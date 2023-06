"IndiGo accord avec Airbus Major Win pour UK Aerospace": Rishi Sunak

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré aujourd’hui que l’accord de plusieurs milliards de dollars d’Airbus avec IndiGo pour la fourniture de 500 avions est un coup de pouce majeur pour le secteur aérospatial britannique, qui bénéficiera de milliards de livres d’investissements et de milliers de nouveaux emplois.

IndiGo a annoncé lundi une commande ferme pour l’achat de 500 avions à fuselage étroit auprès d’Airbus, ce qui en fait l’un des plus gros achats d’avions jamais effectués par une compagnie aérienne dans l’histoire de l’aviation civile.

« Ce contrat est une victoire majeure pour notre secteur aérospatial. L’accord d’Airbus avec IndiGo vaudra des milliards au Royaume-Uni et soutiendra des milliers d’emplois à travers le pays – contribuant à la croissance de l’économie », a déclaré le Premier ministre Sunak.

L’accord d’IndiGo a dépassé l’accord de 470 avions récemment signé par Airbus et Air India, et déclenche une course pour capitaliser sur la base croissante d’aviateurs et la vaste population d’expatriés de l’Inde.

La commande d’IndiGo de 500 appareils de la famille A320 établit un nouveau record pour le plus grand contrat d’achat unique de l’histoire de l’aviation commerciale, a déclaré Airbus dans un communiqué.

« Cette commande historique marque un nouveau chapitre dans la relation entre Airbus et IndiGo qui démocratise les voyages aériens abordables pour des millions de personnes sur le marché de l’aviation à la croissance la plus rapide au monde. moteur de la croissance d’IndiGo depuis près de deux décennies », a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International chez Airbus.

« Il est difficile d’exagérer l’importance de la nouvelle commande historique d’IndiGo pour 500 appareils de la famille Airbus A320. Un carnet de commandes de près de 1 000 appareils pour la prochaine décennie permet à IndiGo de remplir sa mission de continuer à stimuler la croissance économique, la cohésion sociale et mobilité en Inde », a déclaré Pieter Elbers, PDG d’IndiGo.

La flotte d’IndiGo de plus de 300 avions opère actuellement plus de 1 800 vols par jour, reliant 78 destinations nationales et plus de 20 destinations internationales. Avec des commandes d’avions supplémentaires qui n’ont pas encore été livrées, la flotte de la compagnie aérienne devrait atteindre 480.