Indiyah de Love Island va sans soutien-gorge dans une robe noire révélatrice alors qu’elle est félicitée par les co-stars de la villa

INDIYAH Polack avait l’air incroyable alors qu’elle était sans soutien-gorge dans une robe noire révélatrice.

La star de Love Island, 24 ans, a partagé une série de clichés d’une récente soirée sur Instagram, la montrant dans le vêtement révélateur.

Instagram

Indiyah avait l’air incroyable dans la robe noire révélatrice[/caption] Instagram

Le look de la star de Love Island laisse peu de place à l’imagination[/caption]

Indiyah, qui est devenue célèbre l’été dernier dans la série de téléréalité ITV2, a affiché sa silhouette dans la robe plongeante qui a également montré ses jambes.

Elle a légendé son téléchargement: « Par tous les moyens nécessaires. »

Amis et fans se sont précipités pour commenter, avec une autre star de Love Island, Zara Deniz Lackenby-Brown, écrivant: « Servir [flame emoji].”

Pendant ce temps, le petit ami d’Indiyah, Dami Hope, a laissé une série d’emojis pour les lèvres.

Cela vient après qu’Indiyah ait frappé Molly Marsh – qui a été éjectée de manière sensationnelle de la villa la semaine dernière.

Indiyah a claqué Molly quelques jours seulement après le début de la série actuelle, insistant sur le fait qu’on ne pouvait pas lui faire confiance en raison de sa profession.

S’adressant à Sam Thompson et Will Manning sur le podcast, Love Island: The Morning After, elle a pris un énorme coup sur la beauté blonde.

Molly a reçu un contrecoup après avoir pleuré sur sa romance naissante avec Mitchell Taylor – qui, selon elle, avait amené Zachariah Noble à la voir comme étant «fermée».

Après avoir regardé la tranche, Indiyah a avoué: «J’ai des problèmes de confiance envers les personnes qui agissent en tant que carrière parce que je sais que vous pouvez allumer les larmes.

« Ne pas être drôle ou quoi que ce soit, mais c’est le deuxième jour… pourquoi pleurons-nous ? Personne n’est mort.