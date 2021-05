Indonésie: Sinabung crache une colonne de cendres volcaniques dans le ciel

Les villages près du volcan dans la province du nord de Sumatra ont été déplacés après des éruptions passées, et il n’y a pas eu d’autres évacuations ou victimes de la nouvelle explosion. Il a été conseillé aux gens de rester à 5 kilomètres (3,1 miles) de l’embouchure du cratère et d’être au courant des chutes de cendres et des avalanches de débris volcaniques.