Indore Institute of Law Ad mettant en vedette Harvey Specter ou Jagdishwar Mishra devient virale

Indore Institute of Law a franchi une étape créative et a publié une annonce dans le journal qui est maintenant devenue virale. La publicité est en première page d’un grand quotidien. L’annonce établit essentiellement une comparaison entre le potentiel des étudiants en les comparant avec des personnages fictifs de la série dramatique américaine “Suits” et du film “Jolly LLB 2” d’Akshay Kumar.

“Vous pouvez être Harvey Specter ou Jagdishwar Mishra, le choix vous appartient”, lit-on dans l’annonce.

L’image est maintenant devenue virale et a réussi à rassembler près de 19 000 likes sur Internet. Regardez par vous-même :

Je veux la confiance que les collèges d’Indore ont pic.twitter.com/SDLEsuv2R6 — Stuti (@BiyaniByKilo) 5 octobre 2022

“Peut-être que certains parents optent encore pour Jagdishwar Mishra. Parce qu’ils voient Canada Kumar comme un modèle pour leurs enfants alors que Harvey est un étranger », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Je suis Saul Goodman. Saviez-vous que vous avez des droits ? La Constitution le dit. Et moi aussi. Je crois que jusqu’à preuve du contraire, chaque homme, femme et enfant dans ce pays est innocent. Et c’est pourquoi je me bats pour toi… Tu ferais mieux d’appeler Saul. Le commentaire a été fait alors que l’utilisateur de Twitter partageait une image de l’émission.

Un autre utilisateur de Twitter a écrit: “J’aime la façon dont cela est ouvert à l’interprétation, ils ne font aucune déclaration définitive sur ce qu’ils vont vous faire.”

Voici quelques réactions :

Obtiennent-ils même un étudiant après cela? https://t.co/RDXw5Ycmob — ivinder branchie (@ivinder) 6 octobre 2022

J’ai hâte de voir une poursuite en matière de droit d’auteur être lancée contre un institut de droit https://t.co/bHZFbT5F0T – OffBrand Avi (@AviVats1) 6 octobre 2022

Où vais-je devenir Saul Goodman https://t.co/2qPuWCOMiS – Profondeurs (@candle_light19) 6 octobre 2022

Je choisis Jimmy McGill ! https://t.co/RI7rKDVHit – Kashif Bhatti (@Kashef_Ch) 6 octobre 2022

Je veux que les instituts scientifiques utilisent Walter White dans leurs publicités https://t.co/jsJA3FNgyv – ࿗Aravind ࿗ (@turbulentflow31) 6 octobre 2022

La confiance dans les collèges ne vous laisse pas empocher l’affaire https://t.co/I5tedIBpWN – Vipul Sharma (@mechvipul) 6 octobre 2022

Que pensez-vous de l’annonce ?

