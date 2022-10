Indonésie. Les ingrédients médicinaux du sirop pourraient être liés à des décès d’enfants dus à des lésions rénales aiguës | Nouvelles du monde

Près de 100 enfants en Indonésie sont morts cette année d’une insuffisance rénale aiguë (IRA) dans des cas qui pourraient être liés à des médicaments contaminés, ce qui a incité les autorités à ouvrir une enquête urgente.

L’agence nationale de surveillance des aliments et des médicaments a déclaré qu’elle recherchait 26 sirops médicinaux utilisés pour traiter la fièvre, la toux et le rhume.

Des tests ont montré que certains des médicaments avaient des niveaux d’éthylène glycol “qui dépassaient le seuil de sécurité”, a indiqué l’agence.

La vente de ces médicaments a été interdite mercredi, bien que l’agence ait déclaré qu’elle ne peut pas être certaine que les produits sont les seuls responsables de la maladie.

Quelque 206 cas d’IRA ont été identifiés chez les enfants, avec 99 décès dans 20 provinces – un taux de mortalité de 48 %.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Mohammad Syahril, a déclaré : “Auparavant, il n’y avait que quelques cas de lésions rénales, seulement un ou deux par mois.

“Mais fin août, il y a eu un pic de cas qui a retenu notre attention.

“Il s’agit d’une lésion rénale aiguë progressive atypique.

“Nous l’appelons atypique car la cause est toujours sous enquête ou inconnue.”

Un certain nombre de causes possibles à l’étude

L’agence a également déclaré que d’autres facteurs peuvent cependant contribuer à une lésion rénale aiguë, et ceux-ci sont également à l’étude.

Il n’y a aucune preuve que les blessures pourraient être liées au vaccin COVID-19 ou à une infection virale, a ajouté M. Syahril.

Les responsables de la santé en Gambie sont confrontés à une situation similaire, avec 70 enfants décédés d’IRA et certains sirops de paracétamol soupçonnés de contenir des niveaux excessifs de diéthylène glycol et d’éthylène glycol.

On pense que les cas gambiens sont liés aux sirops contre la toux fabriqués par Maiden Pharmaceuticals, basée à New Delhi.

Une usine fermée en Inde

On pense que les médicaments ont été fabriqués en un seul lot en décembre de l’année dernière avec une date de péremption de novembre 2024, ont déclaré les autorités sanitaires indiennes. Ils ont tous été approuvés pour l’exportation uniquement vers la Gambie.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré que l’analyse en laboratoire de quatre produits Maiden – Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup – contenait des quantités “inacceptables” de diéthylène glycol et d’éthylène glycol, qui peuvent être toxiques et plomb à une atteinte rénale aiguë.

L’une des usines de Maiden dans le nord de l’Inde a été fermée pendant que les autorités enquêtent.

L’exécutif de Maiden, Naresh Kumar Goyal, a refusé de commenter.