Indiyah de Love Island révèle que des médecins se sont précipités dans la villa pour une raison TRÈS embarrassante – mais cela n’a jamais été montré à l’écran

Indiyah Polack de LOVE Island a révélé que des médecins avaient été précipités dans la villa pour une raison TRÈS embarrassante – mais cela n’a jamais été montré à l’écran.

Le joueur de 23 ans a expliqué ce qui s’était passé lors d’un récent épisode du podcast Saving Grace.

Au cours de son passage à la villa ITV2, elle a dû changer sa méthode d’épilation préférée, ce qui lui a posé un peu de problème à un moment donné.

S’exprimant sur le podcast Saving Grace, Indiyah a révélé: «J’ai eu une éruption cutanée une fois et j’ai dû appeler le médecin. C’était tellement irritant. Je reçois généralement une cire au sucre, je ne pouvais pas en trouver là-bas, alors je devais me raser tous les jours.

“Un jour, j’ai eu un peu de plaisir à me raser – je me suis juste rasé partout. Même les joues.

« Et tu n’es pas censé te raser les joues. Rasez-vous les joues et puis dans les deux jours, c’était littéralement tellement irritant et téméraire.

« J’ai appelé le médecin. Elle était comme, ‘Nous n’avons jamais eu un cas comme celui-ci auparavant, mais nous allons vous aider’.

“Je pensais que j’allais mourir. J’étais comme, ‘Cela fait vraiment mal. Comme si ça démangeait. S’il vous plaît, pouvons-nous régler ça? C’était horrible.”

La Londonienne Indiyah est entrée dans la villa le premier jour et s’est rendue jusqu’à la finale avec le beau gosse irlandais Dami Hope, 26 ans.

Depuis Love Island, le couple est devenu de plus en plus fort étant donné qu’ils vivent à plus de 350 miles l’un de l’autre.

Dami est basé en Irlande et Indiyah vit à Londres.

Mais le mois dernier, le microbiologiste a taquiné que ce ne serait peut-être pas pour longtemps.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient emménagé ensemble, Dami a répondu en exclusivité au Sun : “Non, mais j’ai l’impression que peut-être que la moitié de septembre est le moment où nous commencerons à chercher un logement ensemble.”