IndiGo Air Hostess obtient le soutien de Twitter pour «se tenir debout» au passager «autorisé»

Une hôtesse de l’air IndiGo qui a eu une altercation verbale avec un passager sur un vol à destination de Delhi en provenance d’Istanbul en Turquie a obtenu le soutien des gens après qu’une vidéo de l’incident soit devenue virale. Dans la vidéo, on peut entendre l’hôtesse de l’air dire au passager : « À cause de vous, mon équipage pleure. S’il vous plaît, comprenez qu’il y a des chariots avec des repas comptés.” À cela, le passager qui ne peut être entendu que dans la vidéo, dit “pourquoi criez-vous?”

C’est alors que l’hôtesse de l’air répond avec colère : « Parce que vous nous criez dessus. Je suis vraiment désolé monsieur, mais vous ne pouvez pas parler à l’équipage comme ça. À cause de votre pointage du doigt, mon équipage pleure.” On peut entendre le passager dire “vous êtes un domestique ici”, ce à quoi le préposé répond: “Je suis un employé, je ne suis pas votre domestique. Tu ne peux pas me parler comme ça.”

Depuis lors, des gens, dont le PDG de Jet Airways, Sanjiv Kapoor, se sont prononcés en faveur de l’hôtesse de l’air, dénonçant le comportement des passagers « autorisés ».

“J’ai vu tellement de gens se conduire mal avec les agents des centres d’appels, les hôtesses de l’air, etc. Alors que l’histoire du côté passager doit être entendue, c’est une réalité que nous, les Indiens, devons apprendre à comprendre que les fournisseurs de services ne sont pas nos serviteurs privés et que ce sont des employés rémunérés”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Je viens de voir une vidéo d’un @IndiGo6E hôtesse de l’air gronder un passager qui l’appelle sa servante. L’homme mérite d’être viré. Ce n’est pas parce que vous payez pour un service que vous pouvez vous comporter de manière atroce et vous en tirer. — Rami Niranjan Desai (@ramindesai) 21 décembre 2022

Comportement typiquement indien. J’ai payé de l’argent, vous êtes mon serviteur. Bravo à l’hôtesse de l’air pour avoir tenu tête à un passager connard. J’espère juste @IndiGo6E ne la réprimande pas pour sa colère justifiée. https://t.co/TPLpZZkchz– Trop avisé (@ToooOpinionated) 21 décembre 2022

@IndiGo6E devrait s’assurer qu’ils ne limogent pas les hôtes de l’air, acheter le billet ne signifie pas que vous possédez les hôtes de l’air, ce sont les personnes les plus compatissantes, que Dieu bénisse l’hôtesse de l’air.#Indigo https://t.co/uhGM6pdJ4l— ✍️✍️✍️✍️ (@Babar194711) 21 décembre 2022

La vérité est qu’un certain nombre d’amis de l’industrie aéronautique se sont plaints du comportement des passagers sur les vols à destination / en provenance de l’Inde. L’équipage est traité comme des femmes de chambre. J’ai été témoin de cela il y a quelques mois à Lufthansa. Un autre voyageur américain né en Inde s’est mis en colère car l’équipage lui a proposé la carte à remplir.— Parlons ! (@mailkashyap2002) 21 décembre 2022

La compagnie aérienne, tout en soulignant que le confort des passagers reste sa priorité, a déclaré que son chef d’équipage sur le vol avait dû intervenir car le passager en question avait eu un “mauvais comportement” et “insulté” l’un des agents de bord.

