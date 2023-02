Indigo victime d’un “incident de cybersécurité”

Les systèmes de paiement et la boutique en ligne d’Indigo sont en panne après un “incident de cybersécurité”, a annoncé la société mercredi soir.

La chaîne de librairies, qui possède également Chapters et Coles, a déclaré dans un communiqué publié sur son site Web et ses comptes de médias sociaux qu’elle travaillait avec “des experts tiers pour enquêter et résoudre la situation”. La déclaration de l’entreprise ne précise pas si les données des clients ont été compromises.

Depuis mercredi soir, la boutique en ligne d’Indigo reste indisponible et redirige vers le communiqué de l’entreprise. L’entreprise n’accepte pas non plus les paiements par carte de débit, de crédit ou par carte-cadeau en magasin et n’accepte que les espèces.

“Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela pourrait créer pour nos précieux clients”, a déclaré la société.