Indiyah Polack de Love Island dit aux fans que “rien ne peut m’arrêter” alors qu’elle est époustouflante lors d’une séance photo après l’annonce de l’hôte d’Aftersun

La star de LOVE Island, Indiyah Polack, a déclaré aux fans que “rien ne peut l’arrêter” alors qu’elle posait pour une séance de mannequinat chic.

L’ancienne star des rencontres ITV2 a pris une série de poses sur Instagram après avoir célébré le fait de devenir l’un des deux animateurs de l’émission dérivée de Love Island Aftersun.

Instagram

Indiyah a posé pour une série de clichés[/caption] Instagram

La star a récemment été révélée être un hôte Aftersun[/caption]

Indiyah, 25 ans, qui est devenue célèbre grâce au programme l’été dernier, a pris sa grille Instagram avec une série de photos.

On pouvait la voir habillée de la tête aux pieds dans des vêtements PrettyLittleThing alors qu’elle annonçait un nouveau look.

“À mon époque, rien ne peut m’arrêter”, a écrit Indiyah en posant dans le survêtement crème et le petit haut court blanc.

Elle laissa ses longues mèches sombres couler directement sur sa poitrine alors qu’elle portait un chapeau rose vif et se maquillait.

Ses amis et fans se sont déchaînés sur les clichés et la légende confiante, comme ils l’appelaient “parfaite”.

Cela vient après qu’il a été révélé qu’Indiyah avait décroché un énorme nouvel emploi en remplaçant un précédent gagnant de l’émission.

La semaine dernière, elle a été annoncée comme l’une des animatrices du podcast Love Island et des panélistes réguliers d’Aftersun.

Indiyah et la star de Made In Chelsea, Sam Thompson, «se réuniront pour renverser le thé» sur le nouveau podcast Love Island: The Morning After.

La paire sera également sur nos écrans tous les dimanches aux côtés de la nouvelle animatrice Maya Jama pour Love Island: Aftersun.

Parlant du nouveau rôle, Indiyah a déclaré: «Pas moi de faire équipe avec Sam sur le podcast Love Island et de devenir un panéliste régulier sur Aftersun.

“Je ne peux vraiment pas expliquer à quel point je suis excité !! J’ai hâte de parler aux Islanders et d’entendre tous les commérages effrontés de leurs amis et de leurs familles.

“Ça va être une série folle, j’ai hâte !!”

Sam a ajouté: “J’ai l’impression d’être avec ma famille et nous sommes tous ensemble et j’aime vraiment ça. Nous sommes tous de grands fans de la série et c’est vraiment, vraiment sympa.

Le podcast était auparavant animé par l’ancien vainqueur de Love Island 2017 Kem Cetinay et la DJ écossaise Arielle Free.

Indiyah est devenue célèbre lors de la huitième série de l’émission ITV2 en 2022.

Elle s’est classée troisième aux côtés de son petit ami Dami Hope, 26 ans.

Le couple est devenu de plus en plus fort depuis leur passage dans la série et est toujours ensemble.

Pendant ce temps, Sam est devenu célèbre en 2013 lorsqu’il a rejoint le casting de Made In Chelsea d’E4.