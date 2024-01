IndiGo condamné à une amende de Rs 1,2 Crore après qu’une vidéo virale montre des dépliants mangeant sur le tarmac

Des passagers ont été filmés en train de manger sur le tarmac à côté d’un vol IndiGo à l’aéroport de Mumbai.

New Delhi:

La compagnie low-cost IndiGo a été condamnée à une amende de Rs 1,2 crore par le Bureau de la sécurité de l’aviation civile (BCAS) après qu’une vidéo virale montre des passagers mangeant sur le tarmac alors qu’ils attendaient le décollage de leur vol retardé.

Le régulateur de l’aviation du pays, la DGCA, a également pris connaissance de la vidéo circulant sur les réseaux sociaux et a ordonné à l’aéroport de Mumbai de payer Rs 30 lakh pour cette violation.

Mardi, le Centre a émis des avis de justification à IndiGo et à l’aéroport de Mumbai concernant la vidéo de passagers mangeant sur le tarmac.

IndiGo a été invité à payer le montant – la pénalité la plus élevée jamais imposée à un transporteur ces derniers temps – dans un délai de 30 jours, a indiqué le Bureau de la sécurité de l’aviation civile, ou BCAS, dans un communiqué.

Qualifiant cela de “violation de la discipline sur l’aire de trafic”, la DGCA a déclaré : “La DGCA a pris connaissance, via les réseaux sociaux, du fait que le 15 janvier, les passagers de deux vols IndiGo étaient restés sur l’aire de trafic pendant une période considérable à l’aéroport CSMI de Mumbai. (MIAL). Ceci est en violation du paragraphe 5 de la circulaire DGAC Sécurité Aérienne 04 de 2007 qui enjoint à toutes les agences travaillant à l’aéroport de ne pas autoriser la marche sur une aire de trafic active. La présence de passagers sur l’aire de trafic pendant une période prolongée est en violation de discipline sur l’aire de trafic car cela mettait en danger la sécurité des passagers et de l’avion.

Le régulateur a en outre déclaré que la réponse reçue le 17 janvier du MIAL n’était pas satisfaisante car elle montrait que l’aéroport “n’avait pas respecté les exigences de sécurité énoncées dans la circulaire sur la sécurité aérienne 04 de 2007”.

“La DGCA, compte tenu de la violation ci-dessus, a pris des mesures coercitives contre MIAL et a imposé une pénalité de Rs 30 lakh par ordonnance du 17.01.2024 en vertu de la réglementation en vigueur”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Air India et SpiceJet ont été condamnées à une amende par le régulateur pour mauvaise préparation entraînant des retards en raison du brouillard. Les deux compagnies aériennes ont été condamnées à une amende de Rs 30 lakh chacune pour violation et non-respect des règles aéronautiques de 1937, a indiqué la DGCA.

Selon le communiqué, la DGAC organise chaque année des réunions avec les exploitants de compagnies aériennes et d’aérodromes avant le début de la saison du brouillard.

“La réunion de vérification de la préparation aux opérations par faible visibilité s’est tenue au siège de la DGAC le 6 novembre 2023. Lors de la réunion, des instructions concernant l’effectif des pilotes qualifiés CAT II/III et LVTO ont été délivrées aux opérateurs aériens sur les opérations par faible visibilité et la préparation au brouillard, “, a déclaré le régulateur.

“SpiceJet et Air India n’ont pas inscrit de pilotes qualifiés CAT II/III et LVTO pour certains des vols et n’ont donc pas respecté les instructions émises. Cela constitue également une violation des exigences pertinentes de l’aviation civile (CAR)”, a indiqué la DGAC. a déclaré, ajoutant qu’il avait analysé les données sur les retards/annulations/détournements de vols soumises par les compagnies aériennes régulières pour décembre 2023.

“Sur la base de ces violations et du non-respect des directives de la DGCA, des avis de justification ont été émis à SpiceJet et Air India le 2 janvier… Les deux compagnies aériennes se sont vu infliger une amende de Rs 30 lakh chacune pour la violation et le non-respect des règles. règle 133A des règles aéronautiques de 1937”, ajoute-t-il.

Les retards dus au brouillard qui surviennent chaque hiver ont pris une tournure sans précédent cette année avec des visuels sur les réseaux sociaux montrant des personnes assises en groupes et prenant leurs repas sur le tarmac, à côté d’un avion.

Dans la vidéo, des passagers épuisés ont été vus assis sur le tarmac à quelques pas d’un avion IndiGo, en train de manger leurs repas après que leur vol Goa-Delhi ait été détourné vers Mumbai en raison de la faible visibilité à Delhi.

IndiGo a déclaré dans un communiqué qu’il était au courant de l’incident impliquant le vol Goa-Delhi le 14 janvier. “Le vol a été détourné vers Mumbai en raison des conditions de faible visibilité à Delhi. Nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients et étudions actuellement l’incident. “Nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter de tels cas à l’avenir”, a-t-il déclaré.