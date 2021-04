Les efforts de sauvetage se poursuivent pour un sous-marin indonésien disparu avec 53 membres d’équipage à bord, qui aurait coulé dans les eaux profondes à environ 60 miles au nord de Bali.

Les autorités navales ont déclaré que l’oxygène du sous-marin serait épuisé d’ici samedi. La profondeur extrême peut rendre la récupération impossible, ont déclaré les autorités.

L’Associated Press a rapporté que la marine indonésienne continue de chercher alors qu’un navire de guerre australien équipé d’un sonar est arrivé vendredi pour aider. Les États-Unis envoient des « actifs aéroportés » pour aider, a déclaré Reuters.

On pense que le sous-marin KRI Nanggala-402 a une profondeur de 2000 à 2300 pieds, ce qui menace d’écraser le navire.

Ahn Guk-hyeon, un responsable de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering en Corée du Sud, a déclaré à l’AP que la profondeur d’effondrement du sous-marin était de 200 mètres (656 pieds) lorsque Daewoo a réaménagé les structures et systèmes internes du navire en 2009-2012.

Le sous-marin a disparu tôt mercredi matin lors d’un exercice militaire. Un déversement de pétrole près de sa dernière position pourrait indiquer des dommages au réservoir de carburant ou être un signal de l’équipage du sous-marin, a déclaré la marine indonésienne.

Le sous-marin de fabrication allemande effectuait un exercice de torpille lorsque le contact a été perdu. On pense qu’il se trouve dans le détroit de Bali, un canal d’eau entre Bali et Java.

Frank Owen, secrétaire du Submarine Institute of Australia, a déclaré que le sous-marin pourrait être à une trop grande profondeur pour qu’une équipe de sauvetage puisse opérer.

Owen, un ancien sous-marin qui a développé un système de sauvetage sous-marin australien, a déclaré que le navire indonésien n’était pas équipé d’un siège de sauvetage autour d’une trappe d’évacuation conçue pour les sauvetages sous-marins. Il a déclaré qu’un sous-marin de sauvetage établirait une connexion étanche à un sous-marin désactivé avec une soi-disant jupe montée sur le siège de sauvetage afin que la trappe puisse être ouverte sans que le sous-marin désactivé ne se remplisse d’eau.

Vingt et un navires de guerre, trois sous-marins et cinq avions recherchent le sous-marin, a rapporté CNN. Singapour, la Malaisie et l’Inde ont chacun envoyé des navires de sauvetage sous-marins, selon l’Institut naval des États-Unis.

Des marines des États-Unis, d’Australie, de France et d’Allemagne ont offert leur aide.

Le sous-marin KRI Nanggala-402 est l’un des cinq exploités par la marine indonésienne. Il a été construit en 1977 par Howaldtswerke-Deutsche Werft, une entreprise allemande. L’Indonésie l’a acheté en 1981.

