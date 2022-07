IndiGo facture des frais « mignons » aux passagers, Internet décolle avec les mèmes

Être mignon est gratuit, mais si vous réservez un billet d’avion, vous devrez peut-être payer des frais. Du moins, pour cet utilisateur particulier de Twitter. Un passager s’est récemment rendu sur Twitter et a partagé une capture d’écran de la répartition des prix de son billet auprès des compagnies aériennes IndiGo. L’objectif était d’attirer l’attention sur un certain élément de son billet qui s’appelait le “frais mignon”. L’utilisateur de Twitter Shantanu a partagé l’image et a écrit : “Je sais que je deviens plus mignon avec l’âge, mais je n’aurais jamais pensé que @IndiGo6E commencerait à me faire payer pour ça”.

Il a partagé la publication avec une dose d’humour. Son tweet est devenu viral en quelques heures. Alors que quelques personnes ont essayé d’expliquer en quoi consistait ce composant, d’autres ont joué le jeu. Dans la capture d’écran, Shantanu a mis en évidence la section “Récapitulatif des prix” qui mettait en évidence divers composants de son billet d’avion. En plus d’être facturé pour la sécurité et la commodité, le passager a souligné que la compagnie aérienne avait inclus des «frais mignons».

Je sais que je deviens plus mignon avec l’âge mais je n’aurais jamais pensé@IndiGo6Ecommencerait à me faire payer pour ça. pic.twitter.com/L7p9I3VfKX — Shantanu (@shantanub) 10 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image a réussi à rassembler plus de 8 000 likes. Plusieurs personnes ont retweeté l’image.

Voici quelques réactions :

Bonjour @Tarot_4_u bêta !!! Humare CA se poocho… Hum kitna #Mignonne Charges laga sakte hai

https://t.co/an2rAlXWVk – (@Tarot_Session) 11 juillet 2022

@IndiGo6E devient de plus en plus mignon de jour en jour. Nous traitons mieux les chiens des rues tous les jours à l’heure du repas ! https://t.co/na6Jq070ob — Sandeep Mukherjee (@Libertarian196) 11 juillet 2022

A été facturé le même! https://t.co/ZarWTtZHXi — ASDeol(Butter Singh) (@ButterSDeol) 11 juillet 2022

Mesdames et Messieurs soyez prudent avec indiGo naaLego.. être mignon peut coûter cher https://t.co/Hm74xsOXDQ – 1 et seulement (@OggaraNe) 11 juillet 2022

Si jamais être mignon devient imposable https://t.co/wwMXrdi6IZ — Dhruvah™  (@i_no_saint) 11 juillet 2022

Il est possible que bientôt il y ait une nouvelle charge appelée Life Saving Charge pour piloter les avions en feu https://t.co/RP752KYnkv – Ginu Joseph Inde (@GinuJoseph) 11 juillet 2022

C’est chargé d’embaucher et de conserver un équipage de cabine mignon ! https://t.co/OCW5YGvndU — Kiran créatif ✍️ (@kiran_stories) 11 juillet 2022

« Équipement terminal utilisateur commun (CUTE). C’est un montant facturé pour l’utilisation de détecteurs de métaux, d’escaliers mécaniques et d’autres équipements à l’aéroport », a expliqué un utilisateur de Twitter, alors que beaucoup l’ont ignoré et ont joué avec la blague.

Avez-vous déjà remarqué une telle chose? Quelle serait votre réaction ?

