Indigo: L’album solo de RM alias Kim Namjoon laisse ARMY ému; les paroles de Change Pt2 font que les fans se demandent s’il a souffert d’un grave chagrin

Eh bien, les fans du leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, sont sur un nuage neuf. Indigo est un chef-d’œuvre lyrique, et les chansons ne cessent de s’améliorer. Le leader de BTS a déclaré que l’album est une archive cumulative de ses émotions, pensées et peurs dans la vingtaine. Les fantastiques compétences d’écriture de Namjoon sont partout dans l’album. Les fans deviennent gaga sur des chansons comme Wildflower, Change Pt.2, Hectic, Yun et d’autres. L’album compte également des collaborateurs de haut niveau comme Anderson Paak, Erykah Badu, Colde et d’autres. Alors que Wildflower est tout au sujet de la nature pétillante mais transitoire de la renommée, Change Pt. 2 traite de l’amour et de la perte. La chanson est une sorte de chanson de rupture.

Les paroles de Change Pt. 2 vont comme, “J’ai l’impression parfois que je ne peux pas m’approcher assez de toi”, et “Si l’amour n’est pas pour nous, je n’ai pas besoin de ton contact”. Maintenant, cela amène certaines ARMYs à se demander si Kim Namjoon alias RM a traversé une mauvaise rupture. C’est un fait connu qu’ils parlent à peine de leur vie personnelle. C’est très sacro-saint et c’est compréhensible. C’est ce que certaines ARMY ont ressenti à propos de la chanson de rupture de Kim Namjoon…

Pota bat ako kinikilig sa rupture chanson ?? gagi namjoon sino ba à pero char lang nous respectons la vie privée dans ce ménage https://t.co/nwQYDZueTn fée (@army_1423) 2 décembre 2022

Pas étonnant qu’il voulait tellement être papa et maintenant il a changé d’avis Qui lui a fait ça ??? | INDIGO (@maayaalicious) 2 décembre 2022

Qui a blessé mon homme ? nav ??confortable stan (@asocialweirdo) 2 décembre 2022

Quelqu’un lui a fait faire une chanson de rupture, srry pas srry mais comment rompre avec TOI kim namjoon ??? ??? https://t.co/CTeLIDimst lance ?INDIGO MAINTENANT (@LUV4SOPE) 2 décembre 2022

Je ne peux pas croire que Namjoon ait écrit une chanson de rupture juste au moment où mes délires concernant mon ex revenaient, nous sommes tellement #Twins INDIGO EST OUTTTT (@heart94z) 2 décembre 2022

Je n’arrive pas à croire que Namjoon ait un ex woww QUI A BRISÉ LE CŒUR DE MES HOMMES EN SORTANT ??? Sushi ? STREAM INDIGO MF (@guccitaeusha) 2 décembre 2022

Eh bien, ARMY ou personne ne le saura à moins qu’il ne décide de donner un indice un jour. D’autres pensent que c’est un déshonneur pour l’industrie qui a rabaissé BTS et cela inclut l’Occident. RM a donné beaucoup d’interviews pour Indigo où il a dit que ses 20 ans se sont déroulés comme une exhibition mais il ne le regrette pas. Mais son effort est d’équilibrer une vie de superstar et d’homme ordinaire.