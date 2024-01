Indiquez où vous êtes le plus susceptible de souffrir de diabète de type 2 RÉVÉLÉ

Par Emily Joshu, journaliste santé pour Dailymail.Com





Le Delaware a été jugé le plus à risque de développer un diabète de type 2

Les habitants de l’Utah, quant à eux, étaient les moins susceptibles d’être diabétiques.

Si vous vivez dans le Delaware, vous pourriez être plus susceptible de développer un diabète que vos compatriotes américains des autres États, suggère un rapport.

Des experts en santé à Diabète fort ont analysé les facteurs liés au mode de vie, comme l’alimentation, l’exercice, l’obésité et la consommation d’alcool, qui sont connus pour augmenter le risque de diabète de type 2 dans chaque État.

Les chercheurs ont ensuite noté chaque État en fonction du résultat et ont calculé un chiffre moyen à des fins de comparaison. Ils ont constaté que « The First State » se classait au premier rang en matière de risque de diabète avec un score de 75,2, ce qui pourrait être dû à une population de plus en plus âgée.

Les États du Sud, qui ont historiquement connu des taux élevés d’obésité et de diabète, se classent juste derrière, le Mississippi et la Louisiane occupant respectivement la deuxième et la troisième place.

L’Utah, quant à lui, présente le risque le plus faible de diabète de type 2, car il compte les habitants les plus actifs physiquement et 50 % de fumeurs en moins que la moyenne nationale.

Les taux de diabète augmentent partout dans le monde. Le type 2 se développe au fil des années et peut être causé par l’obésité, le tabagisme, l’inactivité et des facteurs alimentaires.

Ces résultats surviennent alors que les chercheurs prédisent que le diabète atteindra 1,3 milliard de cas dans le monde, soit plus du double des 529 millions actuels.

Et plus de 96 pour cent seront atteints de diabète de type 2, qui est largement dû au tour de taille sans cesse croissant de la planète.

Christel Oerum, PDG de Diabetes Strong, a déclaré : « Ces données offrent un aperçu fascinant de la prévalence potentielle du diabète de type 2 aux États-Unis. »

Les chercheurs ont examiné les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur l’activité physique, le tabagisme, l’alimentation, la consommation d’alcool et la prévalence de l’obésité à travers le pays.

Chaque État a ensuite reçu un score basé sur le nombre moyen de personnes inactives, fumeuses, mangeant mal, consommant de l’alcool et obèses.

Le Delaware a été jugé le plus à risque de développer un diabète de type 2 avec un score de 75,2. Comparé au reste des États-Unis, il se classe deuxième en termes de consommation d’alcool par habitant, soit 4,4 gallons.

Le Delaware avait également le huitième taux de prévalence d’obésité le plus élevé, soit 38 pour cent.

De plus, le département de la santé du Delaware estime qu’un adulte sur trois dans l’État est obèse.

Le CDC a également signalé qu’un cinquième des adultes du Delaware n’avaient participé à aucune activité physique au cours du mois au cours duquel ils ont été interrogés.

Une population de plus en plus âgée pourrait être responsable de ce risque. Le Delaware compte le cinquième plus grand nombre d’adultes âgés de 65 ans et plus, et 40 pour cent de la population a plus de 50 ans.

Il a été démontré que le risque de diabète augmente avec l’âge, à mesure que la résistance à l’insuline s’aggrave chez les personnes âgées.

Le Mississippi a pris la deuxième place avec un score de 73,5. Les chercheurs ont noté que l’État de Magnolia a le quatrième taux de prévalence d’obésité le plus élevé, avec 39,5 pour cent, et le septième pour le plus grand nombre de fumeurs, avec 15 pour cent.

La Louisiane occupe la troisième place avec 73,2. En 2022, 17 pour cent des adultes de l’État fument, et il présente le deuxième taux d’obésité le plus élevé, soit 40,1 pour cent.

Le graphique ci-dessus montre les estimations des cas de diabète dans le monde. On prévoit que le nombre de personnes atteintes de cette maladie fera plus que doubler d’ici 2050 par rapport à 2021.

L’organisation Our World in Data, utilisant les chiffres de la Fédération internationale du diabète, a classé le Pakistan comme le pays ayant les taux de diabète les plus élevés au monde. Pendant ce temps, les États-Unis et le Royaume-Uni se classent respectivement 59e et 136e.

La Virginie occidentale est arrivée quatrième avec 70,5. Comparé à tous les autres États américains, il avait le septième pourcentage le plus élevé d’adultes physiquement inactifs, soit 30,5 pour cent.

Le Kentucky complète le top cinq avec un score combiné de 70. L’État de Bluegrass a pris la première place grâce au plus grand nombre de fumeurs adultes, ont noté les chercheurs, et au neuvième pire taux d’obésité à 37,7 pour cent.

Le Tennessee, l’Oklahoma, l’Arkansas, l’Alabama et le Missouri constituaient le reste du top 10.

Pendant ce temps, l’Utah était considéré comme l’État le moins à risque de développer un diabète, son score de risque n’étant que de 12,6.

Les chercheurs ont expliqué que cela était dû au fait que l’État de Beehive avait la plus faible prévalence d’adultes physiquement inactifs (18,2 %) et qu’il comptait 50 % de fumeurs de moins que la moyenne nationale.

Le diabète est une maladie chronique dans laquelle le pancréas ne produit plus suffisamment d’insuline. L’insuline régule la glycémie, également appelée glucose, dont le corps a besoin en énergie.

Lorsque le corps ne peut pas produire suffisamment d’insuline, trop de sucre s’accumule dans le sang. Cela peut entraîner des maladies cardiaques, des maladies rénales, des lésions nerveuses et d’autres problèmes de santé durables.

Dans le diabète de type 1, une réaction auto-immune amène l’organisme à détruire les cellules bêta et à cesser ainsi de produire de l’insuline. Cela peut être diagnostiqué à tout âge.

Le diabète de type 2, quant à lui, se développe sur de nombreuses années et est généralement diagnostiqué chez les adultes. Cela se produit lorsque l’insuline du corps ne peut pas maintenir la glycémie à des niveaux normaux.

EXCLUSIF : Médecin de la Mayo Clinic qui s’est donné pour mission de GUÉRIR le diabète – après que trois de ses enfants en aient reçu un diagnostic Un médecin de la Mayo Clinic cherche à guérir le diabète de type 1 au cours de sa vie après que trois de ses enfants aient reçu un diagnostic de cette maladie.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment que 38 millions d’Américains – un sur 10 – sont diabétiques et 90 pour cent souffrent de diabète de type 2.

Une étude publiée l’année dernière dans le Journal de l’American Heart Associationpar exemple, a découvert que l’obésité est liée à 30 à 53 pour cent des nouveaux cas de diabète de type 2 chaque année aux États-Unis.

Le CDC estime que quatre Américains sur dix sont obèses, et ce taux ne cesse de grimper. Entre mars 2020 et mars 2021, par exemple, ce nombre a augmenté de 3 pour cent.

Les scientifiques pensent que le diabète de type 2 est causé par un excès de graisse autour des organes abdominaux, qui interfère avec le pancréas et sa capacité à produire de l’insuline.

Des facteurs alimentaires pourraient être en jeu – le régime américain étant riche en sucre et en aliments transformés – connus pour contribuer au développement de l’obésité.

Les chercheurs de Diabetes Strong ont également examiné les taux de tabagisme, qui ont été associés au risque de diabète.

Selon le CDC, la nicotine contenue dans les cigarettes peut empêcher les cellules de répondre à l’insuline, entraînant une augmentation de la glycémie.

“Le diabète de type 2 peut avoir un impact négatif sur la vie pour diverses raisons, notamment une complication de santé grave, une qualité de vie réduite, un fardeau financier et un impact sur la dynamique familiale”, a déclaré Mme Oerum.

«Dans l’ensemble, l’impact négatif du diabète de type 2 souligne l’importance des mesures préventives et du dépistage précoce pour réduire ses effets et promouvoir une vie plus épanouissante.»

“Bien que le diabète de type 2 puisse sembler un concept lointain, des changements très simples peuvent être apportés pour réduire son risque.”

“Et même si tout le monde ne peut pas maîtriser le diabète de type 2 grâce à ses choix de style de vie, il est judicieux que chacun réfléchisse à ses choix et à ses habitudes de vie et s’y adapte là où cela est possible.”

Malgré l’augmentation des taux de diabète et d’obésité aux États-Unis, l’Amérique ne se classe même pas dans le top 10 par rapport au reste du monde.

L’année dernière, des chercheurs de Our World in Data ont découvert que les États-Unis se classaient au 59e rang en termes de nombre de diabétiques de type 2, et le Royaume-Uni à la 136e place.

Le Pakistan a pris la tête de ce classement, car recherche a montré que les habitants des pays du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud sont génétiquement plus résistants à l’insuline, ce qui augmente le risque de développer la maladie.