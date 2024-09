Indio atteint 121 degrés, le 5 septembre le plus chaud jamais enregistré ; Palm Springs manque de peu le record

Indio a établi le genre de record que personne ne souhaite obtenir à cette période de l’année jeudi, lorsqu’il a atteint une température étouffante de 121 degrés, ce qui en fait le 5 septembre le plus chaud jamais enregistréLe précédent record journalier de 120 remontait à 2020.

Palm Springs a également atteint 121 degrés, soit un degré de moins que son propre record de température quotidienne établi en 2020.

Cette température était également à seulement trois degrés du record historique de la ville, qui a été enregistré il y a exactement deux mois, le 5 juillet. Thermal, le site de l’autre principale station météorologique de la vallée, a raté son propre record du 5 septembre de trois degrés.

Alors qu’une grande partie du sud de la Californie a connu des températures inhabituellement étouffantes jeudi – avec des maximales de 113 à Riverside et 102 dans le centre-ville de Los Angeles – le National Weather Service a rapporté Indio était la seule ville de la région pour établir un véritable record. En effet, dans de nombreuses villes, les températures sont tombées juste en dessous des sommets du 5 septembre observés lors d’une autre vague de chaleur majeure en 2020.

Les villes de la vallée de Coachella ont flirté avec plusieurs records de température ces derniers jours. Le service météorologique a rapporté que Palm Springs a égalé mercredi son record du 4 septembre de 116 degrés, tandis qu’Indio a égalé un record quotidien de température minimale établi en 2019 lorsque la température minimale n’est descendue qu’à 88 degrés mardi.

Sigi Gonzalez installe un lecteur de plaque d’immatriculation dans une chaleur étouffante jeudi alors qu’il travaille sur de nouveaux feux de circulation à l’intersection de l’autoroute 111 et de San Rafael Drive. Un vol au départ décolle de l’aéroport international de Palm Springs au loin.

Bien que la vallée de Coachella soit connue pour son climat chaud qui peut persister jusqu’à l’automne, les températures récentes ont été bien supérieures à ce qui est typique pour un début septembre. La météorologue du National Weather Service, Stefanie Sullivan, a déclaré que la température moyenne maximale à Palm Springs au début du mois de septembre est d’environ 105 degrés.

Même si les températures maximales devraient descendre jusqu’à 110 degrés vendredi et pendant le week-end, Sullivan a déclaré que les résidents ne ressentiront probablement pas beaucoup de soulagement.

« Il fera plus frais, mais en même temps, nous retrouverons un peu d’humidité due à la mousson. Donc, en termes de température, ce sera plus bas, mais il y aura plus d’humidité, donc ce ne sera pas vraiment une amélioration », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’un soulagement plus significatif – et c’est bien sûr toujours un terme relatif ici en été – n’arrivera probablement pas avant jeudi prochain, le 12 septembre, lorsque les températures maximales redescendront enfin à peu près à la moyenne saisonnière.

Paul Albani-Burgio couvre la croissance, le développement et les affaires dans la vallée de Coachella. Suivez-le sur Twitter à @albaniburgiop et envoyez-lui un e-mail à [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur Palm Springs Desert Sun : Indio atteint 121, le 5 septembre le plus chaud de tous les temps ; Palm Springs est loin d’atteindre le record