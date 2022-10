Industrie : le recyclage avancé est une solution à la crise du plastique

PROVIDENCE, RI (AP) – L’industrie du plastique affirme qu’il existe un moyen d’aider à résoudre la crise des déchets plastiques qui affligent les océans, les plages et les terres de la planète – recyclez-les, chimiquement.

Le recyclage chimique utilise généralement de la chaleur ou des solvants chimiques pour décomposer les plastiques en liquide et en gaz afin de produire un mélange de type huile ou des produits chimiques de base. Les leaders de l’industrie disent que le mélange peut être transformé en granulés de plastique pour fabriquer de nouveaux produits.

L’objectif est de créer une économie circulaire pour les plastiques, selon l’American Chemistry Council, l’association professionnelle des entreprises chimiques américaines.

Selon l’ACC, les entreprises prévoient de construire de grandes usines de recyclage de plastiques et sept installations plus petites à travers les États-Unis recyclent déjà le plastique en nouveau plastique. Une poignée d’autres transforment le plastique en carburant de transport.

Mais les groupes environnementaux affirment que le recyclage avancé est une distraction par rapport aux vraies solutions comme produire et utiliser moins de plastique. Ils soupçonnent que la brillance du recyclage permettra une accélération continue de la production mondiale de plastiques. Les taux de recyclage des déchets plastiques sont extrêmement faibles, en particulier aux États-Unis.

Les emballages en plastique, les films multicouches, les sacs, la mousse de polystyrène et d’autres produits en plastique difficiles à recycler s’entassent dans les décharges et dans l’environnement, ou vont dans les incinérateurs.

Judith Enck, fondatrice et présidente de Beyond Plastics, affirme que le recyclage des plastiques ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Les additifs chimiques et les colorants utilisés pour donner au plastique différentes propriétés signifient qu’il en existe des milliers de types, a-t-elle déclaré. C’est pourquoi ils ne peuvent pas être mélangés tous ensemble et recyclés de manière conventionnelle et mécanique. Il n’y a pas non plus beaucoup de marché pour le plastique recyclé, car le plastique vierge est bon marché, a-t-elle déclaré.

Donc, ce qui est plus susceptible de se produire que le recyclage proprement dit, a déclaré Enck, ancien administrateur régional de l’Agence américaine de protection de l’environnement, c’est que l’industrie se tournera vers la combustion des plastiques comme déchets ou comme carburant.

L’industrie a fabriqué environ 11 milliards de tonnes de plastique depuis 1950, dont la moitié depuis 2006, selon l’écologiste industriel Roland Geyer. La production mondiale de plastique devrait plus que quadrupler d’ici 2050, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement et GRID-Arendal en Norvège.

L’Organisation internationale de coopération et de développement économiques indique que la part des déchets plastiques recyclés avec succès devrait passer de 9 % en 2019 à 17 % en 2060 si aucune politique supplémentaire n’est adoptée pour limiter la demande de plastique et améliorer le recyclage, mais cela ne commencerait pas à suivre la croissance prévue des déchets plastiques. Avec des politiques plus ambitieuses, la quantité de déchets plastiques recyclés pourrait passer de 40 à 60 %, selon l’OCDE.

Alterra Energy à Akron, dans l’Ohio, affirme qu’elle absorbe les plastiques difficiles à recycler, généralement de 40 à 50 tonnes par jour, en chauffant et en liquéfiant le plastique pour le transformer en huile ou en hydrocarbure liquide, environ 10 000 gallons à 12 000 gallons par jour. .

“Notre mission est de résoudre la pollution plastique”, a déclaré Jeremy DeBenedictis, président de l’entreprise. “Ce n’est pas juste un slogan.”

Le processus n’implique pas d’oxygène, il n’y a donc pas de combustion ou d’incinération des plastiques, a déclaré DeBenedictis, et leur produit est transporté par camion sous forme d’huile synthétique aux entreprises pétrochimiques, essentiellement les “éléments de base au niveau moléculaire pour la nouvelle production de plastique”.

Les matériaux qu’ils absorbent, qui n’ont pas pu être recyclés jusqu’à présent, ne doivent pas être envoyés dans des décharges, jetés dans l’océan ou incinérés, a déclaré DeBenedictis.

“Il n’y a absolument aucun moyen d’atteindre nos objectifs climatiques sans nous attaquer aux déchets plastiques”, a ajouté le PDG de la société, Fred Schmuck.

Les principales technologies de recyclage chimique utilisent le procédé de pyrolyse, de gazéification ou de dépolymérisation. Neil Tangri, directeur scientifique et politique de l’Alliance mondiale pour les alternatives aux incinérateurs, est sceptique. La pyrolyse existe depuis des décennies, elle n’a pas résolu le problème et la production continue d’augmenter, a-t-il déclaré.

GAIA considère également le recyclage chimique comme une fausse solution qui facilitera une plus grande production de plastique vierge – un processus à haute énergie avec de fortes émissions de carbone qui libère des polluants atmosphériques dangereux, a déclaré Tangri.

“Personne n’a besoin de plus de plastique”, a-t-il déclaré. “Nous continuons d’essayer de résoudre ces problèmes de production avec le recyclage, alors que nous devons vraiment changer ce que nous fabriquons et ce que nous fabriquons.”

Dans le Rhode Island, les législateurs de l’État ont examiné cette année un projet de loi visant à exempter ces installations des exigences en matière de licences de déchets solides. Il a été vigoureusement combattu par des militants écologistes et des habitants près du port de Providence qui craignaient qu’il ne conduise à une nouvelle usine dans leur quartier.

Dwayne Keys a déclaré qu’il était injuste que lui et ses voisins doivent toujours être sur leurs gardes pour des propositions comme celles-ci, contrairement aux résidents de certains des quartiers blancs riches de l’État. La zone portuaire présente déjà suffisamment de risques environnementaux auxquels les résidents sont confrontés mais dont ils ne bénéficient pas économiquement, a-t-il ajouté. Keys parle de racisme environnemental.

“L’évaluation est que nous sommes le chemin de moindre résistance”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas qu’il n’y ait pas de résistance, mais le moins.”

Joshua Baca, vice-président de la division des plastiques de l’ACC, a déclaré que les installations fonctionnent selon les normes les plus élevées, que l’industrie estime que tout le monde mérite de l’air et de l’eau purs, et il inviterait tous les détracteurs à l’une des installations afin qu’ils puissent le voir de première main.

Les producteurs de plastique américains ont déclaré qu’ils recycleraient ou récupéreraient tous les emballages en plastique utilisés aux États-Unis d’ici 2040 et ont déjà annoncé plus de 7 milliards de dollars d’investissements dans le recyclage mécanique et chimique.

“Je pense que nous sommes à l’aube d’une révolution de la durabilité où la circularité en sera la pièce maîtresse”, a déclaré Baca. “Et des technologies innovantes comme le recyclage avancé seront ce qui rendra cela possible.”

Kate O’Neill a écrit le livre sur les déchets, intitulé “Waste”. Professeur à l’Université de Californie à Berkeley, elle a beaucoup réfléchi à la question de savoir si le recyclage chimique devrait faire partie de la solution à la crise du plastique.

“Avec certains de ces gros problèmes”, a-t-elle déclaré, “nous ne pouvons rien exclure.”

Jennifer Mcdermott, Associated Press