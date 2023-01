"Indore t'a ouvert son coeur mais...": Shivraj Chouhan s'excuse auprès des expatriés

Le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, a dû s’excuser aujourd’hui car de nombreux délégués invités pour le Pravasi Bharatiya Diwas n’ont pas pu entrer dans la salle principale d’Indore en raison du manque d’espace. La ruée était pour le discours inaugural du Premier ministre Narendra Modi pour la 17e convention Pravasi Bharat Diwas.

On estime que 3 500 délégués de 70 pays ont été invités à la convention, dont seule une fraction a pu entrer dans la salle et s’asseoir pour le discours du Premier ministre. Les autres ont été bloqués à la porte, à leur plus grand choc, et on leur a dit de regarder le discours du Premier ministre à la télévision.

Certains des délégués ont tenté d’organiser une manifestation alors qu’ils se bousculaient pour l’espace, incitant M. Chouhan – qui partageait la scène avec le Premier ministre – à s’excuser depuis l’estrade. “Indore a ouvert son cœur (à vous) mais je suis désolé car il manque un peu de place”, a déclaré le ministre en chef.

Cela n’a cependant pas arrêté le flot de plaintes qui a inondé les médias sociaux et a été largement diffusé.

“Je viens des États-Unis. Je suis un délégué enregistré mais maintenant ils ne me laissent pas entrer, ils m’ont dit de regarder depuis l’écran. Des milliers de personnes sont là. Pourquoi venons-nous ici pour voir l’écran ? est en fait une insulte », a déclaré Anand, originaire de Californie.



“La police dit que ce sera une bousculade si nous entrons”, a déclaré Devesh, qui est venu du Nigeria pour assister au programme. “Nous avons perdu notre temps et notre énergie et cela doit aller au MEA (ministère des Affaires extérieures). Vous ne pouvez pas inviter et insulter les gens”, a déclaré Supriya, également originaire du Nigéria.

Dans une vidéo partagée en ligne, Julie Jain, qui vient des États-Unis, a déclaré que c’était extrêmement humiliant. « Si je devais regarder la cérémonie d’ouverture de cette conférence à la télévision, pourquoi viendrais-je des États-Unis en Inde après avoir dépensé autant d’argent ? » interrogea-t-elle.

Un officier supérieur de la police a déclaré que la disposition des sièges sur le site était gérée par des fonctionnaires du ministère des Affaires extérieures.

Dans son discours inaugural, le Premier ministre Modi a déclaré que les Pravasi Bhartiyas sont les “ambassadeurs de la marque” de l’Inde et occupent une place importante dans le voyage du pays alors qu’il entre dans le “Amrit kaal” des 25 prochaines années. “Votre rôle est diversifié. Vous êtes l’ambassadeur de la marque pour le yoga, l’ayurveda, l’artisanat, l’artisanat et aussi les millets”, a-t-il déclaré.