IndiGo Flyer dit qu’un passager parlant le télougou a été invité à changer de siège, Twitter divisé

Un utilisateur de Twitter, Devasmita Chakraverty, a partagé un incident qui aurait eu lieu sur un vol IndiGo qui a divisé les opinions sur les réseaux sociaux. Chakraverty a allégué qu’une femme sur le vol de Vijayawada à Telangana, qui ne connaissait que le télougou et non l’hindi ou l’anglais, a été forcée de changer de siège. Son siège d’origine était dans la rangée de sortie et, par conséquent, l’hôtesse de l’air a déclaré qu’il s’agissait d’un “problème de sécurité”. Chakraverty a ajouté: «Le vol d’AP à Telangana n’a pas d’instructions en telugu, le préposé a déclaré que c’était un problème de sécurité qu’elle ne comprenait pas l’anglais / l’hindi. Si malheureux, nous (pas elle) devrions nous plaindre. Aucune dignité, non-hindi traités comme des citoyens de seconde classe dans leur propre État [sic].”

Chakraverty a insisté pour que les consignes de sécurité soient disponibles dans toutes les langues. Jyotiraditya Scindia, ministre de l’aviation civile et de l’acier du Tagging Union, a écrit: «Je vous attends pour résoudre ce problème au niveau systémique. Comme politique, les instructions de sécurité doivent être disponibles dans toutes les langues et utilisées selon les besoins, pas seulement en anglais/hindi. C’est une question de sécurité, de dignité et de traitement égal pour tous. J’espère que vous ferez ce qu’il faut.

Alors que certains étaient d’accord avec son opinion, d’autres ont déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un « problème de discrimination ».

Indigo 6E 7297. Vijayawada (AP) à Hyderabad (Telangana), 16 septembre 2022. La femme en vert assise à l’origine au 2A (siège XL, rangée de sortie) a été forcée de s’asseoir au 3C parce qu’elle ne comprenait que le télougou, pas l’anglais / l’hindi. Le préposé a dit que c’était un problème de sécurité. #discrimination @IndiGo6E pic.twitter.com/bHa8hQj5vz — Devasmita Chakraverty, PhD, MPH (@DevasmitaTweets) 17 septembre 2022

Désolé, mais ce n’est pas de la discrimination. Ceci est un élément de sécurité.https://t.co/PqgvEIqjqk — 🏴VagaBong🏳️ (@sandeeproy1) 18 septembre 2022

Bien que je sois contre l’imposition de l’hindi, mais ici, je ne pense pas que ce soit un problème de discrimination. L’équipage doit pouvoir communiquer avec ceux qui sont assis dans la rangée d’urgence en cas d’urgence. Souvent, les gens sont déplacés si l’équipage estime qu’ils ne sont pas capables… – Rohini Singh (@rohini_sgh) 18 septembre 2022

La solution est vraiment simple. Emirates et d’autres compagnies aériennes internationales le font. @IndiGo6E n’a pas. L’hôtesse de l’air ne comprendrait même pas pourquoi c’était de la discrimination. Pas une seule équipe ou enregistrement parlant le télougou. Je suis sûr que la personne avait payé un supplément pour un siège XL. — Devasmita Chakraverty, PhD, MPH (@DevasmitaTweets) 17 septembre 2022

Le ministre de l’informatique et des industries de Telangana, KT Rama Rao, a répondu au tweet de Chakraverty en écrivant: «Chère @ IndiGo6E Management, je vous demande de commencer à respecter les langues locales et les passagers qui ne maîtrisent peut-être pas bien l’anglais ou l’hindi. Dans les itinéraires régionaux, recrutez plus de personnel qui peut parler la langue locale comme le télougou, le tamoul, le kannada, etc. Ce sera une solution gagnant-gagnant.

