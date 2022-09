« Indigne de confiance et inefficace » : un panel dénonce la réponse covid des gouvernements

Un panel mondial d’experts a accusé mercredi l’Organisation mondiale de la santé, le gouvernement américain et d’autres de graves échecs dans la coordination d’une réponse internationale au covid-19, tout en énonçant des recommandations pour se protéger contre de futures pandémies et en ravivant les affirmations contestées sur les origines du virus. Dans un éditorial de 45 pages, la Commission Lancet Covid-19 a averti que de nombreux gouvernements se sont révélés « indignes de confiance et inefficaces » alors que la pandémie déchirait le monde, citant des exemples tels que des pays plus riches accumulant des doses de vaccins et ne finançant pas les efforts de réponse mondiaux, et des politiciens tels que l’ancien président américain Donald Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro minimisent les risques du virus, alors même que des centaines de milliers de leurs citoyens en sont morts.

“Ce que nous avons vu – plutôt qu’une stratégie mondiale coopérative – était essentiellement chaque pays seul”, a déclaré aux journalistes Jeffrey Sachs, un économiste de l’Université de Columbia qui a présidé la commission, lors d’un briefing organisé par la revue médicale respectée. “Les dirigeants nationaux décident … de la stratégie et du sort de leurs pays d’une manière incroyablement aléatoire.”

En conséquence, le virus a ravagé le monde de manière « très inégale », le panel a conclu, avec de graves conséquences pour les plus vulnérables, parmi lesquels les enfants qui ont subi des pertes d’apprentissage en raison d’une scolarité perturbée, les habitants des pays à faible revenu contraints d’attendre des doses de vaccin et les patients qui endurent des douleurs persistantes et d’autres problèmes de santé attribués à une longue covid.

« Les décisions mondiales et nationales n’ont pas tenu compte des voix les moins vocales de nos communautés – celles qui ne votent pas, comme les immigrants et les réfugiés, ou qui n’ont pas l’énergie de faire part de leurs préoccupations, comme nos aînés. Des gens qui étaient trop occupés à prendre soin de nous, comme les travailleurs essentiels et les femmes qui étaient en première ligne pour lutter contre le virus sans équipement professionnel », a déclaré Gabriela Cuevas Barrón, une politicienne mexicaine et membre de la commission Lancet.

Le rapport du Lancet critique également l’OMS, affirmant que l’organisme de surveillance de la santé mondiale “a agi trop prudemment et trop lentement” sur plusieurs questions urgentes, telles que la reconnaissance que le virus se propageait par transmission aérienne. La commission appelle au renforcement de l’agence des Nations Unies en lui donnant plus de financement et d’autorité, et elle demande également la création d’un nouveau conseil mondial de la santé pour aider l’OMS à prendre des décisions en temps opportun.

Dans un communiqué, la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, a déclaré que l’organisation accueillait favorablement les recommandations de la commission et souscrivait à son appel à davantage de financement. Mais Harris a mis en garde contre “plusieurs omissions et interprétations erronées”, affirmant que le panel avait qualifié à tort “la rapidité et la portée des actions de l’OMS”.

Alors que les prestataires de soins de santé du monde entier se préparent à un troisième hiver de coronavirus, la commission soutient que des «efforts coordonnés à l’échelle mondiale» peuvent mettre fin à la pandémie, exhortant à une approche soutenue des vaccinations de masse, à l’adoption de mesures de santé publique telles que le masquage dans certains contextes, sociaux et financiers un soutien aux personnes infectées pour continuer à s’isoler et une véritable coopération entre les nations les plus influentes du monde.

“La Chine, les États-Unis, l’UE, l’Inde, la Fédération de Russie et d’autres grandes puissances régionales et mondiales doivent mettre de côté leurs rivalités géopolitiques pour travailler ensemble pour mettre fin à cette pandémie et se préparer à la prochaine et à d’autres crises mondiales”, conclut le rapport.

Le rapport de la commission Lancet n’a aucune autorité légale ou réglementaire. Mais ses recommandations, qui s’appuient sur plus de deux ans de travail de plus de 170 experts, représentent l’une des tentatives les plus médiatisées pour identifier les leçons de covid-19 et comment mieux se préparer à la prochaine pandémie. Les efforts américains pour mener un examen bipartisan de la réponse à la pandémie sont au point mort au Congrès, et d’autres offres indépendantes ont également eu du mal à obtenir des financements ou à capter l’attention générale.

Mais le rapport du Lancet intervient également après que Sachs, le président du panel, a publiquement adopté la «théorie des fuites de laboratoire», qui postule que le virus pourrait s’être échappé d’un laboratoire et pourrait même avoir des origines artificielles, ce qui a provoqué des réactions négatives de la part des scientifiques qui ont averti que son plaidoyer en faveur de la théorie contestée obscurcirait le travail du panel.

Des responsables gouvernementaux tels qu’Anthony S. Fauci “ne sont pas honnêtes” sur les origines du virus, a déclaré Sachs dans un podcast d’août avec Robert F. Kennedy Jr., qui a répandu des théories du complot sur les vaccins. Sachs a également co-écrit un article de mai dans les Actes de l’Académie nationale des sciences qui soutenait que les scientifiques américains avaient peut-être joué un rôle dans la formation du SRAS-CoV-2 et appelait à une enquête sur l’origine de la pandémie par le biais d’une “enquête bipartite du Congrès avec une pleine pouvoirs d’enquête ».

Le plaidoyer de Sachs a provoqué une lutte privée d’un an avec d’autres membres de la commission qui disent qu’il y a beaucoup plus de preuves que le virus a une “origine naturelle” et a été transmis pour la première fois à l’homme par un animal, et qui ont travaillé pour parvenir à un compromis sur ce que dirait le rapport final.

Les scientifiques soutiennent l’argument selon lequel le coronavirus est venu du marché de Wuhan

“Avec quelques autres commissaires, j’ai aidé à diriger les efforts pour garder le complot absurde et le whacka-doodle hors du rapport final”, a déclaré Peter Hotez, virologue au Baylor College of Medicine et membre du panel. “Je serai déçu si les complots d’origine covid finissent par nuire à certaines des lacunes importantes et légitimes dans notre compréhension de l’émergence du SRAS, du MERS et du covid.”

Le rapport de la commission a appelé à une enquête plus approfondie sur les théories des fuites de laboratoire et des origines naturelles, reprochant aux National Institutes of Health de ne pas avoir fourni plus d’informations sur le rôle potentiel du gouvernement américain dans le financement de la recherche chinoise sur les coronavirus. “La recherche des origines nécessite un travail impartial, indépendant, transparent et rigoureux de la part d’équipes internationales en virologie, épidémiologie, bioinformatique et autres domaines connexes”, conclut le rapport.

Les commissaires ont également demandé que l’OMS soit habilitée à inspecter et à réglementer les installations où les scientifiques étudient et expérimentent des virus susceptibles de déclencher des pandémies potentielles. La «recherche sur le gain de fonction» peut aboutir à des versions plus mortelles ou transmissibles des virus, et la commission a averti qu’il y a trop peu de surveillance sur la «manipulation d’agents pathogènes dangereux».

“Les progrès de la biotechnologie au cours des deux dernières décennies ont permis de créer de nouveaux agents pathogènes très dangereux”, conclut le rapport. “Même aujourd’hui, il y a peu de compréhension et de clarté sur la recherche sur les virus de type SRAS qui était en cours juste avant la pandémie de COVID-19.”

Cependant, le rapport n’a fourni aucune nouvelle information scientifique sur l’origine du virus, et il n’a pas mentionné deux articles récemment publiés dans la revue Science qui établissent que la pandémie a commencé sur un marché en Chine, et non dans un laboratoire.

Angela Rasmussen, virologue à l’Organisation des vaccins et des maladies infectieuses de l’Université de la Saskatchewan au Canada, a déclaré qu’elle trouvait “épouvantables” les affirmations du rapport sur les origines du virus et la recherche sur le gain de fonction.

“Aucune des preuves pertinentes n’a été citée, et on comprend pourquoi : il y a une équivoque qui implique une probabilité égale d’origine naturelle et de laboratoire qui est totalement incompatible avec notre compréhension scientifique actuelle”, a déclaré Rasmussen. «Il est difficile de ne pas penser que cette omission est intentionnelle pour suggérer que la« fuite de laboratoire »est plus plausible qu’elle ne l’est – ainsi que pour faire avancer l’opinion totalement infondée et sans fondement selon laquelle la pandémie résulte d’une recherche dite de« gain de fonction ». et il y a un complot impliquant à la fois les autorités chinoises et le NIH pour le dissimuler.

Le rapport final intervient après que plus de deux douzaines d’experts ont affirmé dans le Lancet en février 2020 qu’il s’agissait d’une “théorie du complot” pour considérer que le covid-19 avait fui d’un laboratoire. La publication et ces auteurs ont depuis été confrontés à un examen minutieux du fait que la déclaration avait été précipitée par des scientifiques qui tentaient d’anticiper les enquêtes sur leurs propres recherches.

Le rapport du Lancet s’appuie également sur des principes de longue date du développement international, affirmant que la couverture sanitaire universelle et un soutien financier accru aux efforts de santé internationaux fourniraient les protections nécessaires contre les nouvelles maladies infectieuses émergentes.