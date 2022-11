Indonésie. Un garçon de cinq ans secouru après trois jours piégé sous les décombres d’un bâtiment touché par le séisme | Nouvelles du monde

Un garçon de cinq ans qui a passé trois jours coincé sous les décombres après un tremblement de terre qui a tué plus de 270 personnes en Indonésie a été secouru.

L’enfant, qui a été nommé Azka dans les médias locaux, aurait été découvert dans un petit trou dans les décombres qui l’a empêché d’être écrasé.

Sa mère et sa grand-mère auraient été tuées lorsque le bâtiment s’est effondré dans le tremblement de terre le 21 novembre.

Image:

Le garçon a passé trois jours coincé sous les décombres



Des séquences vidéo montrent le moment où les secouristes et les pompiers ont sorti Azka des décombres.

Le nombre de morts du séisme de magnitude 5,6 qui a frappé la région de Cianjur dans la province de Java occidental est passé à 271.

Le chef de l’Agence nationale de gestion des catastrophes, le général de corps d’armée Suharyanto, a déclaré qu’une quarantaine de personnes étaient toujours portées disparues.

Image:

Les sauveteurs recherchent des victimes sur le site où un glissement de terrain déclenché par un tremblement de terre a frappé à Cianjur



Plus de 1 000 personnes ont été blessées et 58 000 déplacées dans la région montagneuse.

Indonésie chevauche la soi-disant “ceinture de feu du Pacifique”, une zone très active sur le plan sismique où différentes plaques de la croûte terrestre se rencontrent et créent de nombreux tremblements de terre dans le monde.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 tué au moins 25 personnes et blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. Des secousses ont été ressenties jusqu’en Malaisie et à Singapour.

En janvier 2021, au moins 105 personnes sont mortes et près de 6 500 ont été blessées dans la province de West Sulawesi à la suite d’un tremblement de terre majeur de magnitude similaire.