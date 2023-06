Indiyah de Love Island va sans soutien-gorge dans une robe en dentelle transparente alors qu’elle retrouve sa co-star

Indiyah de LOVE Island a fait tourner les têtes alors qu’elle est sans soutien-gorge dans une tenue transparente.

La jeune femme de 24 ans a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle a séduit ses abonnés sur les réseaux sociaux dans une robe violette en dentelle alors qu’elle retrouvait sa co-star.

Indiyah Pollack, hôte de Love Island Aftersun, étourdit dans une robe complètement transparente

La star a retrouvé l'ex-islandaise Tanya

Indiyah, s’est rendue sur Instagram aujourd’hui pour donner à ses abonnés un aperçu de son voyage à Malte.

Elle avait l’air sensationnelle alors qu’elle faisait la fête avec une foule d’autres célébrités, dont la star de la saison neuf de Love Island, Tanya.

La star a accentué sa beauté naturelle avec un maquillage glamour et a fait glisser ses magnifiques mèches bouclées dans un chignon.

Elle a montré chaque pouce de ses courbes dans une robe en dentelle violette transparente moulante et accessoirisée avec une simple paire de boucles d’oreilles en or et une pochette en or.

Tanya était aussi belle qu’elle posait avec un ensemble imprimé rose et blanc.

Indiyah a sous-titré le cliché: » Hop in loser allaient à Malte .”

Se dirigeant directement vers la section des commentaires, les abonnés de l’influenceur ont couvert la star de compliments ornants.

Un fan a commenté: « Faves liés dans une photoeee »

« Indiyah la plus méchante chienne à marcher sur la terre », a jailli une seconde.

Un troisième a écrit: « Le crossover dont nous ne savions pas avoir besoin. »

Cela vient après que la star de télé-réalité a annoncé qu’elle et l’ex-star de Made In Chelsea, Sam Thompson, étaient de retour pour une autre série de commentaires sur Love Island.

S’adressant à Instagram jeudi, elle a écrit: « Nous avons un texte !!!! votre duo préféré est de retour pour un autre tour ! Tellement content qu’on va être de retour sur vos écrans tous les dimanches et TOUS LES JOURS sur le pod !! Merci les gars de nous avoir aimés et soutenus jusqu’au bout – voici un autre été incroyable.

Elle a poursuivi: « Oh ouais, le premier épisode de Love Island The Morning After est sorti MAINTENANT !!!. »

Sam et Indiyah sont de retour pour une autre saison de Love Island