Individuel ou équipe ? Le calendrier du sprint présente un dilemme pour les hommes canadiens à World Athletics

Les trois Canadiens inscrits au 200 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme se sont qualifiés pour les demi-finales, et c’est une excellente nouvelle.

Brendon Rodney, qui vient de réaliser son record personnel au 100 m aux championnats nationaux canadiens, a réalisé son meilleur temps de la saison en 20,14 pour se qualifier pour la deuxième ronde.

Aaron « Mr Consistency » Brown a terminé sa série en 20,08, quatrième plus rapide parmi les qualifications.

Et bien sûr, Andre De Grasse, qui a couru en 20,28 pour terminer deuxième de sa série. S’il a toujours la vitesse brute qu’il a montrée dans le passé, il en aura besoin dans sa demi-finale – il est à une voie derrière Erryion Knighton, qui a couru 19,49 la saison dernière.

Si les trois Canadiens performent bien, au moins l’un d’entre eux devrait se qualifier pour la finale du 200 m de vendredi soir, ce qui pourrait poser un problème.

Brown, Rodney et De Grasse forment l’épine dorsale de l’équipe canadienne de relais 4×100 et ont porté le programme vers l’une de ses étapes les plus réussies de tous les temps. Depuis 2015, le Canada a remporté quatre médailles aux championnats du monde au relais 4×100, dont une médaille d’or par derrière aux championnats du monde l’été dernier.

Cette année, les séries éliminatoires du 4×100 m et la finale du 200 m clôtureront la séance du soir du vendredi, présentant ce que nous, dans le monde du travail ordinaire, appelons un conflit d’horaire. Les gens normaux comme le reste d’entre vous essaieraient de déplacer l’un de ces engagements afin que vous puissiez les honorer tous les deux. Ou, si vous êtes comme moi, vous reportez une obligation à la semaine prochaine et vous pensez que la situation s’arrangera d’elle-même.

Mais pour l’équipe de relais canadienne, les solutions ne sont pas si simples.

Ils pourraient faire courir Brown, Rodney et De Grasse dans la demi-finale du relais et espérer que celui d’entre eux qui participera à la finale du 200 m aura suffisamment de réserve pour aller foulée après foulée avec Noah Lyles et autres plus tard. Ou bien ils pourraient laisser leurs Big Three se concentrer sur le 200 et faire confiance à un groupe de remplaçants pour se qualifier pour la finale. Il s’agit d’un véritable dilemme, et pour le résoudre, il faudra de bonnes décisions et de la chance.

La configuration est loin d’être idéale, mais avant d’explorer les dimensions de l’impasse dans laquelle le calendrier a placé Équipe Canada, rendons hommage aux décideurs de World Athletics pour ce qu’ils ont réellement réussi cette année.

Des faux départs, par exemple.

Je ne sais toujours pas quelles infractions méritent un carton jaune – la centrale de Sainte-Lucie Julien Alfred en a reçu un pour avoir quitté tôt sa demi-finale du 100 mètres – et lesquelles méritent une disqualification directe. Mais j’accepterai une confusion teintée d’espoir face à l’indignation automatique et flagrante qui surgit à chaque fois qu’un sprinteur se fait du gazon en tremblant dans les blocs de départ . Si les règles sont prêtes à faire la distinction entre un sursaut réflexif et un effort conscient pour tricher, nous progressons.

Idem avec le programme quotidien, qui décale les événements pour éviter le pire de la canicule qui frappe Budapest cette semaine. Les demi-finales du 5 000 m féminin se sont donc déplacées du mercredi matin au mercredi soir. La décision a donné à des coureurs comme Faith Kipyegon et Sifan Hassan un temps supplémentaire précieux pour se remettre d’une finale éprouvante du 1 500 m mardi soir, et leur a épargné des températures de midi qui auraient pu retarder leurs performances sur 5 000 m.

Mais il n’existe pas de flexibilité similaire dans le calendrier des sprints et des relais. Nous avons donc eu des femmes qui ont couru les demi-finales et la finale du 100 m lundi soir, puis sont revenues mercredi matin pour les séries du 200 m. Les hommes, en revanche, ont eu deux jours entiers pour récupérer des 100.

Et maintenant, nous avons les séries du relais masculin qui se heurtent à la finale du 200 m.

Bien entendu, ces coureurs sont tous des professionnels qui s’entraînent pour des scénarios à la fois meilleurs et sous-optimaux. Ils connaissent ce planning depuis des mois et ont eu l’occasion de se préparer à deux sprints tous azimuts, espacés d’un peu plus de deux heures.

Mais ils ne devraient pas avoir à le faire. Premièrement, parce que quiconque organise une compétition d’athlétisme sait que les 100, 200 et 4×100 puisent tous dans le même vivier de talents. Espacer ces événements donne des athlètes plus frais et de meilleurs résultats.

Plus urgent encore pour Équipe Canada, le fardeau du calendrier actuel est inégalement réparti entre les équipes.

Pour des équipes comme les États-Unis, la profondeur fait la force. Leurs quatre meilleurs athlètes pourraient passer les demi-finales à l’hôtel en jouant à Fortnite ; quatre autres sprinteurs de moins de 10 secondes peuvent rejoindre l’alignement. Si Christian Coleman court le premier virage et que Fred Kerley prend l’une des lignes droites, peu importe qui gère les autres étapes. Ces deux-là plus Colline Tyreek et Whit Merrifield pourrait amener les États-Unis en finale.

Cette capacité à échanger des coureurs dans et hors de l’alignement peut nuire à la continuité. En effet, vous pourriez faire un moment fort des échanges bâclés et autres gaffes des relais masculins américains. Ils menaient l’année dernière à Eugene lorsqu’une mauvaise passe d’Eli Hall à Marvin Bracy a donné à De Grasse toutes les opportunités dont il avait besoin. Neuf secondes plus tard, le Canada avait son premier relais d’or lors d’un événement mondial depuis 1997 . Mais la capacité de mélanger et d’assortir est également un atout dans des situations comme celle-ci, à la fin d’une compétition sur longue piste, où les entraîneurs cherchent à gérer leurs superstars jusqu’aux finales de relais.

Le Canada se situe à l’extrémité opposée du spectre de la profondeur à la continuité.

Les premiers coureurs ont changé au fil des ans – de Gavin Smellie à Akeem Haynes en passant par Brown, qui a couru premier dans l’équipe médaillée d’or de l’année dernière. Mais Rodney a terminé troisième pour le Canada lors de pratiquement tous les événements internationaux majeurs depuis 2015, et De Grasse est aussi fiable que n’importe quel point d’ancrage de la planète.

En avril, ce quatuor a ouvert sa saison avec un temps de 37,80 secondes aux Florida Relays. C’est toujours à égalité pour le temps le plus rapide au monde cette année, et cela indique qu’une équipe canadienne au complet constitue une menace pour la médaille d’or à Budapest.

Mais trois membres de cette équipe pourraient potentiellement également participer à une finale du 200 m qui comprendra probablement également Lyles, Letsile Tebogo, Knighton et Zharnel Hughes, et qui ont tous couru plus vite que 19,74 cette saison.

Nous revenons donc au dilemme. Remplacez l’un de vos meilleurs coureurs pour les séries de relais et vous risquez d’altérer l’alchimie qui a donné tant de résultats ces dernières années. Dirigez l’équipe A dans les séries, et vous pourriez coûter à Brown, Rodney ou De Grasse l’acuité dont il aura besoin dans une finale de 200 m si profonde qu’elle en est presque cruelle.

Alors, que faites-vous si vous prenez les décisions pour le quatuor canadien ? Doublez-vous la mise sur le relais, sachant qu’il représente la meilleure chance de remporter une médaille d’or ? Ou laissez-vous chaque sprinteur se concentrer sur sa course individuelle et faire confiance à la profondeur de votre pool de relais ?

Cette décision, comme le podium au 200 mètres masculin, est presque impossible à prendre.