Indonésie : 174 morts après la bousculade des supporters pour quitter le match de football

MALANG, Indonésie –

La panique et une course chaotique pour les sorties après que la police a tiré des gaz lacrymogènes lors d’un match de football indonésien pour chasser les supporters déchaînés ont fait au moins 174 morts, dont la plupart ont été piétinés ou étouffés, ce qui en fait l’un des événements sportifs les plus meurtriers au monde.

L’attention s’est immédiatement portée sur l’utilisation policière des gaz lacrymogènes, interdits dans les stades de football par la FIFA. Le président de l’instance mondiale du football a qualifié les morts au stade de “jour noir pour tous les acteurs du football et de tragédie incompréhensible”, tandis que le président Joko Widodo a ordonné une enquête sur les procédures de sécurité.

La violence a éclaté après la fin du match samedi soir avec l’hôte Arema FC de la ville de Malang à Java oriental perdant contre Persebaya de Surabaya 3-2.

Déçus par la défaite de leur équipe, des milliers de supporters d’Arema, connue sous le nom d'”Aremania”, ont réagi en lançant des bouteilles et d’autres objets sur les joueurs et les officiels du football. Des témoins ont déclaré que les fans ont inondé le terrain du stade Kanjuruhan et ont exigé que la direction d’Arema explique pourquoi, après 23 ans de matchs à domicile sans défaite contre son rival Persebaya, celui-ci s’est soldé par une défaite.

La violence s’est propagée à l’extérieur du stade où au moins cinq véhicules de police ont été renversés et incendiés. La police anti-émeute a riposté en tirant des gaz lacrymogènes, notamment en direction des tribunes du stade, provoquant la panique dans la foule.

Certains ont étouffé et d’autres ont été piétinés alors que des centaines de personnes couraient vers la sortie pour éviter les gaz lacrymogènes. Dans le chaos, 34 personnes sont mortes au stade, dont deux officiers, et certains rapports incluent des enfants parmi les victimes.

“Nous avons déjà fait une action préventive avant de finalement tirer des gaz lacrymogènes alors que (les fans) ont commencé à attaquer la police, agissant de manière anarchique et incendiant des véhicules”, a déclaré le chef de la police de Java oriental, Nico Afinta, lors d’une conférence de presse tôt dimanche.

Plus de 300 personnes ont été transportées d’urgence dans des hôpitaux, mais beaucoup sont mortes en chemin et pendant un traitement, a déclaré Afinta.

Le vice-gouverneur de Java oriental, Emil Dardak, a déclaré à Kompas TV que le nombre de morts était passé à 174, tandis que plus de 100 blessés reçoivent des soins intensifs dans huit hôpitaux, dont 11 dans un état critique.

L’association de football indonésienne, connue sous le nom de PSSI, a suspendu indéfiniment la première ligue de football Liga 1 à la lumière de la tragédie et a interdit à Arema d’organiser des matchs de football pour le reste de la saison.

Des reportages télévisés ont montré des policiers et des sauveteurs évacuant les blessés et transportant les morts vers des ambulances.

Des proches en deuil attendaient des informations sur leurs proches à l’hôpital général Saiful Anwar de Malang. D’autres ont tenté d’identifier les corps déposés à la morgue tandis que le personnel médical apposait une étiquette d’identification sur les corps des victimes.

“Je regrette profondément cette tragédie et j’espère que c’est la dernière tragédie du football dans ce pays, ne laissez pas une autre tragédie humaine comme celle-ci se produire à l’avenir”, a déclaré Widodo dans un discours télévisé. “Nous devons continuer à maintenir l’esprit sportif, l’humanité et le sens de la fraternité de la nation indonésienne.”

Il a ordonné au ministre de la Jeunesse et des Sports, au chef de la police nationale et au président de la PSSI de procéder à une évaluation approfondie du football du pays et de sa procédure de sécurité.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainudin Amali, a également exprimé ses regrets que “cette tragédie se soit produite alors que nous nous préparions à des activités de football, tant au niveau national qu’international”.

L’Indonésie doit accueillir la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2023 du 20 mai au 11 juin, avec 24 équipes participantes. En tant qu’hôte, le pays se qualifie automatiquement pour la coupe.

“Malheureusement, cet incident a certainement nui à notre image de football”, a déclaré Amali.

Dans un communiqué, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé ses condoléances au nom de la communauté mondiale du football, affirmant que “le monde du football est en état de choc”. Le communiqué ne mentionne pas l’utilisation de gaz lacrymogène.

Ferli Hidayat, chef de la police locale de Malang, a déclaré qu’il y avait quelque 42 000 spectateurs au match samedi, tous partisans d’Arema car l’organisateur avait interdit aux supporters de Persebaya d’entrer dans le stade afin d’éviter les bagarres.

La restriction a été imposée après que des affrontements entre supporters des deux équipes rivales dans le stade Blitar de l’est de Java en février 2020 ont causé 250 millions de roupies (18 000 dollars) de dégâts. Des bagarres ont été signalées à l’extérieur du stade pendant et après les demi-finales de la Coupe du gouverneur de Java oriental, qui s’est terminée par une victoire de Persebaya sur Arema 4-2.

Des groupes de défense des droits ont réagi à la tragédie en blâmant l’utilisation de gaz lacrymogène dans le stade par la police.

Citant les consignes de sécurité des stades de la FIFA qui interdisent le port ou l’utilisation de “gaz de contrôle des foules” par les stewards ou la police du terrain, Amnesty International a appelé les autorités indonésiennes à mener une enquête rapide, approfondie et indépendante sur l’utilisation de gaz lacrymogène au stade de Kanjuruhan.

« Ceux qui sont reconnus coupables d’avoir commis des violations sont jugés en audience publique et ne reçoivent pas simplement des sanctions internes ou administratives », a déclaré Usman Hamid, directeur exécutif d’Amnesty International Indonésie.

Il a déclaré que les gaz lacrymogènes ne devraient être utilisés pour disperser les foules que lorsque des violences généralisées se sont produites et lorsque d’autres méthodes ont échoué. Les gens doivent être avertis que des gaz lacrymogènes seront utilisés et autorisés à se disperser. “Personne ne devrait perdre la vie lors d’un match de football”, a déclaré Hamid.

Malgré le manque de distinctions internationales de l’Indonésie dans le sport, le hooliganisme sévit dans ce pays obsédé par le football où le fanatisme se termine souvent par la violence, comme lors de la mort en 2018 d’un supporter de Persija Jakarta qui a été tué par une foule de fans inconditionnels du club rival Persib Bandung. en 2018.

Le match de samedi fait déjà partie des pires catastrophes de foule au monde, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde 1996 entre le Guatemala et le Costa Rica à Guatemala City, où plus de 80 personnes sont mortes et plus de 100 autres ont été blessées. En avril 2001, plus de 40 personnes meurent écrasées lors d’un match de football à Ellis Park à Johannesburg, en Afrique du Sud.

——



Karmini a rapporté de Jakarta, en Indonésie. Les journalistes d’Associated Press Edna Tarigan et Andi Jatmiko à Jakarta ont contribué à ce rapport.