en milliers de dollars EU pour la période

2020-2027

Tableau 22: Marché des chaînes à neige au Royaume-Uni: historique

Analyse des ventes en milliers de dollars américains pour la période 2012-2019

ESPAGNE

Tableau 23: Estimations et prévisions du marché espagnol des chaînes à neige en

Mille USD: 2020 à 2027

Tableau 24: Revue du marché historique de la chaîne de neige espagnole en US $

Mille: 2012-2019

RUSSIE

Tableau 25: Estimations et projections du marché russe des chaînes à neige

en milliers de dollars américains: 2020 à 2027

Tableau 26: Marché des chaînes à neige en Russie: un bilan historique en US $

Mille pour 2012-2019

LE RESTE DE L’EUROPE

Tableau 27: Estimations du marché des chaînes à neige pour le reste de l’Europe et

Prévisions en milliers de dollars américains: 2020-2027

Tableau 28: Marché des chaînes à neige dans le reste de l’Europe en milliers de dollars américains:

Un bilan historique pour la période 2012-2019

ASIE-PACIFIQUE

Tableau 29: Estimations du marché des chaînes à neige en Asie-Pacifique et

Prévisions en milliers de dollars américains par région / pays: 2020-2027

Tableau 30: Marché de la chaîne à neige en Asie-Pacifique: marché historique

Analyse en milliers USD par région / pays pour la période

2012-2019

Tableau 31: Analyse de la part de marché des chaînes à neige en Asie-Pacifique par

Région / Pays: 2012 VS 2020 VS 2027

AUSTRALIE

Tableau 32: Marché des chaînes à neige en Australie: passé récent, actuel

et analyse future en milliers de dollars pour la période 2020-2027

Tableau 33: Analyse du marché historique de la chaîne de neige australienne en $ US

Mille: 2012-2019

INDE

Tableau 34: Estimations et prévisions du marché indien des chaînes à neige en

Mille USD: 2020 à 2027

Tableau 35: Revue du marché historique de la chaîne de neige indienne en US $

Mille: 2012-2019

CORÉE DU SUD

Tableau 36: Marché des chaînes à neige en Corée du Sud: passé récent,

Analyse actuelle et future en milliers de dollars américains pour la période

2020-2027

Tableau 37: Analyse historique du marché sud-coréen des chaînes à neige en

Mille USD: 2012-2019

RESTE D’ASIE-PACIFIQUE

Tableau 38: Marché de la chaîne à neige dans le reste de l’Asie-Pacifique: annuel

Estimations et projections des ventes en milliers de dollars américains pour la période

2020-2027

Tableau 39: Marché des chaînes à neige dans le reste de l’Asie-Pacifique: historique

Analyse des ventes en milliers de dollars américains pour la période 2012-2019

AMÉRIQUE LATINE

Tableau 40: Tendances du marché des chaînes à neige en Amérique latine par

Région / Pays en milliers de dollars US: 2020-2027

Tableau 41: Marché de la chaîne à neige en Amérique latine en milliers de dollars par

Région / Pays: une perspective historique pour la période 2012-2019

Tableau 42: Répartition en pourcentage du marché des chaînes à neige en Amérique latine

des ventes par région / pays: 2012, 2020 et 2027

ARGENTINE

Tableau 43: Estimations et prévisions du marché argentin des chaînes à neige

en milliers de dollars américains: 2020-2027

Tableau 44: Marché des chaînes à neige en Argentine en milliers de dollars américains:

Un bilan historique pour la période 2012-2019

BRÉSIL

Tableau 45: Marché de la chaîne à neige au Brésil: estimations et

Projections en milliers de dollars pour la période 2020-2027

Tableau 46: Scénario de marché historique de la chaîne de neige brésilienne en $ US

Mille: 2012-2019

MEXIQUE

Tableau 47: Marché des chaînes à neige au Mexique: passé récent, actuel et

Analyse future en milliers de dollars pour la période 2020-2027

Tableau 48: Analyse historique du marché de la chaîne de neige mexicaine en $ US

Mille: 2012-2019

RESTE D’AMÉRIQUE LATINE

Tableau 49: Estimations du marché des chaînes à neige pour le reste de l’Amérique latine et

Projections en milliers de dollars américains: 2020 à 2027

Tableau 50: Marché des chaînes à neige dans le reste de l’Amérique latine:

Un bilan historique en milliers de dollars US pour 2012-2019

MOYEN-ORIENT

Tableau 51: Estimations du marché des chaînes à neige au Moyen-Orient et

Prévisions en milliers de dollars américains par région / pays: 2020-2027

Tableau 52: Marché de la chaîne de neige au Moyen-Orient par

Région / Pays en milliers USD: 2012-2019

Tableau 53: Répartition de la part de marché des chaînes à neige au Moyen-Orient par

Région / Pays: 2012, 2020 et 2027

L’IRAN

Tableau 54: Marché iranien de la chaîne à neige: estimations des ventes annuelles

et projections en milliers de dollars pour la période 2020-2027

Tableau 55: Marché des chaînes à neige en Iran: analyse des ventes historiques en

Mille USD pour la période 2012-2019

ISRAËL

Tableau 56: Estimations et prévisions du marché israélien des chaînes à neige en

Mille USD: 2020-2027

Tableau 57: Marché des chaînes à neige en Israël en milliers de dollars américains:

Un bilan historique pour la période 2012-2019

ARABIE SAOUDITE

Tableau 58: Perspectives de croissance du marché des chaînes à neige en Arabie Saoudite en

Mille USD pour la période 2020-2027

Tableau 59: Analyse historique du marché de la chaîne de neige en Arabie saoudite

en milliers de dollars: 2012-2019

EMIRATS ARABES UNIS

Tableau 60: Marché des chaînes à neige aux Émirats arabes unis: récent

Analyse passée, actuelle et future en milliers de dollars

Période 2020-2027

Tableau 61: Marché historique de la chaîne de neige des Émirats arabes unis

Analyse en milliers de dollars: 2012-2019

RESTE DU MOYEN-ORIENT

Tableau 62: Marché des chaînes à neige dans le reste du Moyen-Orient: récent

Analyse passée, actuelle et future en milliers de dollars

Période 2020-2027

Tableau 63: Marché historique de la chaîne de neige du reste du Moyen-Orient

Analyse en milliers de dollars: 2012-2019

AFRIQUE

Tableau 64: Estimations et projections du marché africain des chaînes de neige

en milliers de dollars américains: 2020 à 2027

Tableau 65: Marché des chaînes à neige en Afrique: un bilan historique en US $

Mille pour 2012-2019

IV. COMPÉTITION

Nombre total d’entreprises profilées: 43

