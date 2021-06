Indraneil Sengupta RUPTURE DU SILENCE sur les rapports de problèmes dans le mariage avec sa femme Barkha Bisht

L’industrie de la télévision traverse une période difficile avec plusieurs membres de la fraternité faisant les gros titres pour de mauvaises raisons. D’une part, alors que l’acteur Pearl V Puri a récemment été arrêté pour viol sur une mineure, de l’autre, le naissain des acteurs Karan Mehra et Nisha Rawal est devenu public et les deux ont non seulement lavé leur linge sale en public, mais n’ont rien fait pour contrôler les dégâts. déjà fait. Au lieu de cela, les deux se sont reprochés d’être la cause de problèmes dans le mariage.

Au milieu des sombres nouvelles concernant Pearl et Karan-Nisha, des rapports indiquant qu’il y a des problèmes dans le mariage d’Indraneil Sengupta et de Barkha Bisht ont également fait le tour.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles tout ne va pas bien entre Indraneil et Barkha et la raison présumée est la proximité de l’acteur avec une fille de Kolkata.

Maintenant, réagissant à la même chose, dans une interview avec ETimes, Indraneil Sengupta a déclaré qu’il avait entendu des rumeurs de ce genre à propos de Barkha et de son mariage et savait que cela se répercuterait sur les médias.

« J’ai entendu des rumeurs de ce genre à propos de Barkha et de mon mariage et je savais qu’elles se répandraient dans les médias, mais il n’y a rien de tel », a déclaré Indraneil tout en affirmant qu’ils ne vivaient pas séparément. « Non, nous sommes ensemble », a-t-il dit.

Abordant les rumeurs selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une femme basée à Calcutta, Indraneil a déclaré: « J’ai également entendu cela. Mais pour que cela se produise, je dois être allé à Calcutta. N’est-ce pas? Je suis allé à Calcutta pour la dernière fois en février. »

Indraneil et Barkha se sont rencontrés pour la première fois lors du look test de leur émission, « Pyaar Ke Do Naam: Ek Raadha, Ek Shyaam », diffusée en 2006. Les deux se sont mariés le 1er mars 2008. Barkha et Indraneil sont mariés depuis 13 ans. années.