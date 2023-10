Indrani Mukerjea de la tristement célèbre affaire de meurtre de Sheena Bora repérée à l’aéroport de Chandigarh ; la transformation choque les internautes [Watch Video]

L’affaire du meurtre de Sheena Bora est une affaire que la nation n’oubliera jamais. Pendant des semaines, les gens ont écouté les informations avec une attention soutenue alors que des reportages sortaient d’une histoire qui avait pour base le pouvoir, les relations complexes et l’amour. Il a été allégué que la responsable des médias Indrani Mukerjea avait assassiné sa fille Sheena Bora avec son ex-mari, Sanjeev Khanna. Tous deux ont été libérés sous caution en 2022. La dame avait toujours affirmé que Sheena Bora était partie aux États-Unis pour poursuivre ses études. Elle a été libérée sous caution après qu’un ami lui ait envoyé des images de Sheena Bora depuis l’aéroport de Guwahati. Indrani Mukerjea a écrit un livre Unbroken qui détaille sa vie et comment elle a passé du temps en prison lors de son procès.

La Cour suprême a accordé la libération sous caution à Indrani Mukerjea l’année dernière. Ils ont dit qu’elle était détenue en prison depuis très longtemps. La dame a été vue à l’aéroport de Chandigarh vêtue d’un haut beige et d’un pantalon palazzo blanc. Les internautes sont choqués de voir la transformation. Elle a publié ses mémoires Unbroken sur sa vie et sur la façon dont elle a trouvé la force dans les pires moments. Elle aime aussi la danse. La dame a rejoint une ONG qui vise à améliorer la vie des femmes qui sortent de prison.

Le tribunal a accordé le divorce à Indrani et à son mari, le magnat des médias Peter Mukerjea, en 2019. Leur relation a été brisée après son emprisonnement. Il a été dit qu’Indrani Mukerjea aurait élaboré un plan visant à assassiner Sheena Bora qui avait une liaison avec Rahul Mukerjea, le fils d’Indrani Mukerjea. Elle aurait présenté Sheena Bora comme sa sœur alors qu’en réalité elle était son premier-né. Ses mémoires Unbroken contiennent des détails sur sa vie personnelle avec ses anciens maris, Siddharth, Sanjeev Khanna et Peter Mukerjea. Elle a également raconté comment elle avait été agressée sexuellement par son beau-père. Eh bien, les internautes ne pouvaient pas croire qu’il s’agissait du même Indrani Mukerjea. On dirait qu’elle a bien évolué.